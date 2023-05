Diese Woche steht das alles entscheidende Shooting der Staffel an – das Cover-Shooting. Modelchefin Heidi Klum will, dass ihre GNTM-Kandidatinnen alles geben: "Die Mädchen müssen nun beweisen, was sie in den letzten Wochen gelernt haben."

+++ Update vom 26. Mai 2023 +++

Auch bei GNTM 2022 sind einige talentierte Kandidatinnen dabei: Zu den erstmaligen älteren GNTM-Kandidatinnen zählen Martina, Lieselotte und Barbara. Weitere Kandidatinnen sind Lou Anne, Noella, Kashmira, Lenara, Inka, Wiebke, Viola, Laura W., Vivien, Vanessa, Luca, Paulina, Sophie, Emilie, Kim, Julia, Lisa-Marie, Anita, Kristina, Jessica, Laura B., Juliana, Lena, Meline, Jasmin, Annalotta und Amaya. Erstmals treten bei GNTM 2022 Mutter Martina und Tochter Lou Anne an.

In Folge 15 von "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" kämpfen Jacky, Tamara, Anastasia, Maureen, Lijana und Larissa weiter um den Einzug in die große GNTM-Finalshow (alle Infos und Ablauf Finale). Heidi Klum: "Es wird das Foto geschossen, das bald überall zu sehen sein wird. Es ist volle Konzentration gefragt, denn es kommt auf jedes kleinste Detail an."

Chefredakteurin Kerstin Schneider zu Gast

Als Gastjurorin ist Kerstin Schneider an Heidi Klums Seite. Die Chefredakteurin der deutschen Harper's BAZAAR ist für das Cover-Shooting verantwortlich: "Ich werde die Mädchen wirklich genau unter die Lupe nehmen und mir alle Facetten anschauen." Eine große Herausforderung für die TopSieben. Jacky ist motiviert: "Die Luft nach oben wird enger. Aber ich glaube an mich!" Anastasia schwärmt: "Das ist ein Traum, für ein Cover zu shooten." Und Larissa ist völlig aus dem Häuschen: "Ich habe mich vor Wochen bei GNTM beworben und jetzt stehe ich hier beim Harper's BAZAAR Shooting. Oh my God! Road to the finals! Ich kann es nicht glauben."

Welches Model zeigt sich beim Cover-Shooting von ihrer besten Seite und kann Heidi Klum und ihre Gastjurorin Kerstin Schneider mit ihrer Performance und ihrem Foto überzeugen?

Endlich wieder vereint! Familie und Freunde überraschen ihre Topmodels

Surprise, Surprise! Bereits seit 15 Wochen sind die GNTM-Kandidatinnen von ihren Liebsten getrennt. Zeit, sie mit einem Besuch aus der Heimat zu überraschen. Heidi Klum: "Ich liebe Überraschungen! Direkt nach dem Cover-Shooting werden meine Mädchen unter einem Vorwand einzeln in die Villa zurückgebracht. Dort warten ihre Liebsten mit ganz persönlichen Überraschungen." In der Villa angekommen, rollen natürlich die Freudentränen. Lijana: "Zuhause sind wir von Liebe umgeben. Da ist es einfach schön, dass meine Schwester herkommt und mir dieses warme Gefühl ums Herz gibt, was ich schon seit wirklich langer Zeit vermisst habe." Sarah wird von ihrem Vater in die Arme geschlossen: "Wir haben ein sehr enges Verhältnis. Ich war schon von klein auf ein Papa-Mädchen. Er unterstützt mich in meinen Träumen, wo es nur geht." Und auch Anastasia ist von ihren Gefühlen überwältigt: "Damit habe ich nicht gerechnet. Es ist unglaublich, ich realisiere das noch gar nicht, es ist so krass!"

Noch eine Überraschung für GNTM-Kandidatin Tamara

Für Tamara hat Heidi Klum nach ihrem Harper's BAZAAR-Shooting noch eine ganz besondere Überraschung: "Du weißt ja, dass wir eure Sedcards immer an unterschiedliche Kunden schicken. Und du bist für einen Job gebucht worden. Du fliegst jetzt nach Mailand und läufst für Philipp Plein." Tamara: "Ich bin zwar ein California-Girl, aber Mailand ist schon mega und eine der Fashion Weeks, wo ich schon immer laufen wollte." In Mailand wartet aber nicht nur der weltbekannte Modedesigner Philipp Plein auf die Wienerin: "Damit habe ich nicht gerechnet. Genau das habe ich gebraucht: meine Mama!"

Anzeige

Mit glamourösen Schritten auf dem Weg ins GNTM-Finale

Bevor es zum Entscheidungswalk geht, gilt es noch den letzten großen Kosmetik-Job zu ergattern. Für den Laufsteg werden die Kandidatinnen dann von dem kanadischen Supermodel Coco Rocha gecoacht. Die GNTM-Models dürfen die extravaganten Haute-Couture-Roben von August Getty präsentieren. Wer zeigt wieder eine Topleistung auf dem Catwalk und für wen endet die Reise bei GNTM so kurz vor dem Ziel?

Das erfahrt ihr in der 15. Folge von "Germany's next Topmodel" am Donnerstag, den 7. Mai 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de.

