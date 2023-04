Im Online-Special von "The Masked Singer" fällt als Teil des großen Finales die Tiger-Maske – und eine sehr bekannte "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin kommt zum Vorschein.

Barbara Meier wird enttarnt

2007 gewann Barbara Meier in Staffel 2 den Titel "Germany's Next Topmodel". Inzwischen ist die gebürtige Ambergerin ein erfolgreiches Model, Mutter einer kleinen Tochter und mit dem österreichischen Unternehmer und Investor Klemens Hallmann verheiratet. Im Finale des Online-Specials "The Masked Singer Ehrmann Tiger" nimmt sie schließlich die Maske ab.

Im Clip: Dieses Topmodel ist der Tiger

Die Fans an der Nase herumgeführt

Von ihrer Teilnahme bei "The Masked Singer Ehrmann Tiger" ist Barbara Meier völlig begeistert, obwohl sie der Aufritt viel Überwindung gekostet hat: "Ich hab, glaube ich, noch nie irgendwo gesungen. Außer vielleicht unter der Dusche", gesteht das Model. Trotzdem hatte sie große Freude an ihrer Performance: "Mir hat es mega, mega, mega viel Spaß gemacht, in die Rolle meines absoluten Lieblingstigers zu schlüpfen", erzählt sie kurz nach der Demaskierung.

Damit hätten die Fans nicht gerechnet. Rund 57 Prozent der ProSieben-App-Nutzer:innen vermuteten Sophia Thomalla unter der Tiger-Maske. Nur 0,5 Prozent tippten auf das GNTM-Model.

