Partnerhoroskop Frühling 2023: Diesem Sternzeichen fällt eine Entscheidung sehr schwer!

Die Blumen blühen, die Vögel zwitschern – der Frühlingsbeginn ist einfach perfekt für romantische Stunden zu zweit. Ob du wirklich frisch verliebt die ersten Sonnenstrahlen genießt, verrät dir unser Liebeshoroskop für den Frühling.

Anzeige

Sehnen wir uns nicht alle nach einer Schulter zum Anlehnen? Und nach dem einen Menschen für vertraute und romantische Stunden? Für einige Sternzeichen erfüllt sich dieser Traum jetzt. Andere Sternzeichen müssen sich wiederum erst einmal Turbulenzen stellen, bevor sie verliebt in den Frühling starten. Hier erfährst du, ob der Liebesplanet Venus deine Liebesbeziehung unterstützt.

Partner-Horoskop Fische: Geht vorerst getrennte Wege

Gehe deinem Schatz im April am besten aus dem Weg, lieber Fisch, und unternimm lieber etwas mit deinen Freunden und deiner Familie. Denn die Sterne stehen im April so gar nicht gut für deine Beziehung. Eure Gespräche enden im Streit und Annäherungsversuche kommen meist falsch an. Der April ist leider nicht gerade ein Glücksmonat für euch. Ihr könnt euch aber auf den Mai freuen, denn der bringt wieder Harmonie in eure Beziehung. Ihr beiden könnt euch auch nicht erklären, was diesen Monat bei euch los war. Aber auch solche Phasen gibt es in einer Partnerschaft.

Anzeige

Anzeige

Partner-Horoskop Waage: Verliebt in zwei?

Der April sorgt für ordentlich Wirbel und gemischte Gefühle in deinem Liebesleben, liebe Waage. Denn eine spannende Person in deinem Leben zieht dich magisch an. Du genießt die Spannung zwischen euch und genießt den heißen Flirt. Das verwirrt dich komplett und Schuldgefühle plagen dich. Du bist eigentlich total in Love mit deinem Schatz. Aber diese fremde Person lässt dein Herz auch höherschlagen. Ob du dich wirklich in zwei Menschen verliebt hast oder sich dein kleiner Crush in den nächsten Tagen wieder in Luft auflöst, werden dir die nächsten Wochen zeigen. Anfang Mai werden dich die Sterne bei deiner Entscheidung unterstützen und dir zeigen, für wen dein Herz schlägt.

Partner-Horoskop Stier: Einsame Stunden erwarten dich

Die nächsten Wochen könnten im Liebesleben des Sternzeichen Stiers recht einsam werden, denn dein Schatz und du seid beide sehr beschäftigt und findet wenig Zeit füreinander. Das beschert euch beiden viel Einsamkeit. Sucht euch Alternativen wie Telefonate, Briefe oder startet Videoanrufe. Versucht das Beste aus der Situation zu machen und freut euch auf den Mai, wenn ihr euch wieder regelmäßig sehen könnt. Denn im Mai wird eure gemeinsame Zeit deshalb umso intensiver und der Liebesplanet Venus hält einige schöne Abenteuer für euch bereit.

Diese Tipps helfen dir zu erkennen ob dein Traummann/Traumfrau an deiner Seite ist und ob er oder sie dir noch Signale sendet, die auf die wahre Liebe hindeuten. Außerdem erfährst du hier, welche der 5 Sprachen der Liebe dein Partner:in spricht.

Anzeige

Im Clip: Diese Sternzeichen haben Glück im Job & der Liebe

Partner-Horoskop Skorpion: Ein Gespräch schafft Klarheit

Du, lieber Skorpion, hast das Gefühl, dein Schatz verschließt sich gerade vor dir. Von Tag zu Tag wächst dein Gefühl, dass etwas in eurer Beziehung gerade gar nicht gut läuft und dein Gefühl täuscht dich normalerweise nie. Das macht dir gerade ganz schön zu schaffen und du machst dir große Sorgen um eure Beziehung. Nach Wochenlangem Hin und Her kannst du dich endlich überwinden, mit deinem Partner oder deiner Partnerin über deine Sorgen zu sprechen. Ein langes Gespräch Mitte April bringt dich endlich wieder dazu aufzuatmen. Denn euer Gespräch verläuft mehr als vielversprechend. Deinem Schatz ging es die vergangenen Wochen nicht besonders und hat sich deshalb zurückgezogen. Er oder sie wollte dich mit diesen Problemen nicht belasten. In einer Partnerschaft ist aber genau das entscheidend. In den nächsten Wochen werdet ihr deshalb gemeinsam daran arbeiten und ihr seid bald wieder im Liebesrausch.

Anzeige

Anzeige

Partner-Horoskop Zwilling: Liebesflaute

Aktuell bist du sehr verunsichert in deiner Beziehung, lieber Zwilling, denn euer sonst so zärtlicher Umgang findet seit Wochen keinen Raum mehr in eurer Partnerschaft. Du vermisst die kurzen Berührungen, kleinen Aufmerksamkeiten sowie die kleinen Nachrichten über WhatsApp. Die Liebesflaute macht dir ordentlich zu schaffen. Wir können dich beruhigen, eure kleine Durststrecke ist lediglich eine kurze Phase, die ihr Anfang April überwunden habt. Eine neue Leidenschaft begünstigt dies zusätzlich und auch der Liebesplanet Venus sorgt für ordentlich Feuer in eurem Liebesleben.

Partner-Horoskop Wassermann: Du sehnst dich nach Freiheit

Es schleichen sich Zweifel bei dir ein, lieber Wassermann, und du erwischt dich immer wieder dabei, wie du dich nach deinem Single leben sehnst. Mit dem Frühling verstärken sich auch deine Gefühle nach Freiheit immer mehr. Wenn du diese Gedanken in dir hast, solltest du überlegen, ob du noch glücklich in deiner Beziehung bist, es kann auch sein, dass sich dieser Gedanke in ein paar Wochen wieder in Luft auflöst und es lediglich eine kurze Phase war. Sei nur ehrlich zu dir und deinem Partner oder deiner Partner:in. Ein Ereignis im April wird dir dabei helfen herauszufinden, was du willst. Versuche, bis dahin keine voreiligen Schlüsse zu ziehen und Aktionen die deine Beziehung gefährden könnten, zu vermeiden.

Partner-Horoskop Löwe: Du hast deinen Soulmate an deiner Seite

Verliebt, verlobt, verheiratet. Verliebt seid ihr Turteltäubchen alle Mal. Ihr schwebt auf Wolke sieben und seid glücklicher denn je. Deine Verliebtheit ist dir, lieber Löwe, und deinem Soulmate über beide Ohren anzusehen. Das strahlt ihr auch aus und eure positiven Vibes stecken einfach an. Eure Freunde verbringen gerne Zeit mit euch. Ihr habt diese perfekte Balance zwischen verliebten Paar und einer harmonischen Freundschaft. Ihr seid ein tolles Team und nichts und niemand kann euch auseinanderbringen. Eure Verbindung ist so stark. Wer weiß, womöglich wurde hier schon die Verbindung für die Ewigkeit geknüpft. Möglich ist es.

Achtung lieber Löwe: Diese Sternzeichen neigen zu narzisstischen Zügen.

Partner-Horoskop Jungfrau: Verliebte und romantische Stunden

Eine besondere Person sorgt beim Tierkreiszeichen Jungfrau für besonders schöne Stunden. Der Amorpfeil hat bei euch eingeschlagen. Ihr schwebt auf Wolke Sieben und verbringt viel Zeit miteinander. Wenn ihr euch einmal für einen kürzeren Zeitraum nicht seht, vermisst ihr euch beide. Also steht bei euch gerade die Zeit mit eurem Schatz an oberster Stelle, denn ihr haltet es kaum ein paar Stunden ohneeinander aus. Euer Liebesglück ist wunderbar, nur denkt daran, eure Freunde und Familie sind auch noch da und sie vermissen euch so langsam. Es werden ein paar ernste Gespräche mit euren Lieblingsmenschen bevorstehen. Ende Mai versteht ihr sie dann aber wieder besser und euch gelingt die Balance zwischen eurem Liebesleben und euren Freunden und eurer Familie.

Partner-Horoskop Widder: Baut Vertrauen auf

Die Frühlingsbeginn steht vor der Tür und so steigen auch deine Gefühle immer weiter an, lieber Widder. Ihr könntet gerade kaum glücklicher sein, denn ihr liebt einander und verbringt schöne Stunden miteinander. Nur in Sachen Vertrauen könntet ihr noch an eurer Beziehung arbeiten. Seid ihr beiden zu zweit, könnte euer Liebesleben kaum schöner und harmonischer sein. Doch wenn einer von euch alleine ist, hat die andere Person ein komisches Gefühl und neugierige Fragen werden nach den Treffen ausgetauscht. Versucht bedingungslos zu vertrauen, denn in eurer romantischen Partnerschaft gibt es keine Gründe für Eifersucht. Auch der Liebesplanet Venus ist voll und ganz auf eurer Seite und Ende Mai habt auch hier kein Grund mehr zur Sorge.

Diese kreativen Date-Locations helfen dir dabei deinen Abend mit deiner wahren Liebe unvergesslich zumachen.

Partner-Horoskop Schütze: Kommunikation ist der Schlüssel zum Liebesparadies

Es brodelt gewaltig. Du wurdest stark enttäuscht und dein Vertrauen wurde von deinem Schatz verletzt. Deshalb werden die Schützen Anfang April erst mal ziemlich üblen Liebeskummer haben. In eurem Bekanntenkreis sorgen Missverständnisse und Gerüchte für Spannungen in eurer Beziehung. Anstatt darüber zu reden, hüllt ihr beide euch in Schweigen und versucht diese unkommentiert auszusitzen. Lieber Schütze, das bringt eure Beziehung in Gefahr, denn innerlich verunsichern euch diese Themen. Eine Aussprache um den 17. April räumt alle Missverständnisse aus dem Weg. Kommunikation ist euer Schlüssel zurück ins Liebesmärchen. Gerüchte von außen werden euch so schnell nicht mehr aus der Bahn werfen.

Partner-Horoskop Steinbock: Ein Orkan der Verwüstung zieht auf

Deiner Beziehung, lieber Steinbock, stehen turbulente Wochen bevor. Während neben euch langsam der Frühling ausbricht, wirbelt durch euer Liebesleben ein kalter Orkan und bringt so einiges durcheinander. Gefühle werden aufgewirbelt und ungeklärte Streitigkeiten kommen ans Tageslicht. Stellt euch diesen Themen. Denn die Aufarbeitung ist entscheidend für eure Beziehung. Lange Gespräche und kleinere Diskussionen werden eure Unstimmigkeiten aus dem Weg räumen und Klarheit bringen. Nachdem diese aus dem Weg geräumt wurden, könnt ihr euch spätestens ab dem 28. April wieder den schönen Dingen des Lebens widmen.

Hier erfährst du, wie du deinem Schatz auf 25 Arten deine Gefühle ausdrücken kannst.

Partner-Horoskop Krebse: Hitzige Diskussionen erwarten dich

Eure Beziehung könnte nicht besser laufen. Ihr seid einander sicher und eure Gefühle haben sich über die Zeit hinweg immer weiter vertieft. Bei euch läuft eigentlich alles wunderbar, bis sich um den 15. April eine Person in eure Beziehung einmischt und euer Liebesglück dadurch in Gefahr gebracht wird. Das sorgt für ordentlich Zündstoff in eurer Beziehung. Hitzige Diskussionen und Verunsicherung machen sich breit. Versucht euch dadurch nicht beeinflussen zu lassen. Ihr habt eine stabile Beziehung, lieber Krebs, auf die ihr stolz sein könnt. Arbeitet an diesen Beziehungsproblemen und lasst euch von dieser Person nicht verunsichern. Am besten meidet ihr diesen Menschen. Wenn euch das gelingt, schwebt ihr bald verliebt in den Frühling.