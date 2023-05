Eine weitere Top-Secret-Maske wurde bekanntgegeben: Mülli Müller wurde in der ersten Live-Show von "The Masked Singer" präsentiert. Doch wer steckt hinter der Maske von Mülli Müller?

Anzeige

Update vom 6. Mai 2023: "The Masked Singer" 2023 - Zweite Enthüllung im Finale: Mystica ist diese Sängerin.

Update vom 6. Mai 2023: "The Masked Singer" 2023 - Enthüllung im Finale: Der Frotteefant ist diese Moderatorin.

Nun stehen auch Start und Sendezeiten von Staffel 6 von "The Masked Singer" fest, die im Frühjahr 2022 startet. Und wir haben schon die wichtigsten Informationen zu Staffel 6 von "The Masked Singer" 2022. Auch zu Staffel 6 gibt es bereits Spekulationen: Wer ist die Möwe bei TMS? Wer ist das Zebra bei "The Masked Singer"?

"The Masked Singer" 2021: Top-Secret-Maske Mülli Müller

Die Zuschauer:innen mussten so lange darauf warten, jetzt steht eine weitere Maske von "The Masked Singer" Staffel 5 fest. Mülli Müller ist dabei. "Bei Mülli Müller war die Größe unsere größte Herausforderung. Seine Tonne mit 1.100 Litern Fassungsvermögen ist so riesig, dass sie nicht mal mehr durch die Tür unserer Werkstatt passt", erzählt Gewandmeisterin Alexandra Brandner über die Maske.

Mülli Müller setzt sich für Umweltschutz ein und will dabei helfen, die Welt von Müll zu befreien. Bei "The Masked Singer" zeigt die Maske, was in ihr steckt.

Anzeige

Anzeige

Singt Mülli Müller auch professionell?

In der ProSieben-App hat die Rate-Community einen klaren Favoriten: Mit über 50 Prozent stimmen die Fans für den Sänger Alexander Klaws. Doch auch Tedros Teddy Teclebrhan erhält viele Stimmen. Während Ruth Moschner noch vollkommen im Dunklen tappt, favorisieren Rea Garvey und Janine Ullman nach Müllis zweitem Auftritt einen Schauspieler und einen Sänger: Rea tippt auf Matthias Schweighöfer und Janine auf Schlagerstar Stefan Mross.

Das sind die Top-5-Tipps aus der ProSieben-App:

Alexander Klaws 55,26 % Tedros Teddy Teclebrhan 10,54 % Wincent Weiss 7,12 % Johannes Oerding 4,57 % Thomas D 3,03 %

Stand: 20. November 2021

Mülli Müller verstellt im Halbfinale seine Stimme

"Wahnsinn, eine ganz neue Seite von dir!", stellt Moderator Matthias Opdenhövel nach dem Halbfinal-Auftritt von Mülli Müller fest. Der Star unter der Maske hat nicht nur eindeutig seine Stimme verstellt, sondern mit "I Will Always Love You" zum ersten Mal einen romantischen Song performt.

Rea Garvey aus dem Rateteam ist sich nicht sicher, wer Mülli Müller sein könnte. In der letzten Woche sei sein Tipp noch Wincent Weiss gewesen, diesen Samstag hätte er auf Joko Winterscheidt getippt. Doch das kann nicht sein, denn Joko sitzt ja neben ihm als Gast im Rateteam.

Indes hat Ruth Moschner einen eher außergewöhnlichen Tipp auf Lager: Wolfgang Petry. Als sie ihre Spekulation äußert, sinkt Mülli Müller auf der Bühne in sich zusammen und schämt sich offensichtlich. Nur ein Ablenkungsmanöver?

Wird in der nächsten Folge Mülli Müller demaskiert? Welche Maske als nächstes enthüllt wird, siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Mehr Informationen gibt es auch im red. Spezial zu "The Masked Singer" 2021.

Um das Erraten von maskierten Promis geht es auch in der ProSieben-Show "Wer ist das Phantom?".

Anzeige

The Masked Dancer startet 2022

Im Januar 2022 startet die erste Staffel von "The Masked Dancer". Im Rateteam ist Alexander Klaws, Sieger der 5. Staffel von "The Masked Singer". Alle Informationen zu Start, Sendezeiten und Sendeterminen und zu den Masken von "The Masked Dancer" findest du im Überblick. Die Masken: Der Affe. Das Glühwürmchen. Alle Masken im Überblick.

The Masked Singer 2022

Nun sind auch die ersten Masken von Staffel 7 von "The Masked Singer" bekannt. Wir zeigen alle Masken aus Staffel 7 von TMS im Überblick und welche Masken neu bekannt gegeben werden. Das sind die Termine für den Start der neuen Staffel und die Sendetermine. Wer alles Wichtige auf einen Blick sehen will: Das sind alle Informationen zur neuen Staffel von "The Masked Singer" 2022.

Wer ist das Walross bei "The Masked Singer" 2022? Wer ist No Name? Wer ist der Brokkoli?

Das könnte dich auch interessieren:

Anzeige