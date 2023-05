Anzeige

Der Schuhschnabel ist der Gewinner von "The Masked Singer" 2023. Dieser Sänger kommt bei der Demaskierung zum Vorschein.

Keine Maske aus Staffel 8 von "The Masked Singer" hat die Fans so sehr begeistert wie der Schuhschnabel. Im Finale 2023 holt er sich den Sieg und tritt somit in die Fußstapfen vom Maulwurf aka Daniel Donskoy. Feierlich überreicht der letzte Gewinner den Pokal an den neuen Sieger.

Der Schuhschnabel ist Gewinner 2023

Doch in all dem Siegestaumel wird natürlich die Demaskierung nicht vergessen, auf die Fans seit Folge 1 der neuen Staffel sehnlichst warten. Nachdem der Schuhschnabel mit dem Igel seinen letzten Rivalen überwand, durfte er endlich den Pokal an sich nehmen.

"The Masked Singer" 2023: Der Gewinner ist Luca Hänni © ProSieben/Willi Weber

Luca Hänni ist enttarnt

Viele haben es schon vermutet und im Finale bestätigt es sich: Sänger Luca Hänni steckt hinter dem Schuhschnabel und kommt bei der Enthüllung zum Vorschein. Bekannt wurde er durch seinen Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar", oder "DSDS" im Jahr 2012.

Nach der Show brachte der Schweizer Sänger einige Alben heraus. 2019 trat er für die Schweiz beim "Eurovision Song Contest" mit dem Song "She Got Me" an. Mit 364 Punkten belegte er den vierten Platz und war somit der beste Teilnehmer für die Schweiz seit 1993.