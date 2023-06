So lief das "Harper's Bazaar"-Shooting in Folge 16 von GNTM 2023

Ida schafft es nicht ins Halbfinale: Der Wind wird ihr zum Verhängnis

Ida hat vor "Germany's Next Topmodel" in der Immobilienbranche gearbeitet. Für GNTM 2023 hat sie den Job an den Nagel gehängt. In Woche 16 wird ihr beim Covershooting der starke Wind zum Verhängnis. Heidi hat kurz vor dem Halbfinale kein Foto für Ida.