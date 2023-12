Fliegen mit Handgepäck: Mit diesen Tipps finden Make-up und Pflegeprodukte in deiner Tasche Platz

Urlaub mit Handgepäck ist eine echte Herausforderung, besonders wenn es darum geht, eure geliebten Beauty-Tools einzupacken. Von der ausführlichen Hautpflege-Routine bis hin zum Make-up - wie passt das alles in die maximal erlaubten 8 Kilogramm Handgepäck? Keine Sorge, wir haben die Lösung! Wir zeigen euch clevere Tricks und Kniffe, mit denen Kosmetik und Beauty-Utensilien platzsparend in euren Koffern verstauen könnt.

Wir sind (bekanntermaßen) absolute Beauty-Junkies und zudem ziemlich reiselustig, aber eines sind wir in Sachen Schönheit nicht: kompromissbereit. Da wir auch unterwegs nicht auf unsere Must-haves verzichten wollen, haben wir die Beauty-Essentials für unterwegs mal zusammengestellt. Hier findet ihr alles, was mit muss. Das beste daran: Die Packliste ist sogar im Handgepäck anwendbar.

Sämtliche Beauty-Tools und Kosmetik-Produkte, die ihr auf Reisen braucht, kommen mit - damit ihr, mit eurem Make-up, eurer Frisur und eurem Style auch auf Reisen glänzen könnt.

Im Clip: Die Richtlinien fürs Handgepäck der wichtigsten Airlines im Überblick

Die Regeln für Kosmetik im Handgepäck auf einen Blick - das darf in den 1-Liter Beutel:

Nun sind wir Travelling Beauties an einige Rahmenbedingungen gebunden. Gerade wenn man mit Handgepäck reist, darf nicht alles, was sich im Badezimmer tummelt, einfach so mit. Auf allen Flughäfen der EU und der Schweiz gelten nämlich die EU-Richtlinien für Handgepäck:

Flüssigkeiten, aber auch Cremetexturen und Gele dürfen nur in Behältern von maximal 100 ml Füllmenge mitgeführt werden.

Jedes dieser Einzelbehältnisse mit flüssigem Inhalt muss in einem verschließbaren, transparenten Beutel verpackt sein.

Der Beutel darf das maximale Volumen von einem Liter nicht überschreiten.

Pro Person ist maximal ein Beutel zugelassen.

Der Beutel muss wiederverschließbar sein.

Von diesen Richtlinien betroffen sind alle Flüssigkeiten im Handgepäck. Frei von den Mengenbeschränkungen sind alle festen Produkte wie z.B. Puder. Weiter reguliert sind alle scharfen Gegenstände unter den Beauty-Tools, die für Maniküre und Augenbrauen benötigt werden, wie etwa Nagelscheren, Pinzetten und Feilen. Sie dürfen nur dann im Handgepäck mitgenommen werden, wenn sie kürzer als sechs Zentimeter sind.

Der Ein-Liter-Beutel ist essentiell für jede Reise mit Handgepäck. Flüssigkeiten, Cremes, Gele und Co. dürfen darin in Behältern von 100 ml Füllmenge mit in die Kabine genommen werden. © South agency

Außerdem gut zu wissen: Die Sicherheitsbeamten dürfen nach Gefühl entscheiden und handeln. Wenn diese also eine Textur als flüssig einstufen, muss sie in den Beutel gepackt werden. Früher wurde der Kosmetikbeutel immer und ausnahmslos bei der Sicherheitskontrolle ausgepackt und einzeln gescannt. Inzwischen gibt es an vielen Flughäfen neue Lösungen und Kontrollen, bei denen der transparente Beutel in der Tasche oder im Rucksack bleiben darf. Hat eure Tasche ausgedient, doch ihr möchtet sie nicht wegwerfen? Mit diesen kreativen Ideen könnt ihr eure Handtaschen upcyclen.

Kosmetik für den Flug

Wusstet ihr, dass die Luft in einem Flugzeug etwa 5 bis 10 Prozent weniger Feuchtigkeit enthält als die Luft, der wir in Europa normalerweise ausgesetzt sind? Die Luft im Flugzeug wird recycelt, hinzu kommen der Luftdruck und die Klimaanlage. Während eines Fluges (auch auf kurzen Strecken) verliert die Haut deutlich mehr Wasser als sie es normalerweise tun würde. Was sie also braucht sind Durststiller von innen und außen.

Auf Reisen setzen wir unseren Körper meist Schlafmangel aus, essen ungesund und unregelmäßig, weil es der Reisetag meistens einfach nicht anders zulässt. Eine Sache sollten wir aber niemals vergessen: Genügend trinken. Denn Dehydrierung verschlimmert auch den Jetlag. Für die Haut gelten für einen Flug ein paar Beauty-Regeln, die den Reisetag etwas weniger belastend gestalten.

Vor dem Boarding abschminken und eincremen

Auf und vor dem Flug keinen Alkohol trinken

Genügend Wasser mitnehmen und trinken (500 ml pro Stunde)

Auf dem Flug lieber grünen Tee als Kaffee bestellen, der macht auch wach und enthält zudem Antioxidantien

Während des Fluges regelmäßig eincremen oder die Haut mit einem Thermalspray oder einer Tuchmaske pflegen

Alle Hauttypen dehydrieren während eines Fluges stärker als im Alltag, aber nicht alle Hauttypen reagieren gleich darauf. Manche spüren ein unangenehmes Spannen auf der Gesichtshaut, andere bemerken eine höhere Talgproduktion oder entwickeln Unreinheiten.

Expert:innen empfehlen in jedem Fall feuchtigkeitsspendende Produkte (je nach Typ ölfrei und auf Wasserbasis) und zudem Gesichtsmassagetools während des Fluges zu nutzen, um angestaute Lymphflüssigkeit abzutransportieren und Stress zu reduzieren. Aber was bedeutet das konkret für das Handgepäck? Was sollte während des Fluges griffbereit sein?

Auf welche Make-up und Pflege-Produkte ihr in der Flugkabine nicht verzichten solltet, verraten wir euch hier! © VladTeodor

Unser Tipp: Packt euch zwei verschiedene Beauty-Bags. Einen mit allen Produkten und Tools nach der Ankunft und und einen für den Gebrauch während des Fluges. Aber nicht vergessen: Beide müssen laut Regelung in den transparenten 1-Liter-Beutel passen. Nachdem ihr durch die Sicherheitskontrolle durch seid dürft ihr natürlich umpacken und die Produkte für den Flug aus dem Handgepäckskoffer nehmen. Während dieser nämlich in den Gepäcksfächern über den Sitzen verstaut wird, habt ihr folgende Produkte bei euch, sodass ihr sie jederzeit nutzen könnt.

Beauty-Must-haves in Reisegröße für den Flug:

Lipbalm

Handcreme

Feuchtigkeitscreme mit Lichtschutzfaktor für das Gesicht

Auf Langstreckenflügen braucht ihr zusätzlich noch:

Thermalspray

Sheetmask

Gua Sha Stein oder Mini-Face-Roller

Zahnbürste und Zahnpasta

Diese Beauty-Tools dürfen im Handgepäck nicht fehlen

Was kommt nun also in die zweite Beauty-Bag? Was darf bei Ankunft und unterwegs auf der weiteren Reise auf keinen Fall fehlen?

Das kommt zuallererst darauf an, wohin ihr reist. Bevor Ihr eure Beauty-Bag packt, überlegt euch was ihr am Urlaubsort vor habt. Werdet ihr auf wilde Partys gehen? Ein Festival besuchen? Eine Metropole besichtigen? Wandern und campen? Oder die meiste Zeit am Strand verbringen? Um euch das Packen möglichst einfach und unkompliziert zu gestalten, haben wir hier die ultimative Beauty-Packliste für Reisen mit Handgepäck zusammengestellt.

Richtig gepackt? Dann kann der wohlverdiente Urlaub starten! Aber welche Beauty-Tools und -Produkte dürft ihr mit an Bord nehmen? © YakobchukOlena

Gesichtspflege im Urlaub

Beim Reisen mit Handgepäck gilt es soviel Platz wie möglich zu sparen. Zum einen dürft ihr nur maximal 100 ml von einem Produkt mitführen und habt je nach Fluggesellschaft ein Maximalgewicht für das Handgepäck vorgegeben. Zum anderen braucht ihr im Handgepäckskoffer oder Rucksack noch Platz für Kleider, Strandtücher, die neueste Bademode, euren Laptop oder was ihr sonst noch mitnehmen wollt. Trotzdem soll die Beauty-Routine unterwegs nicht leiden. Deshalb empfehlen wir eure Essentials von Zuhause für die Reise umzufüllen.

Praktische Reisesets bieten kleine 100ml-Behälter, in welche ihr eure Lieblingsprodukte umfüllen könnt. Eure Haut muss sich nicht umgewöhnen und auf nichts verzichten. Ihr müsst keine neuen Produkte kaufen, die wiederum Kosten und Müll verursachen, sondern nehmt die Reste nach der Reise wieder mit nach Hause, braucht sie auf und könnt die Reise-Behälter beim nächsten mal wiederverwenden. Sie sind meist leichter als schwere Cremetiegel aus Glas, große Tuben oder unhandliche Pumpspender, sparen also Gewicht und Platz. Sogar Zahnpasta könnt ihr ganz easy umfüllen.

Beauty-Essentials fürs Handgepäck

Make-up-Entferner Reinigung Serum Gesichtscreme Schutz vor Sonne

Mit fünf kleinen wiederbefüllbaren Tiegel in Reisegröße seid ihr also wunderbar ausgestattet. Nicht vergessen: Je nach Reisedestination braucht ihr vor Ort eventuell einen höheren Lichtschutzfaktor als Zuhause.

Haircare & Styling auf Reisen

Auch für Haarpflege gibt es die kleinen Reisedöschen zum Befüllen. Diese könnt ihr optimal für Spitzenöl und Haarmasken nutzen. Je nachdem wie lange ihr unterwegs seid, lohnt es sich eine Maske und ein Öl einzupacken. Denn auch wenn ihr es nicht täglich verwendet, nach ein paar Tagen werden eure Haare die Extraportion Feuchtigkeit gebrauchen. Vor allem, wenn ihr an sonnige Strände reist oder in Metropolen unterwegs seid, solltet ihr regelmäßig zu Haaröl greifen, um die Haare vor dem Austrocknen zu schützen und ein bis zwei Mal pro Woche eine Haarmaske anwenden. Aber auch Haarwachs, Gel oder Styling-Creme kann ganz leicht abgefüllt werden.

Noch praktischer sind allerdings feste wasserlose Produkte für die Haare. Haarseife oder festes Shampoo und Conditioner zählen nicht als Flüssigkeiten und müssen nicht in den transparenten Kosmetikbeutel. Ihr spart also Platz in der auf einen Liter begrenzten Bag.

Was sich nicht umfüllen lässt, wie Styling-Sprays oder Mousse-Produkte könnt ihr schließlich in Reisegrößen shoppen, sofern ihr es wirklich braucht. Denn auch wenn ihr für die Haare packt, gilt immer zunächst die Frage: Was genau habt ihr vor und worauf könnt ihr nicht verzichten?

Die Empfehlung aus der Beauty-Redaktion: Festes Shampoo eignet sich hervorragend als Urlaubsbegleiter, da dieses Pflegeprodukt nicht in den 1-l-Beutel in euer Handgepäck muss. © netrun78

Make-up, Lippenstift & Co. im Urlaub

Es gibt drei einfache Tricks, um Platz und Gewicht in der Make-up-Bag zu sparen. Erstens auf feste Produkte und Pudertexturen setzen und zweitens clevere Multi-Use-Produkte nutzen.

Anstatt der Flüssig-Foundation kommt daher das leichte Mineral-Make-up mit und anstelle von Rouge, Lippenstift und Lidschatten, der 3-in-1-Tint mit dem man einen super trendigen monochomatischen Look zaubern kann. Ebenso praktisch sind Stifte. Sie sind schmal, fest und müssen nicht mit einem Pinsel oder Schwämmchen aufgetragen werden, die noch mehr Platz einnehmen würde. So gibt es zum Beispiel Sticks, die Flüssig-Concealer, Augenbrauenpuder, Bronzer, Rouge oder Highlighter ersetzen können. Ihr packt also zunächst die Essentials, die ihr für den Alltags-Basic-Look braucht und die für euch absolut unverzichtbar sind. On top kommt nun der eine Lippenstift , den ihr für den Dinner-Look braucht, oder der eine Eyeliner , den ihr für die Party nutzen wollt. So schleppt ihr keine Produkte mit, die am Ende nicht verwendet werden. Genauso wie ihr kein T-Shirt einpacken würdet, das ihr am Ende nicht anzieh Der letzte Trick ist ebenso clever wie genial: Packt fertige Looks. Genauso wie wir Outfits schon beim Packen zusammenstellen, könnt ihr auch Make-up-Looks vorab zurechtlegen und entsprechend einpacken.

Körperpflege und Bodylotions für unterwegs

Wenn ihr für ein langes Wochenende verreist, lohnt es sich auch für die Körperpflege, die eigenen Lieblingsprodukte umzufüllen. Wenn ihr länger unterwegs seid und über eine Woche mit Handgepäck zurechtkommen wollt (ja das geht), dann müsst ihr eventuell Sonnencreme und Bodylotion vor Ort nachshoppen sobald sie ausgeht.

Noch besser, weil platzsparend und nachhaltig, sind wiederum feste Alternativen: wie pflegende Body Bars, mit denen ihr eure Haut am ganzen Körper mit Feuchtigkeit versorgen könnt, die aber nicht als Flüssigkeiten zählen und zudem ohne Verpackung auskommen. Probiert doch einfach mal eines unserer DIY-Rezpete für feste Bodylotion aus!

Extra-Tipp: In klassischen Urlaubsdestinationen gibt es häufig sehr gute lokale Produkte und natürliche Öle, die ihr shoppen könnt und die eine hervorragende reichhaltige After-Sun-Pflege abgeben.

Damit eure Gesichtshaut auch während einer längeren Flugstrecke nicht trocken wird, empfehlen wir euch, dass ihr ein pflegendes Feuchtigkeitsspray in eurem Handgepäck mitführt. © zsv3207

Tools to go - warum der Föhn zuhause bleiben darf

Was braucht ihr noch? Die Beauty-Bag ist nun schon randvoll mit Flüssigkeiten, Cremes und Co. Dann kommen in einen Extra-Beutel noch alle Tools, die ihr unterwegs brauchen werdet.

Auf eine Zahnbürste und wiederverwendbare Abschminkpads, könnt ihr nicht verzichten, genauso wenig auf eine Haarbürste und Haargummis, sehr wohl aber auf einen Föhn oder große, schwere Hitze-Tools.

Föhn, Glätteisen, Lockenstab und Co. können zuhause bleiben. Die meisten Unterkünfte haben einen Föhn vor Ort. Im Zweifelsfall fragt ihr vorher nach. Wenn Ihr euch Locken oder Wellen stylen wollt, dann geht das tatsächlich auch ohne Hitze.

Pinsel, Schwämmchen, Pinzette und Wimpernzange müssen auch nicht unbedingt mit, solange ihr Produkte packt, die ohne zusätzliches Tool aufgetragen werden können. Versucht beim Packen der Make-up-Bag daran zu denken. Im Zweifel sind Schwämmchen aber immer leichter, platzsparender und einfacher zu reinigen als Pinsel.

Epilierer oder Rasierer? Der Damenrasierer wiegt auf jeden Fall weniger als das Epiliergerät. Allerdings gibt es einen Weg auf beides verzichten zu können. Wenn Ihr am Tag vor Abflug zum Waxing geht, müsst ihr euch bis zu zwei Wochen lang nicht mehr um nachwachsende Härchen kümmern und könnt sämtliche Enthaarungstools und -Produkte zuhause lassen.

Skincare, Make-up und Hairstyling – wir verraten euch, welche Beauty-Tools auf einer Urlaubsreise nicht fehlen dürfen. © martin dm

So sparst du Platz im Handgepäck

Um Platz im Handgepäck zu sparen, empfiehlt es sich, auf Miniatur-Versionen deiner Lieblings-Beauty-Produkte zurückzugreifen. Überprüfe, ob deine bevorzugten Marken Reisegrößen anbieten oder investiere in praktische Reiseflaschen und -döschen, um deine eigenen Produkte abzufüllen. Denke daran, dass du oft nur kleine Mengen benötigst, insbesondere bei Produkten wie Shampoo, Conditioner und Lotion. Setz verstärkt auf Mehrzweckprodukte wie getönte Feuchtigkeitscremes, die Foundation und Feuchtigkeitspflege vereinen. Zudem kannst du Pinsel und Kosmetikschwämme in speziellen Reiseetuis verstauen, um sie vor Beschädigungen zu schützen. Sei kreativ beim Packen und versuche, nur das Notwendigste mitzunehmen, um Platz zu sparen und dein Handgepäckgewicht im Limit zu halten.

Beauty-Reisetipp: trocken statt flüssig!

Wir haben es bereits erwähnt. Und festes Shampoo ist nun wirklich auch nichts neues mehr. Wer also vor dem Trip mit Handgepäck in festes Shampoo und Conditioner, Seife für den Körper und das Gesicht, sowie in feste Bodylotion als Bar investiert, der spart schon mal jede Menge Platz und Plastikverpackungen im Reise-Beauty-Bag.

Aber es gibt noch weitere Produkte, die inzwischen nicht mehr nur in flüssiger Form erhältlich sind und sich somit als super praktische Alternativen für den Flug anbieten. So gibt es neben den Klassikern für die Haare und den Körper auch sanfte Seifenstücke um Make-up zu entfernen, feste Lippenpflege und Deo oder auch Bars, welche die Augenbrauen in Form bringen.

Eine Facial Dry Sheet Mask zum Beispiel von Charlotte Tilbury spendet der Gesichtshaut Vitamine und Nährstoffe und verbessern nach jeder Anwendung sichtbar die Hautstruktur. Das Beste daran: Die wasserfreie Maske kann bis zu drei Mal verwendet werden.

Der Dew Mighty Bloom Jelly Serum Bar bietet nun auch Gesichtspflege als reichhaltiges, festes Pflege-Stück. Der Bar versorgt den Teint mit Feuchtigkeit, ist mit Antioxidantien angereichert und wirkt zudem beruhigend.

Festes Parfum gibt es inzwischen auch als wasserlose Variante von klassischen Düften. Der Stick oder Bar ist nicht nur deswegen praktisch, weil er nicht in den Beutel für Flüssigkeiten muss, sondern zudem auch sehr viel weniger wiegt als Glasflakons.