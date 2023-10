Anzeige

Lady-Duell bei „The Voice Rap”: Mit Caddy Pack und Gerda "Call Me G" treffen zwei Ausnahme-Rapperinnen aufeinander, die so in keine Schablone passen. Für Kool Savas wird die Entscheidung in dieser Woche besonders schwer …

Caddy vs. Gerda: Mehrsprachiger Rap auf Augenhöhe

Im letzten Duell der Workshop-Phase treffen Caddy Pack und Gerda "Call Me G" Kapenda aufeinander. Kool Savas freut sich schon auf ein spannendes Battle zwischen den beiden Rapperinnen, schließlich sind sie weit weg vom klassischen Deutschrap. Während Caddy Pack auf Englisch performt, spittet Gerda ihre Verses direkt dreisprachig auf Deutsch, Englisch und Französisch.

Caddy Pack kennt Kool Savas schon aus früheren Zeiten im Rapgame. "Ich hab ihren Namen schon sehr früh gehört, sie ist schon super lange dabei - und das hört man auch an der Art, wie sie rappt!" Tatsächlich war sogar schon einmal Support-Act für den Coach - und hat ihm dabei sogar so richtig aus der Patsche geholfen.

Man merkt Kool Savas jedenfalls sofort an, dass er die Künstlerin einfach schätzt.

Von mir bekommt sie nichts als Respekt. Sie ist einfach ein MC. Kool Savas über Caddy Pack

Props für Call Me G

Aber auch Gerda "Call Me G" braucht sich nicht zu verstecken, denn sie bekommt ebenfalls massig Props vom "King". Sie wirke auf SAV super selbstbewusst, wie der Coach erzählt. "Wenn man so aussieht, Musik macht und was zu sagen hat, dann hat man alles, was braucht, um damit durchzustarten und Karriere zu machen."

Es wird ernst: Das Coaching steht an

Nach der einstündigen Textproduktion wird es ernst für die beiden MCs. Caddy rappt Kool Savas beim Coaching ihren Text zuerst vor. Dieser handelt von den vielen Kriegseinsätzen des Vaters und der Angst, dass dieser nicht mehr wiederkehre. Dem Coach gefällt’s. "Sehr persönlich", urteilt SAV und fühlt sich direkt an seine eigene Kindheit erinnert. Auch er habe miterleben müssen, wie sein Vater jahrelang ins Gefängnis kam.

Überfordert Gerda ihre Zuhörer:innen?

Bei Gerda läuft es weniger rund. Sie hat ebenfalls einen Song darüber geschrieben, wie sie früher Opfer von Mobbing wurde. Diesen rappt sie direkt auf Deutsch, Englisch und Französisch vor. Doch Coach Savas ist alles andere als zufrieden. Der schnelle Switch zwischen drei Sprachen würden die Zuhörer schlichtweg überfordern, meint die Rap-Legende.

Man braucht die Leute nicht grundlos überfordern. Das war einfach zu viel. Kool Savas über Gerdas Performance

Damit entlässt er die beiden Talents, die jetzt noch an ihren Texten feilen können.

Nach dem Recording fährt ein Talent nach Hause

Dann wird es ernst, das Recording steht an. Caddy macht den Anfang - und ihre Sache gut. Kool Savas ist mehr als zufrieden.

Man merkt, dass du ein Pro bist! Kool Savas über Caddy Pack

Gerda ist dran und liefert ebenfalls eine überzeugende Performance ab. "Bei den Lyrics […] bist du noch mal persönlicher geworden", stellt Savas nach ihrem Recording fest.

Eine schwierige Entscheidung für KKS. Wer kommt eine Runde weiter, wer muss nach Hause fahren. Das erfährst du in Folge 6, die du ab sofort kostenlos auf Joyn sehen kannst.

