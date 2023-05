Der Flamingo hat bei "The Masked Singer" schon ein echtes Abenteuer hinter sich. Nachdem die Maske bereits zittern musste, begeistert sie in Folge 4 mit ihrer Performance so sehr, dass sie sogar direkt ins Halbfinale einziehen kann. Die Fans glauben nun, den Flamingo endgültig durchschaut zu haben.

Anzeige

Update vom 6. Mai 2023: "The Masked Singer" 2023 - Zweite Enthüllung im Finale: Mystica ist diese Sängerin.

Update vom 6. Mai 2023: "The Masked Singer" 2023 - Enthüllung im Finale: Der Frotteefant ist diese Moderatorin.

Nun stehen auch Start und Sendezeiten von Staffel 6 von "The Masked Singer" fest, die im Frühjahr 2022 startet. Und wir haben schon die wichtigsten Informationen zu Staffel 6 von "The Masked Singer" 2022. Auch zu Staffel 6 gibt es bereits Spekulationen: Wer ist die Möwe bei TMS? Wer ist das Zebra bei "The Masked Singer"?

Zeigt der Flamingo zum ersten Mal seine unverstellte Stimme?

Wow! Mega! Klasse! Diese Adjektive beschreiben wohl die Emotionen, die das Rateteam und die Fans nach der vierten Performance des Flamingos verspüren. Die Maske setzte mit dem Song "You Raise Me Up" von Josh Groban noch einmal einen drauf.

Rea Garvey, Ruth Moschner und Rategast Lena Gercke vermuten sogar, dass der Flamingo mit diesem Lied zum ersten Mal seine unverstellte Stimme zum Besten gibt. Hör doch direkt selbst in die Performance hinein!

Im Clip: Der Flamingo singt "You Raise Me Up"

Anzeige

Anzeige

Für die Fans ist klar: Der Flamingo ist ...

Das letzte Quäntchen, das der #MaskedSinger-Community für die Enttarnung des Flamingos noch gefehlt hat, scheint nun endlich klar zu sein. Die Fans sind nicht nur völlig überzeugt, dass sich unter der Maske ein Mann verbirgt. Nein, sie glauben auch, Ross Antony beim letzten Auftritt herausgehört zu haben.

In der ProSieben-App tippen mittlerweile über 70 Prozent der Nutzer:innen auf den Entertainer, der als Sänger mit der Band Bro'Sis bekannt wurde. Tatsächlich könnten auch einige Indizien auf den gebürtigen Briten hindeuten.

Nichts ist bei "The Masked Singer" unmöglich

Ob die rätselnden Zuschauer:innen mit ihrem heißen Tipp beim Flamingo wohl richtig liegen? Beim Küken, das sich am Ende als Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers entpuppte, lagen sie mit ihrer Vermutung jedenfalls daneben. Damals wurde die Schauspielerin Jella Haase hoch gehandelt. Auch, wenn angeblich kein Zweifel mehr besteht, wer sich unter der Maske verbirgt: Bei "The Masked Singer" 2021 ist absolut alles möglich.

Setzt der Flamingo im Halbfinale von "The Masked Singer" nochmal einen drauf? Und welcher Star steckt wirklich unter der beeindruckenden pinken Maske? Das erfährst du immer dienstags um 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn.

Nun wurde die erste Maske in Staffel 5 enthüllt: Jens Riewa ist die Chili bei "The Masked Singer". Du findest natürlich auch wieder einen Überblick, wer bei Staffel 5 von "The Masked Singer" raus ist.

In Folge 2 wurde der Hammerhai als zweite Maske enttarnt - der Hammerhai bei "The Masked Singer" 2021 war Pierre Littbarski.

Im Clip: Der Hammerhai ist Pierre Littbarski.

Wer ist der Mops? Das Stinktier? Der Tiger? Die Heldin? Der Teddy? Das Axolotl? Der Phönix? Der Hammerhai? Mülli Müller? Die Raupe? Du findest auch einen Überblick über alle Masken in Staffel 5 von "The Masked Singer" 2021.

Auch bei Promiboom findest Du aktuelle News zu Staffel 6 von "The Masked Singer", du erfährst, welche Promis unter welchen Masken stecken. Wer ist die Möwe? Das Zebra? Der Dornteufel? Der Seestern? Der Gorilla?

Mehr Informationen findest du auch im red. Spezial zu "The Masked Singer" 2021.

Das könnte dich auch interessieren:

Anzeige

In Folge 2 wurde der Hammerhai als zweite Maske enttarnt - der Hammerhai bei "The Masked Singer" 2021 war Pierre Littbarski.

Im Clip: Der Hammerhai ist Pierre Littbarski.