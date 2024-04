Tom Holland verrät "Spider-Man 4"-News: Diese Pläne gibt es für die Fortsetzung

Spider-Man kehrt zurück! Der britische Schauspieler Tom Holland (27) ist bereits in die Entwicklung des neuen Films eingebunden. Alle Infos zu seiner Rückkehr als Peter Parker gibt es hier.

Die Rolle des Spider-Man hat Marvel-Star Tom Holland weltberühmt gemacht und das wird der britische Schauspieler wohl auch nie vergessen. Nach drei eigenen "Spider-Man"-Filmen und weiteren Auftritten als Marvel-Superheld möchte er als Peter Parker auf die Leinwand zurückkehren und ist schon früh an der Entwicklung des neuen Stoffes beteiligt.

Tom Holland möchte "das Richtige tun"

Nach geplanten Projekten und einer möglichen Rückkehr als Spider-Man gefragt, erzählt Holland dem Branchenportal "Deadline", wie wichtig ihm die Rolle ist. "Die einfache Antwort ist, dass ich immer 'Spider-Man'-Filme drehen mögen werde. [...] Ja, ich werde immer mehr machen wollen", sagt der Brite. Er verdanke der Figur sein Leben und seine Karriere.



Die "komplizierte Antwort" sei jedoch, dass das Team vorsichtig an den Stoff herangehen muss, um sich nicht zu wiederholen. "Die Besten in der Branche" arbeiteten ihm zufolge an einer wie auch immer gearteten Geschichte. Bis die richtige Herangehensweise jedoch gefunden sei, "müssen wir ein Vermächtnis schützen". Der dritte Film sei so besonders gewesen, dass alle Beteiligten sicherstellen müssten, "dass wir das Richtige tun".



Es sei für ihn nach "Spider-Man: Homecoming", "Spider-Man: Far From Home" und "Spider-Man: No Way Home" das erste Mal, so früh in diesen gestalterischen Prozess involviert zu sein, erklärt Holland. Er schaue zu und lerne. Für ihn sei das "eine wirklich spaßige Phase. Wie ich schon sagte, jeder will, dass es passiert. Aber wir wollen sichergehen, dass wir nicht zu viel von denselben Dingen machen."

Darum soll es in "Spider-Man 4" gehen

"Spider-Man 4" befindet sich also offenbar noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Nach dem großen Erfolg der bisherigen Reihe ist es aber wohl kein Wunder, dass die Geschichte fortgeführt werden soll. "Spider-Man: No Way Home" hatte Ende 2021 einen der besten Kinostarts, die es in den USA bisher jemals gegeben hat. Alleine am ersten Wochenende spielte der Blockbuster dort rund 260 Millionen US-Dollar ein.

Tom Hollands Liebesleben

Seit Ende 2021 ist Tom Holland mit "Spider-Man" Co-Star Zendaya (27) in einer Beziehung. Zendaya spielte seit 2017 die Rolle der Michelle Jones aka MJ. Nun brodelte die Gerüchteküche zu einer angeblichen Verlobung des Traumpaars. In einem Selfie hatte Zendaya einen auffälligen Ring getragen und entfachte damit eine Diskussion bei den Fans. Aber sie hat dies bereits berichtigt: Es gibt keine Verlobung.