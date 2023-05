Das wichtigste Shooting der Staffel steht an - Wer schafft es aufs "Harper's Bazaar"-Cover bei GNTM 2023?

Das Wichtigste in Kürze In Folge 16 von "Germany's Next Topmodel" dürfen die Models für die "Harper's Bazaar" posieren. Die Gewinnerin der Staffel wird das Cover zieren.

Die "Harper's Bazaar" bittet um Posen - und die Models liefern. In der Wüste von Nevada findet das wichtigste Shooting der Staffel statt. Wer schafft es, Heidi Klum und Chefredakteurin Kerstin Schneider zu überzeugen?

Heißes Shooting im Wüstensand

"Dieses Shooting kann mein Leben verändern!", sagt Coco. Für die 21-Jährige und ihre sieben Konkurrentinnen steht zwei Wochen vor dem Finale von "Germany’s Next Topmodel" das wichtigste Fotoshooting der Staffel an: Das Cover der deutschen "Harper’s Bazaar".

Dass es heute um viel geht, wissen auch die Topmodel-Anwärterinnen. "Ich shoote das Bild, das vielleicht irgendwann in allen Stores zu sehen sein wird. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl", schwärmt Vivien. Ähnlich geht es auch der 18-jährigen Selma: "Das ist für ein Model einfach die größte Ehre, mal auf dem Cover eines Magazins zu sein."

Als Gastjurorin ist Kerstin Schneider an Heidi Klums Seite. Die Chefredakteurin des Modemagazins ist für das Cover-Shooting verantwortlich: "Die Covermodels auf der 'Harper’s Bazaar' müssen immer selbstbewusste Frauen sein, das ist mir das Allerwichtigste." Für das Titelbild der diesjährigen Juli-Ausgabe posieren die Models in der Wüste Nevadas.

Edeldesigns von Valentino bis Stella McCartney

Eingekleidet von den großen Mode-Designern dieser Welt: Stella McCartney, Miu Miu, Jason Wu und Valentino. Stark und gleichzeitig natürlich sollen sich die Topmodel-Anwärterinnen für das Coverfoto präsentieren. "Zu posen, ohne dass es aussieht, als würde man posen, ist am schwierigsten", erklärt Heidi Klum. Nicole hat sich ihre Ziele bereits gesteckt: "Ich habe mir für das Shooting vorgenommen, ich selbst zu bleiben, mein Alter und meine Eleganz zu präsentieren. Auf dem Cover der 'Harper’s Bazaar' zu landen, wäre ein Traum für mich."

Welche Topmodel-Anwärterin zeigt sich beim Cover-Shooting von ihrer besten Seite und kann Heidi Klum und Gastjurorin Kerstin Schneider mit ihrer Performance und ihrem Foto überzeugen? Wer kommt auf das Cover der "Harper’s Bazaar" und gewinnt GNTM 2023?

Wer tanzt sich ins Halbfinale?

Viva Las Vegas! Der Entscheidungstag wird schrill: Die GNTM-Kandidatinnen verwandeln sich in Drag Queens und performen in einer echten Drag Show in Las Vegas. Jeweils zwei Models treten gemeinsam mit einer Drag Queen auf und zeigen eine Showeinlage, die sie am Tag zuvor einstudiert haben. Die Herausforderung: Choreo, Lip Sync, extravagantes Outfit und Show-Attitude unter einen Hut kriegen - das Live-Publikum erwartet schillernde Performances. Coco ahnt bereits, dass dieser Abend ein wilder Ritt werden könnte: "Ich habe mega Lust, weil halt auch echte Zuschauer da sind. Man performt nicht nur für die Kamera, sondern auch wirklich für Zuschauer. Ich freue mich richtig, das wird toll."

Wer legt die richtige Attitude an den Tag und tanzt sich direkt ins Halbfinale? Das siehst du am kommenden Donnerstag, 1. Juni, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.