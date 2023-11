Brückentage 2024: So kannst du deinen Urlaub sinnvoll planen

Das Wichtigste in Kürze Good News: Im Jahr 2024 fällt nur ein gesetzlicher Feiertag auf ein Wochenende. Bad News: Im Februar, Juni und Juli sieht es mit Brückentagen eher mau aus.

Du kannst dich auf einen entspannten Start ins neue Jahr freuen: 2024 beginnt mit einem verlängerten Wochenende!

Wie du aus deinen Urlaubstagen das Beste herausholen und ganze 61 Tage freihaben kannst, erfährst du hier! Die monatliche Übersicht hilft dir dabei, eine clevere Planung für dein Jahr 2024 anzugehen.

Anzeige

Bist auch du schon gedanklich auf Reisen und siehst dich im Jahr 2024 eine erfrischende Kokosnuss am Strand schlürfen oder die Berge in Österreich erklimmen? Damit du trotz beschränkter Urlaubstage ganze 61 Tage Freizeit herausholen kannst, haben wir hier eine geniale Übersicht zusammengestellt: So kannst du das kommende Jahr bestmöglich für dich und deine Liebsten nutzen!

Nur noch wenige Urlaubstage übrig? Hey, "nach dem Urlaub" bedeutet einfach nur "vor dem Urlaub"! Schließlich solltest du deine nächste Reiseplanung nicht allzu lange aufschieben. Und: häufig wünschen sich Arbeitgeber:innen bereits zum Jahresende die Urlaubsplanung für das darauffolgende Jahr. Damit du also nicht alle Feier- und Brückentage selbst zusammensuchen musst, und stundenlang überlegst, wie du deine Urlaubstage am besten einsetzen kannst, haben wir dir ultimative Tipps für eine strategisch gute Planung deiner Urlaubstage in 2024 zusammengestellt!

Hier schon mal eine beispielhafte Übersicht für 61 freie Tage im Jahr 2024:

5 Urlaubstage ➝ 11 Tage frei über Ostern (28.03. – 07.04.2024).

8 Urlaubstage ➝ 16 Tage frei über Tag der Arbeit und Christi Himmelfahrt (27.04. – 12.05.2024).

4 Urlaubstage ➝ 9 Tage frei über Fronleichnam (25.05. – 02.06.2024).

4 Urlaubstage ➝ 9 Tage frei über Tag der Deutschen Einheit (28.09. – 06.10.2024).

7 Urlaubstage ➝ 16 Tage frei über Weihnachten und Neujahr (21.12.2024 – 05.01.2025).

Tipp: Kannst du ein paar Urlaubstage in das neue Jahr mitnehmen oder Überstunden abbauen? Sichere dir direkt zwei Tage für einen entspannten Start ins Jahr 2025.

Im Clip: Koffer clever packen - 5 Tipps, die euch das Reisen erleichtern

Weitere geniale Tipps für mehr Platz im Gepäck findest du hier! Bist du mit Handgepäck unterwegs? Diese Tipps helfen dir dabei, platzsparend zu packen und knitterfreie Klamotten im Urlaub zu genießen. Und falls du ohne Gepäck am Reiseziel ankommen solltest: Diese Ansprüche auf Entschädigung hast du bei Pauschalreisen!

Anzeige

Anzeige

So kannst du Brückentage im Jahr 2024 clever für deine Urlaubsplanung nutzen

Im Folgenden haben wir dir eine nützliche Übersicht erstellt, wann du dich über Feiertage in Deutschland freuen kannst und wie du Brückentage für deine Urlaubsplanung strategisch schlau einsetzen kannst.



Hinweis: Manche gesetzliche Feiertage gelten nicht deutschlandweit, sondern lediglich in bestimmten Regionen. Damit du auf Anhieb erkennst, ob du von einem freien Tag profitieren kannst, stehen die entsprechenden Bundesländer in Klammern dahinter geschrieben.

Januar 2024

Diese Feiertage gibt es in diesem Monat:

1. Januar: Neujahr

6. Januar: Heilige Drei Könige (BW, BY, ST)

In diesem Zeitraum kannst du clever Urlaub beantragen:

2. Januar bis 5. Januar: Für vier Urlaubstage erhältst du neun freie Tage.

Wie jedes Jahr starten wir auch 2024 mit einem Feiertag - schließlich feiern wir Neujahr! In der Silvesternacht kannst du also die Korken ordentlich knallen lassen, auf ereignisreiche Monate anstoßen und das Tanzbein schwingen. Das Beste daran: Dieses Mal fällt der erste Januar sogar auf einen Montag und schenkt uns somit direkt ein verlängertes Wochenende.



Wer sich zu Beginn des Jahres 2024 eine kleine Auszeit nehmen möchte, um sich Ziele für die kommenden Monate zu setzen, kann sich vom 2. Januar bis 5. Januar freinehmen und eine lange Weihnachts- sowie Neujahrspause genießen. Vielleicht hast du sogar noch Urlaubstage oder Überstunden aus dem Vorjahr übrig, die du einsetzen kannst? So oder so gewinnst du aus vier beantragten Urlaubstagen ganze neun freie Tage.



Wochenendarbeiter:innen können sich in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt über einen weiteren Feiertag freuen. Denn in diesen Regionen steht am 6. Januar "Heilige Drei Könige" an.

Du brauchst noch ein paar Reisetipps für 2024? Hier zeigen wir dir die besten Reiseziele für Singles. Auch interessant: Das sind die besten Urlaubs-Tipps für Paare.

März 2024

Diese Feiertage gibt es in diesem Monat:

8. März: Internationaler Frauentag (BE, MV)

29. März: Karfreitag

31. März: Ostersonntag

In diesem Zeitraum kannst du clever Urlaub beantragen:

4. März bis 7. März: Für vier Urlaubstage erhältst du neun freie Tage.

25. März bis 5. April: Für vier Urlaubstage erhältst du zehn freie Tage.

Mit dem März steht endlich der Frühlingsanfang bevor: Die Amseln zwitschern fröhlich, Pflanzen erwachen aus ihrem Winterschlaf und die ersten Kröten sind auf Wanderschaft. Doch auch viele Menschen lockt es wieder nach draußen - ob in die Natur, auf die Berge oder einfach in den Garten. Der dritte Monat im Jahr ist also ideal, um die Brückentage zu nutzen und spaßige Erlebnisse zu planen.



Solltest du in Berlin oder Mecklenburg-Vorpommern wohnen, kannst du dich am 8. März über den "Internationalen Frauentag" freuen, der hier als Feiertag gilt und auf einen Freitag fällt. Wenn dir insgesamt vier freie Tage nicht genügen, nimmst du dir einfach zusätzlich vom 4. März bis 7. März frei und genießt ganze neun Frühlingstage ohne Arbeit.

Hast du schon mal über einen Urlaub im Tiny House nachgedacht? Wir verraten dir hier, warum das eine geniale Idee ist! Möchtest du wandern gehen und bist mit kleinem Gepäck unterwegs? Wir haben Tipps zum Backpacking für Anfänger:innen, die dich retten werden. Außerdem: 7 geniale Tipps, wie du auf einer Single-Reise neue Menschen kennenlernen kannst.

April 2024

Diese Feiertage gibt es in diesem Monat:

1. April: Ostermontag

In diesem Zeitraum kannst du clever Urlaub beantragen:

25. März bis 5. April 2024: Für vier Urlaubstage erhältst du zehn freie Tage.

Das Wetter spielt verrückt und kann sich nicht entscheiden, was es will. Doch immerhin weiß der Osterhase, wann er wieder über die Wiesen hoppeln muss. Wir starten in 2024 den April direkt mit einem Feiertag, dem Ostermontag. Wer den Wetterumschwung nicht mehr erträgt und lieber verreisen möchte, kann aus vier beanspruchten Urlaubstagen ganze zehn freie Tage gewinnen. Wie? Indem du vom 25. März bis 5. April freinimmst. Es wäre die perfekte Gelegenheit, um sich durch aufregende Bücher zu wälzen, einen Roadtrip zu starten oder mit deinem Schatz viel Quality-Time im Urlaub zu zweit zu genießen.

Anzeige

Mai 2024

Diese Feiertage gibt es in diesem Monat:

1. Mai: Tag der Arbeit

9. Mai: Christi Himmelfahrt

19. Mai: Pfingstsonntag

20. Mai: Pfingstmontag

30. Mai: Fronleichnam (BW, BY, HH, NRW, RP, SL)

In diesem Zeitraum kannst du clever Urlaub beantragen:

2. Mai bis 3. Mai: Für zwei Urlaubstage erhältst du fünf freie Tage.

10. Mai: Für einen Urlaubstag erhältst du vier freie Tage.

21. Mai bis 24. Mai: Für vier Urlaubstage erhältst du neun freie Tage.

27. Mai bis 29. Mai und 31. Mai: Für vier Urlaubstage erhältst du neun freie Tage.

Alle Reiselustigen aufgepasst: Der Mai 2024 ist dein Glücksmonat! Wenn du die Brückentage zu deinen Gunsten nutzt, kannst du geniale Kurztrips starten und vier von fünf Wochen als Vier-Tage-Woche genießen.



Da der gesetzliche Feiertag "Tag der Arbeit" am 1. Mai auf einen Mittwoch fällt, könntest du vom 2. März bis 3. März freinehmen und ganze 5 Tage Freizeit haben. Alternativ kannst du auch den 10. März als Brückentag verwenden und vier Tage ohne Arbeit verbringen. Möchtest du den Mai dafür nutzen, eine längere Reise zu unternehmen, empfehlen wir einen Urlaubsantrag vom 21. Mai bis zum 24. Mai zu stellen und/oder vom 27. Mai bis zum 29. Mai sowie dann den 31. Mai – so profitierst du von jeweils neun freien Tagen.

August 2024

Diese Feiertage gibt es in diesem Monat:

8. August: Augsburger Friedensfest (Augsburg)

15. August: Mariä Himmelfahrt (BY, SL)

In diesem Zeitraum kannst du clever Urlaub beantragen:

5. August bis 7. August und 9. August: Für vier Urlaubstage erhältst du neun freie Tage.

12. August bis 14. August und 16. August: Für vier Urlaubstage erhältst du sieben freie Tage.

Im August stehen nicht nur die beliebten langen Sommerferien für alle Schüler:innen und Lehrer:innen an, auch andere Berufstätige können sich mit Brückentagen einige Tage freischaufeln - zumindest in Bayern und Saarland. Rund um "Mariä Himmelfahrt" kannst du mit nur vier beanspruchten Urlaubstagen ganze neun Tage Freizeit genießen.



Wenn du in Augsburg wohnst, könntest du dir sogar vom 5. August bis zum 16. August freinehmen und aus acht Urlaubstagen ganze 16 freie Tage gewinnen. Steht schon länger eine bestimmte Fernreise auf deiner Bucketlist? Go for it!

Dein Budget ist begrenzt, du würdest aber trotzdem gern verreisen? Wir verraten dir, wie und wo du echten Schnäppchen-Urlaub machen kannst! Hier findest du Tipps und Tricks rund um eine Low Budget Reise: Mit diesen 6 Tipps kannst du günstige Flüge finden und herausfinden, wann der günstigste Zeitpunkt ist, um deine Traumreise zu buchen. Außerdem haben wir hier die besten Reise-Gadgets zusammengestellt, die in keinem Koffer fehlen dürfen.

September 2024

Diese Feiertage gibt es in diesem Monat:

20. September: Weltkindertag (TH)

In diesem Zeitraum kannst du clever Urlaub beantragen:

16. September bis 19. September: Für vier Urlaubstage erhältst du neun freie Tage.

Alle Thüringer können sich passend zum Herbstanfang, am 22. September, über viel Freizeit freuen. Denn der regional gesetzliche Feiertag "Weltkindertag" fällt im Jahr 2024 auf einen Freitag. Bedeutet: Ein verlängertes Wochenende steht bevor - und das kannst du wunderbar für einen Ausflug in die Natur, einen Roadtrip an einen See oder Städtetrip mit Freund:innen nutzen.

Anzeige

Anzeige

Tendierst du zu einer kleinen Reise innerhalb Deutschlands? Hier findest du die schönsten 15 Städte Deutschlands. Lust auf einen Städtetrip nach Berlin? Diese Instagram-Hotspots & Food-Tipps musst du unbedingt austesten.

Oktober 2024

Diese Feiertage gibt es in diesem Monat:

3. Oktober: Tag der Deutschen Einheit

31. Oktober: Reformationstag (BB, HB, HH, MV, NI, SN, ST, SH, TH)

In diesem Zeitraum kannst du clever Urlaub beantragen:

4. Oktober: Für einen Urlaubstag erhältst du vier freie Tage.

30. September bis 2. Oktober und 4. Oktober: Für vier Urlaubstage erhältst du neun freie Tage.

28. Oktober bis 1. November: Für vier Urlaubstage erhältst du neun freie Tage.

Der goldene Monat Oktober bringt mit dem bundesweiten Feiertag "Tag der Deutschen Einheit", der auf einen Donnerstag fällt, die ideale Möglichkeit für eine kleine Auszeit vom Alltagstrubel. Möchtest du nochmal eine längere Reise unternehmen, kannst du zusätzlich noch den 30. September bis zum 2. Oktober freinehmen. So holst du aus vier Tagen insgesamt neun Urlaubstage heraus und kannst richtig abschalten.



In Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen steht außerdem Ende des Monats der "Reformationstag" an - ebenso ein Donnerstag. Solltest du davon profitieren, kannst du deine Halloween-Party entspannt vorbereiten oder deine Siebensachen für ein erholsames Wellness- oder Wanderwochenende packen. Nimm dir den 1. November frei und schon steht deiner Auszeit nichts im Weg. Vielleicht kannst du schon die Aussicht auf schneebedeckte Gipfel genießen und die ersten Schneeflocken auf deiner Haut spüren. Und wenn du nochmal ins Warme fliegen möchtest, aber vier Tage zu wenig sind, kannst du vom 28. Oktober bis 1. November Urlaub nehmen und mit neun freien Tagen Sonne, Strand, Cocktail und Meer genießen.

November 2024

Diese Feiertage gibt es in diesem Monat:

1. November: Allerheiligen (BW, BY, NRW, RP, SL)

20. November: Buß- und Bettag (SN)

In diesem Zeitraum kannst du clever Urlaub beantragen:

1. November: Für einen Urlaubstag erhältst du vier freie Tage.

21. November bis 22. November: Für zwei Urlaubstage erhältst du fünf freie Tage.

Bist du ein großer Halloween-Fan und planst schon Wochen zuvor dein Gruselkostüm für die Party des Jahres? Solltest du in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland wohnen oder arbeiten, hast du Glück gehabt: Der 1. November ist hier gesetzlicher Feiertag und so kannst du dich in Ruhe von der Party erholen.



Möchtest du allerdings lieber eine Reise unternehmen und die Ski-Pisten unsicher machen, dann stehen dir mit strategischer Planung sogar neun Tage zur Verfügung. Nimm dir in diesem Fall vom 28. Oktober bis 1. November frei und genieße die Zeit auf deinen Skiern oder deinem Snowboard. Und keine Sorge, wenn du zu den Party-Animals gehörst: Dein Tanzbein kannst du auch bei der Aprés Ski Party schwingen, gute Stimmung ist garantiert!

Dezember 2024

Diese Feiertage gibt es in diesem Monat:

25. Dezember: Erster Weihnachtsfeiertag

26. Dezember: Zweiter Weihnachtsfeiertag

In diesem Zeitraum kannst du clever Urlaub beantragen:

23. Dezember, 24. Dezember und 27. Dezember: Für drei Urlaubstage erhältst du neun freie Tage.

Die Weihnachtszeit ist für viele von uns wohl die schönste Zeit im Jahr: Herrlich, mit köstlichen Lebkuchen, Plätzchen und einem warmen Tee eingekuschelt auf dem Sofa zu liegen - am besten mit den besten Freund:innen oder deinem Schatz. Aber natürlich solltest du dir auch die wunderschönen Weihnachtsmärkte nicht entgehen lassen. Falls du nach der Vorweihnachtszeit auch die Weihnachtstage entspannt mit deinen Liebsten verbringen möchtest, solltest du dir unbedingt den 23. bis zum 27. Dezember freinehmen. Im Jahr 2024 fallen die Weihnachtsfeiertage auf einen Mittwoch und Donnerstag, weshalb du somit insgesamt neun Tage ohne Arbeit genießen könntest.



Möchtest du auch zwischen den Jahren die Zeit mit deiner Familie, Verwandten und/oder Freund:innen verbringen? Dann kannst du zusätzlich noch den 30. und 31. Dezember als Urlaub beanspruchen. Die letzten Tage im Jahr eignen sich optimal, um 2024 nochmals zu reflektieren und neue Wünsche, Ziele und Visionen für das darauffolgende Jahr niederzuschreiben.