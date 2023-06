GNTM 2022: Wer ist im Finale?

GNTM 2022: Kandidatin Lena im Exit-Interview

Mit der Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" ist für Lena ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. In Folge 14 musste die 21-Jährige die Show allerdings verlassen. Im Interview spricht Lena unter anderem über ihren bewegendsten Moment bei GNTM 2022 und ihre Zukunftspläne.