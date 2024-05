In Folge 12 haben die Models nicht nur einmal, sondern gleich doppelt die Chance, ihre Fähigkeiten auf dem Laufsteg zu beweisen. Hat Heidi Klum, trotz starker Kritik von zwei Designer:innen, ein Foto für Xenia?

Das Wichtigste in Kürze In der 12. Folge bekommt Xenia gleich doppelte Kritik. Reicht ihre Leistung trotzdem für ein Foto oder muss die Kandidatin den Weg nach Hause antreten?

+++ Update, 2. Mai 2024 +++

Catwalk-Dilemma für Xenia

In der zwölften Folge dreht sich alles um das Thema Laufen. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen sich auf dem längsten Catwalk beweisen, den es je bei GNTM gab. Doch ein Walk reicht dafür nicht aus, denn in dieser Woche hat Heidi Klum gleich drei Designer:innen eingeladen, die allesamt ihre eigene Kollektion mitgebracht haben.

Die Male Models werden von Modemacher Ashton Michael eingekleidet, während die Frauen die entworfene Kleidung von Kevin Germanier präsentieren. Zum Abschluss der Show laufen alle Teilnehmer:innen in den Designs von Esther Perbandt.

Fluch oder Segen?

Damit haben die Models gleich zweimal die Möglichkeit, ihr Können zu beweisen. Doch auch das Risiko, sich einen Patzer zu leisten, ist doppelt so hoch. Bei einigen Topmodel-Anwärter:innen ist der Bammel vor dem langen Catwalk groß. Besonders Xenia wird schon übel vor Anspannung. Zwar sei diese Art Lampenfieber auch positiver Natur, wie die 24-Jährige im Interview betont, allerdings wolle sie dann auch direkt performen. Doch auch Xenia muss warten, bis sie an der Reihe ist.

Laufsteg-Fail

Als die Hoferin dann endlich laufen darf, wirken Modelchefin und Gastjuror:innen gleichermaßen unzufrieden. "Es wirkt so, als sei sie nicht ganz bei der Sache", meint Ashton Michael. "Sie verkauft das Kleid nicht", stimmt Esther Perbandt zu. Heidi Klum geht der Walk einfach zu schnell: "Ich wünschte, sie würde ein klein Wenig langsamer laufen."

Zu allem Überfluss posiert Xenia am Kopf des Catwalks. Doch genau das wollte Designer Kevin Germanier nicht. Im Vorfeld hatte er extra betont, dass er keine Posen wünsche. Entsprechend reagiert der Schweizer Modedesigner.

Merde! Don't do that! Kevin Germanier

Kann Xenia die zweite Chance nutzen?

Xenia hat die Hoffnung noch nicht verloren, denn schließlich darf sie noch einmal laufen. Dieses Mal in den außergewöhnlichen Designs der Berlinerin Esther Perbandt. Mit schwarzem Kleid und kurzer blonder Perücke versucht die Kandidatin erneut ihr Glück.

Die Schwierigkeit liegt bei diesem Walk in den unterschiedlichen Tempo-Angaben. Den Hinweg müssen die Models sehr langsam zurücklegen, der Rückweg muss schneller gelaufen werden. Auch hierbei hat Xenia anfänglich Schwierigkeiten, denn die Kandidatin wackelt zu sehr hin und her. Und wackeln ist das Stichwort: Weil beide Walks nur Mittelmaß waren, muss Xenia am Ende um ihr Weiterkommen bangen.

Trotz allem sorgen die edlen Dresses und der lange Catwalk bei der Kandidatin für Hochgefühle.

Man fühlt sich so krass, ich habe mich gefühlt wie ein Star, so all eyes on me! Xenia

Xenia und Lydwine zittern um Verbleib

Als Lydwine und Xenia vor Heidi Klum und die Gastjuror:innen treten, haben beide Kandidatinnen ein mulmiges Gefühl.

Ich bin sehr gestresst, hab Mega-Angst und ein schlechtes Gefühl. Xenia

Doch die Kritik ist ziemlich klar und deutlich. Beide Models hatten am Kopf des Catwalks posiert, obwohl das ausdrücklich von Kevin Germanier anders gewünscht war. Auch sonst gab es nicht viel Positives über die heutige Leistungen der beiden zu sagen.

Das war bei beiden keine gute Performance und ich muss sagen, ihr konntet beide heute nicht überzeugen. Heidi Klum

Dann stellt die Modelchefin klar, dass es nur für eine der beiden weitergehen wird. "Und das bist du, Xenia." Ein Wechselbad der Gefühle für die 24-Jährige. Erleichterung auf der einen Seite, Trauer um Lydwines Aus auf der anderen. Kein Wunder, schließlich sind die beiden während der Staffel echte GNTM-Buddys geworden.

Die Emotionen sind einfach zu viel und bei Xenia brechen alle Dämme. Noch im Backstage-Bereich werden Tränen vergossen. Doch nicht nur von der Hoferin. Auch Marvin, Aldin und Kadidja nimmt Lydwines Exit dermaßen mit, dass die Tränen nur so kullern. Da helfen nur viele Umarmungen und einmal gut durchschnaufen.

Wie geht es für Xenia bei "Germany's Next Topmodel" 2024 weiter? Das siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

+++ Update, 18. April 2024 +++

"Du willst immer alles von dir zeigen"

Beim Entscheidungs-Walk in Folge 10 hat Xenia erneut Probleme mit ihrem Outfit. © ProSieben

Der Entscheidungs-Walk in Folge 10 ist stark, dramatisch und cool. Während die Models hinter den Kulissen vor der knallharten Entscheidung in dieser Woche zittern, sorgt Xenia auf dem Catwalk für eine kleine Ablenkung.

In ihrer letzten Pose verrutscht plötzlich ihr Oberteil und Xenias Busen liegt frei - und das nicht zum ersten Mal. Schon in Folge 8 ließ die 23-Jährige ungewollt tief blicken.

Sie kommen immer wieder zum Vorschein. Xenia

Doch der Fauxpas kann ihre Leistung nicht trüben. Heidi lacht und bemerkt: "Es ist so, als würdest du immer alles von dir zeigen wollen."

Winnie Harlow: "Du bist gesegnet"

Supermodel und Gastjuroin Winnie Harlow findet den erneuten Nippel-Blitzer von Xenia alles andere als schlimm. Sie lacht nur und stellt fest: "Du bist nun mal mit dieser Oberweite gesegnet. Was sollst du also tun?"

Für Xenia geht es problemlos in die nächste Runde. Doch nicht für alle Kandidat:innen endet der Abend so glimpflich. Insgesamt sechs Models scheiden in Woche zehn aus.

+++ Update, 4. April 2024 +++

Xenias Fauxpas auf dem Football-Feld: "Er hat meine Titten gesehen"

Eine turbulente Woche für Xenia: Beim Mike-Singer-Casting legt die Topmodel-Anwärterin eine beachtliche Performance hin und sichert sich zusammen mit Male Model Marvin einen Platz im nächsten Musikvideo des deutschen Pop-Künstlers. Doch schon wenig später leistet sie sich einen peinlichen Patzer beim allerersten Walk auf amerikanischem Boden.

Für den ersten US-Walk hat Heidi Klum eine epochale Kulisse ausgewählt: In Folge 8 befindet sich der Catwalk im Zentrum eines gewaltigen Football-Stadions mit über 90.000 Plätzen. Dort müssen die Models mehr als 50 Yards, umgerechnet knapp 46 Meter, und damit mehr als die Hälfte des begrünten Spielfelds zurücklegen. Ein ziemlich wackliger Untergrund und viel Zeit für Patzer also.

Ein langer Walk mit tiefen Einblicken

Tiefe Einblicke beim Walk im Football-Stadion bietet unfreiwillig Xenia. © ProSieben

Für Xenia hat Designer Christian Cowen ein edles pastellfarbenes Kleid ausgesucht, das ihr bis zu den Knöcheln reicht. Ob sie in diesem langen Dress und den hohen Schuhen den langen Catwalk auf dem Rasen des Football-Felds bestehen kann? Die Antwort: Ja, sogar bravourös! Doch dann widerfährt dem Model aus Hof ein echtes Missgeschick.

"Ich bin losgelaufen und war positiv überrascht, weil ich ohne Probleme gelaufen bin. Nur hab ich gemerkt, dass mein Träger langsam runtergeht", beschreibt Xenia die Szene. Und da der rechte Träger nach kurzer Zeit auf Ellbogenhöhe hängt, offenbart die 24-Jährige deutlich mehr, als ihr lieb ist.

Janet Jackson beim Super Bowl?

"Oh, ist da ein Busen draußen? Oder mein ich das nur?", fragt Heidi Klum verwundert. Gastjuror Christian Cowan fühlt sich durch das Setting im Football-Stadion an einen denkwürdigen Moment erinnert.

Is it Janet Jackson at the Super Bowl? Christian Cowan

Der Modedesigner spielt damit auf einen amerikanischen Medienskandal an, der sich vor ziemlich genau 20 Jahren ereignete. Damals entblößte die Sängerin Janet Jackson bei ihrem Duett mit Justin Timberlake versehentlich ihren rechten Nippel während der Halftime-Show des weltgrößten Sportereignisses. Das Resultat: ein Bild, das um die Welt ging, und eine lang andauernde Debatte in den USA.

Ganz so schlimm ist es in diesem Fall hoffentlich nicht, peinlich für Xenia aber allemal. Denn die Kandidatin läuft heute nicht nur vor den Augen von Heidi Klum und ihrem Gastjuror. Zur Kulisse gehören auch Football-Spieler, die im Hintergrund trainieren und zum Teil am Rand des Catwalk Spalier stehen.

Xenia geht eisern ihren Weg

"Sie merkt das nicht anscheinend", wundert sich Heidi. "Ich hätte das vielleicht elegant wieder hochgemacht", schlägt die Modelchefin vor. Im Interview liefert Xenia die Erklärung: Zwar habe die 24-Jährige sofort gemerkt, dass der Träger rutscht. Allerdings habe sie von den letzten Staffeln im Kopf behalten, dass das Richten der Outfits während des Walks die Situationen meist verschlimmert hatte.

Deshalb hab ich einfach so getan, als wäre nichts passiert, und bin dann oberkörperfrei an denen vorbeigelaufen. Xenia

Vor allem eine Begegnung wird sie so schnell nicht vergessen: "Ein Footballer ist mir entgegengelaufen, hat mich so angelächelt. Ich hab schnell weggeschaut und so: Oh nein! Er hat meine T*tten gesehen!", erzählt Xenia und muss laut loslachen.

Die Tipps der Profis

Ein lustiger, aber natürlich auch peinlicher Moment für die Topmodel-Anwärterin. Gibt es in solchen Fällen Tipps von den Profis?

"Es kann immer mal passieren, dass die Kleidung während des Walks verrutscht. Als Model ist es in solchen Momenten wichtig, professionell zu bleiben und sich nichts anmerken zu lassen. Das bedeutet aber nicht, dass man den Träger nicht wieder hochziehen darf", meint Heidi Klum. Niemand müsse oberkörperfrei über den Catwalk laufen, so die Modelchefin weiter.

Christian Cowan rät, in Fällen, in denen man schon merke, dass das Dress lose sitzt, direkt nach Tape oder Sicherheitsnadeln zu fragen. Das helfe dem Outfit und dem Model beim Walk gleichermaßen.

Bei der Entscheidung kommt der Busen-Blitzer natürlich zur Sprache. Sowohl Heidi Klum als auch der Gastjuror loben Xenia für ihre Entschlossenheit.

We loved the confidence! Christian Cowan

Gleichzeitig merkt Heidi Klum aber an, dass Xenia durchaus hätte handeln können in dieser misslichen Lage. Doch da fällt ihr der Designer direkt mit einem Kompliment für Xenia ins Wort.

But you looked great! Christian Cowan

Und damit ist Xenia eine Runde weiter und darf sich in der nächsten Woche auf Designer Kilian Kerner freuen.

+++ Update, 4. April 2024 +++

So lief's für Xenia bei den Castings in Folge 8

Xenia (24, Hof) © ProSieben / Annika Deckert

Noch vor dem Flug nach Los Angeles gab's für die GNTM-Models einen wichtigen Zwischenstopp in Frankfurt. Dort warteten gleich mehrere Castings auf die Kandidat:innen.

Beim ersten Termin suchte Musiker Mike Singer zwei Models für das Musikvideo zu seinem neuen Song "Million Dollar Baby". Gemeinsam mit Martha von Universal Music startete der Sänger dafür zunächst ein Dance-Off unter den GNTM-Kandidat:innen.

Xenia konnte dabei mit ihren Moves überzeugen und tanzte sich in die nächste Runde.

Xenia rastet fürs Musikvideo-Casting komplett aus

In der engeren Auswahl wurde es für Xenia ernst und der Ton rauer. Gemeinsam mit Kadidja sollte die 23-Jährige einen Streit nachstellen und dabei komplett aus sich herauskommen - und das gelang Xenia bestens.

Mike Singer zeigte sich begeistert von dem Model und legte sich fest: "Mein 'Million Dollar Baby' wird die liebe Xenia sein!"

Damit gewann die Kandidatin zusammen mit Marvin den ersten Job in Folge 8.

Der Job für Mike Singer motiviert Xenia

Das gewonnene Casting hat es in sich: Xenia spielt eine Hauptrolle im Musikvideo von Mike Singer. Beim Dreh freut sich das Model: "Mein Selbstbewusstsein ist mega gepusht, seit ich den Job hab."

Ich hab jetzt auch viel mehr Motivation, weitere Jobs zu kriegen. Xenia

Mit dem neu gewonnen Selbstbewusstsein lieferte Xenia ordentlich ab. "Ich bin mir sicher, dass es ein Bomben-Video wird", freute sich Mike Singer nach dem Dreh über seine Entscheidung, Xenia und Marvin auszuwählen.

+++ Update, 28. März 2024 +++

Die Vergangenheit hat ihre Spuren hinterlassen

Xenia beim Styling in Folge 7 von "Germany's Next Topmodel" 2024. © ProSieben/Richard Hübner

Schon von klein auf hatte Xenia den Traum, Model zu werden. Doch mit diesem Wunsch stößt sie in ihrem Heimatdorf auf viel Widerspruch. Das prägte die Topmodel-Anwärterin aus dem Raum Hof bis heute. Beim Casting-Training spürt Heidi, wie unsicher die Kandidatin wirkt. Kann Xenia die Energie aufbringen, um ihre Vergangenheit endlich hinter sich zu lassen?

Heimliche Spione in der Ferne

Auf dem Laufsteg angekommen, denken die Kandidat:innen, sie haben ein einfaches Casting-Training mit Topmodel Heidi vor sich. Doch was sie nicht wissen: Der Kunde, Emmi Caffè Latte, schaut ihnen heimlich aus der Ferne zu.

Um ein Model für die bevorstehende Geburtstagskampagne zu finden, bewertet das Emmi-Team das Teaching auf einem Bildschirm. Xenia schneidet hierbei nicht gut ab, denn die Kunden finden, sie stehe sich selbst im Weg und wirke zu langweilig.

Plötzlicher Sinneswandel beim Sedcard-Shooting

Mit vollem Selbstvertrauen und einem Lächeln auf den Lippen stellt Xenia sich dem Fotografen Christian Anwander vor. Mit kurzen Jeans-Pants und weißem Seiden-BH möchte sie beim Shooting beweisen, dass sie die nötige Confidence besitzt, um die Modelmappe für sich zu gewinnen.

Jetzt kann ich überzeugen und in meinem Kopf gibt es überhaupt keine Möglichkeit, ohne Mappe rauszukommen. Xenia

Die neue, selbstbewusste Xenia zeigt Heidi, wie viel Spaß sie an dem Shooting hat, und liefert einige Posen. Die Stärke der Topmodel-Anwärterin liegt hierbei eindeutig in den Close-up-Bildern, doch auch die Ganzkörperfotos sind schnell im Kasten. Fotograf Christian und die Modelchefin sind sich einig: Die Modelmappe hat sich Xenia definitiv verdient!

+++Update, 21. März 2024 +++

Tränen bei Xenia: Sie wurde beim Umstyling ausgelassen

Xenia ist enttäuscht: Sie bekommt kein Umstyling in Staffel 19. © ProSieben

Für 13 Models steht diese Woche das große Umstyling bei "Germany's Next Topmodel" an. Xenia steht dabei nicht auf der Liste der Kandidat:innen, die einen neuen Look verpasst bekommen. Daraufhin fließen bei ihr die Tränen, denn eigentlich hat sie sich ein Umstyling gewünscht. "Ich werd so außen vor gelassen," jammert die Hoferin bei der Verkündung auf der Hacienda.

Ist Xenias Look zu langweilig?

Xenia befürchtet, dass sie neben den anderen Models weniger auffällt, da sie mit ihren langen dunklen Haaren eher dem klassischen Look entspricht. Lydwine versucht Xenia mit ihren Worten aufzubauen: "Wenn du kein Umstyling bekommst, dann heißt das nicht, dass dein Look langweilig ist, sondern schon perfekt zu dir passt."

Xenia hingegen findet sich im Vergleich mit Lilli oder Kadidja, die auch kein Umstyling bekommen, eher langweilig. Lydwine spricht ihr weiter gut zu: "Manche Mädchen würden sterben für deine Haare."

Nach der letzten Woche hätte Xenia einen Boost für ihr Selbstbewusstsein gebraucht. Anstatt mithilfe einer neuen Frisur muss die 23-Jährige ihren Selbstwert nun ganz allein weiter aufbauen.

+++ Update, 14. März 2024 +++

Fühlt sie sich nicht wohl? Ihr Look ist eine echte Herausforderung für Xenia

Nach dem Präsentieren der Looks von Designerin Marina Hoermanseder geht es auch für Xenia, Felice und Lydwine zur Bewertung.

"Wahrscheinlich sind wir die drei Curvys, die in einer Gruppe sind", schätzt Xenia und gibt sich besorgt: "Was, wenn das jetzt die Guppe ist, die komplett nach Hause fahren muss?"

Heidi fängt dann auch direkt mit Xenia an. Die Modelchefin möchte wissen, wie sich die Kandidatin in Marina Hoermanseders Look fühle.

Xenia in Woche fünf: Die Kandidatin schreitet in einem extravaganten Outfit von Marina Hoermanseder über den Catwalk. © ProSieben / Richard Hübner

"Echt ungewohnt", gibt Xenia zu und erklärt: "Normalerweise brauche ich auch [Überwindung], um irgendwie mit einem Bikini ins Freibad zu gehen, deshalb bin ich stolz auf mich, dass ich nicht gejammert hab und ich fühl mich richtig gut - hätt ich nicht gedacht."

"Irgendwie ist jeder geflasht und das zeigt mir: Vielleicht sieht es ja gut an mir aus", freut sie sich. Heidi ist von Xenias Aussage überrascht: "Wirklich? Hast du sonst so Selbstzweifel? Dass würde man echt nicht denken."

"Das ist gut, denn ich habe versucht, professionell zu sein und das nicht zu zeigen", lächelt die Topmodel-Anwärterin.

Xenia gesteht Heidi ihre große "Insecurity"

Das will Heidi so nicht stehen lassen und hakt nach: "Warum, du magst dich nicht zeigen in deinem Körper?"

"Also meine größte Insecurity ist mein Po und jetzt habe ich 'nen offenen Arsch", erklärt Xenia augenzwinkernd und bringt damit auch die Jury zum Lachen.

Felice und Lydwine bauen ihre Model-Kollegin auf: "Sieht richtig geil aus" und "Dein Po ist bombastisch" bewerten sie.

Tränen fließen: Das sagt Heidi zu Xenias Walk

Und Heidi pflichtet dem bei. "Als du auf dem Catwalk warst heute, da hab ich wirklich nicht schlecht geguckt. Denn ich will nicht sagen, dass du oft unscheinbar bist, aber du gehst manchmal ein bisschen unter in der Masse, sag ich jetzt mal. Vielleicht schubst du dich auch nicht so nach vorne, ich weiß nicht, was es ist", so die Modelchefin.

Dann gibt es von Heidi viel Lob für Xenias Leistung: "Ich kenne dich auch vielleicht noch nicht genug, du bist eher ein bisschen ruhiger. Heute hast du eine Riesen-Wende gemacht, da hast du wirklich Gas gegeben, fand ich super, hat mir sehr gut gefallen."

Heidis Worte rühren Xenia sogar zu Tränen. Sie habe sich nicht gut eingeschätzt, erklärt sie ihren Gefühlsausbruch.

Von Heidi bekommt sie daraufhin aber nur noch mehr Bestätigung: "Manche sind heute echt ein bisschen lahm gewalkt, aber dein Walk - der hatte Pfeffer", urteilt sie.

Nach diesem Lob ist Xenia auch ihr Foto sicher - sie ist weiter. "Ich freu mich so sehr, in der nächsten Runde zu sein. Ich gucke GNTM, seit ich klein bin, und hatte den Mut, mich zu bewerben und bin jetzt hier. Das ist unglaublich", erklärt sie gerührt.

Xenia ist weiter, dafür trifft es in dieser Woche drei andere Kandidatinnen. Wer in Folge 5 die Heimreise antreten muss, kannst du hier nachlesen.

+++ Update, 29. Februar 2024 +++

Xenia fühlt sich "wie eine Prinzessin" auf dem Laufsteg

Xenia schreitet über den Laufsteg in Folge 3 von "Germany's Next Topmodel" 2024. © ProSieben / Richard Hübner

Xenia sagt ihrem früheren Spitznamen "Flennia" den Kampf an. Die 23-Jährige ist sich sicher, dass ihre sensible Art auch ein Grund dafür ist, dass sie nicht zu den selbstbewusstesten GNTM-Kandidat:innen gehört. Doch für die fröhliche Kandidatin gilt: "Fake it till you make it!"

Bei der Fashion-Show vor Heidi Klum und Jean Paul Gaultier darf Xenia ein transparentes Kleid mit Schleppe tragen und bekommt direkt einen Schub Selbstvertrauen in dem edlen Outfit. "Ich fühle mich eigentlich nie besonders, aber in dieser Show …", erklärt sie. Und weiter: "Jetzt fühle ich mich wie eine Prinzessin."

Auf dem Catwalk im Mittelpunkt zu stehen, scheint Xenia die nötige Power gegeben zu haben, um den Titel Germany’s Next Topmodel nun endgültig für sich zu beanspruchen. Und auch Heidi Klum sieht die Teilnehmerin in der nächsten Runde. Nur eine Bitte hat die Modelchefin: "Ich wünsche mir ein kleines bisschen mehr Präsenz."

+++ Update, 22. Februar 2024 +++

Xenia will beim Casting überzeugen

Xenia ist als Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

"Xenia, bist du denn ein lustiger Mensch?", möchte Heidi Klum von der Kandidatin wissen, als sie sich beim Casting von "Germany's Next Topmodel" 2024 vorstellt. "Ich bin unglaublich witzig", antwortet die 23-Jährige lachend.

Wenig später kommt allerdings Xenias ernste Seite zum Vorschein. "Mein Selbstwertgefühl war nie richtig hoch, weil ich immer Freunde hatte, die mich bisschen runtergezogen haben, kleingehalten haben", verrät die junge Frau aus Hof. "Wahrscheinlich, weil du so hübsch bist", versucht Heidi sich das Verhalten von Xenias Umfeld zu erklären.

Die Topmodel-Anwärterin schildert, was die Erlebnisse in der Jugend mit ihr gemacht haben: "Auf dem Level bin ich geblieben, auch jetzt. Ich denke mir: Alle sind so schön und ich nicht. Wieso sollte ich es schaffen?"

Zweifel bei Kandidatin Xenia: "Wieso sollte ich es schaffen?"

Ihre zweifelnde Grundeinstellung hofft Xenia durch ihre Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" zu verändern. "Ich glaube, mit so kleinen Schritten und vor allem auch mit GNTM und dir an meiner Seite", sagt sie zu dem Weltstar, der ihr direkt gegenübersitzt, "würde das vielleicht besser werden und mein Selbstbewusstsein gestärkt werden."

+++ Ursprüngliche News +++

Topmodel-Anwärterin Xenia hofft auf Heidis Unterstützung

"Ich bin im ersten Moment eher schüchtern", erklärt Xenia. Das ändere sich jedoch, sobald sie Menschen besser kennenlerne. "Ich fang dann an, irgendwie blöde Sachen zu reden, oder ich bin dann einfach lustig. So würden mich, glaube ich, meine Freunde beschreiben."

"Sobald ich die Leute kennenlerne, werde ich ein bisschen dumm"

Auf dem Berufsweg, den sich Xenia bislang ausgesucht hatte, ist ihre humorvolle Art sehr nützlich. Die junge Frau aus Hof macht eine Ausbildung zur Förderlehrerin.

Doch auch in der Modebranche kann eine gehörige Portion Selbstironie nicht schaden.

Xenia findet ihre Tollpatschigkeit lästig

Als Xenia im Interview beinahe vom Sitz zu rutschen droht, bringt sie das zu einer weiteren Charaktereigenschaft. "Ich bin sehr tollpatschig", sagt sie. Dass ihr immerzu kleine Missgeschicke passieren, sei etwas lästig.

Mir passiert ständig irgendwas. Xenia

Größeres Selbstbewusstsein durch GNTM

Von ihrer Zeit bei "Germany's Next Topmodel" erhofft sich Xenia, die seit einigen Monaten einen festen Freund hat, eine spürbare Steigerung ihres Selbstbewusstseins.

"Ich glaube, mit der Unterstützung von Heidi Klum und auch mit dieser Bestätigung, die ich kriegen würde, wenn ich weiter und weiter komme, könnte sich vielleicht irgendwas in mir auslösen, das sagt: 'Ey Xenia, du bist gut!'"