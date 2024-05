"The Masked Singer" Finale 2024: Am Samstag fallen alle Masken

Am kommenden Samstag läuft das große Finale der 10. Staffel von "The Masked Singer". Endlich werden alle Masken enthüllt und der oder die Sieger:in gewählt. Was dich erwartet, liest du hier.

Das Wichtigste in Kürze Du hast die Folge verpasst? Sieh sie dir auf Joyn noch einmal kostenlos und in voller Länge an.

Nach sieben Wochen Wartezeit ist es endlich so weit: "The Masked Singer" wird gekürt.

Am Samstag, 18. Mai treten die verbliebenen Masken ein letztes Mal gegeneinander an, im Kampf um den Siegespokal.

Wer wird den Titel holen?

Wer rockt als Krokodil Woche für Woche die "The Masked Singer"-Bühne? Wer legt als Floh große Performances hin? Wer haut als Flip Flop alle aus den Latschen? Und welcher Star gibt als letzte:r seine Identität preis und übernimmt den "The Masked Singer"-Pokal von Vorjahressiegerin Jennifer Weist?

Natürlich kehren zum Finale auch die Couchpotato (Hugo Egon Balder), der Babylöwe (Uschi Glas), die Zuckerwatte (Annett Louisan), der Robodog (Nazan Eckes), und Elgonia (Nadja Benaissa) zurück, um gemeinsam den Abschluss der zehnten "The Masked Singer"-Staffel mit einem rauschenden Finale zu feiern.

Zum fünften Mal enthüllt

Seit fünf Wochen gibt das Mysterium immer neue Rätsel auf. Am Samstag gibt es für die ProSieben-Zuschauer:innen gleich eine dreifache Chance, die Maske zu enttarnen: Das Mysterium wird Duette mit den Finalisten singen und somit gleich mehrfach die Stimme präsentieren. Welcher Star verbirgt sich zum krönenden Staffelabschluss unter der Maske?

Das erste Sieger:innen-Interview gibt es wie immer exklusiv bei "Die ProSieben-Aftershow" mit Rebecca Mir, direkt im Anschluss an die Show, live auf der Bühne in Köln.

"The Masked Singer" - die 10. Staffel, ab 6. April 2024, immer samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

"The Masked Singer" - das große Finale, am Samstag, 18. Mai 2024, live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Stimm außerdem in der Joyn App mit ab, wer die Jubiläums-Staffel gewinnen soll und gewinn tolle Preise.