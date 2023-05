Anzeige

Somajia, Nicole und ihre Mitstreiterinnen haben es geschafft, mit ihrer Persönlichkeit, ihrem Talent und ihrer Schönheit bei "Germany's Next Topmodel" 2023 zu begeistern. Aber was war das schönste Kompliment, das sie bisher erhalten haben? Das verraten die Models exklusiv im Interview.

Sie haben nicht nur durch ihre GNTM-Teilnahme Aufmerksamkeit erregt, sondern auch in ihrem privaten Umfeld schöne Komplimente bekommen: Somajia, Nicole, Marielena, Elsa und Cassy.

Somajia ist "ein Engel"

Somajia beim Shooting in der Wüste Nevadas in Woche 14. © ProSieben / Sven Doornkaat

Wie Somajia im Interview erzählt, ist ihr ein Kompliment besonders in Erinnerung geblieben: "Dass ich ein Engel bin und voll schön aussehe." Das habe ihr jemand in einem Reim geschrieben. "Das war echt ein schöner Satz", verrät die 21-Jährige.

Das Kompliment bringt nicht nur Somajias äußere Schönheit zum Ausdruck, sondern auch ihre innere Strahlkraft. Woche für Woche steckt die Bielefelderin mit ihrer Freude und positiven Energie an - eben ein wahrer "Engel des Alltags".

Nicole: Nett oder eingebildet?

Nicole beim Casting von Kilian Kerner in Folge 11. © ProSieben / Richard Hübner

Genauso freut sich Nicole über Komplimente zu ihrem Charakter. "Wenn jemand sagt, dass ich auch innen schön bin - innen und außen schön", verrät die Best Agerin im Interview.

Doch das ist nicht das einzige Kompliment, an das sich die 49-Jährige erinnert. "Ganz oft" habe sie den Satz gehört: "Ich dachte immer, du bist eingebildet, aber du bist ja total nett." Für Nicole ebenfalls schöne Worte.

Marielena: "Das schönste Kompliment kam von meinem Ex-Mann"

Marielena beim Entscheidungs-Walk in Woche 11. © ProSieben / Sven Doornkaat

Marielena muss nicht lange nachdenken: Ihr schönstes Kompliment stammt von keinem Geringeren als ihrem Ex-Mann. "Ein Mann, von dem ich sehr viel halte, weil er extrem viel weiß und gebildet ist", berichtet die Best Agerin. "Dieser Mann hat zu mir gesagt, ich bin die intelligenteste Frau, die er kennt." Das sei für Marielena "das schönste Kompliment ever, ever, ever" gewesen.

Die beiden leben bereits seit elf Jahren getrennt voneinander und sind "gute Freunde", wie die Exit-Kandidatin im Interview verrät.

Cassy: "Damit kriegt man mich immer"

Cassy in Woche 10 von GNTM 2023. © ProSieben / Richard Hübner

Während sich bei Elsa kein Kompliment tief im Gedächtnis eingeprägt hat, sprudeln aus Cassy schmeichelhafte Worte, die sie bekommen hat, nur so heraus. Sofort fallen dem Exit-Model Komplimente wie "Ich mag dein Lächeln" und "Ich fühle mich bei dir wohl" ein. Auch über Komplimente für ihr Aussehen freut sich Cassy, wie sie erzählt. Eines bleibt für die 23-Jährige aber besonders wichtig: "Am schönsten ist zu hören, dass sich jemand bei dir wohlfühlt, der Vibe stimmt."

Außerdem verrät Cassy ihre persönliche "Love Language". "Wenn jemand zu mir kommt und sagt: 'Ich feier, was du machst, ich feier, was du denkst, wie du dich gibst' […]. Damit kriegt man mich immer", gibt die Exit-Kandidatin preis.

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.