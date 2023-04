Wieder ein Geheimnis gelüftet. In Folge 4 wurde eine weitere fantastische Maske enthüllt. Erfahre hier, welcher Star sich hinter Galax'Sis verbarg.

Anzeige

"The Masked Singer" erfüllt den Wunsch vieler Fans und geht 2023 auf große Deutschland-Tour . Erfahre jetzt, wie du dabei sein kannst.

In Folge 4 gab es eine große Überraschung: Die Discokugel zeigte sich im neuen Kostüm.

Im Clip: Das war die Enthüllung von Galax'Sis

Update vom 15. April 2023: Und eine weitere spektakuläre Enthüllung bei "The Masked Singer" 2023: Marianne Rosenberg ist der Pilz. Die Enthüllung von Marianne Rosenberg als der Pilz gibt es im Clip.

Update vom 1. April 2023: Nun stehen auch Start und Sendezeiten von Staffel 8 von "The Masked Singer" fest, die im Frühjahr 2023 startet. Wir haben schon die wichtigsten Informationen zu Staffel 8 von "The Masked Singer" und wir zeigen alle neuen Masken. Dabei sind unter anderem Diamantula, der Toast, der Pilz, der Frotteefant, das Seepferdchen, der Igel, der Schuhschnabel und der Waschbär. Mit der Ego-Perspektive gibt es eine wichtige Neuerung bei Staffel 8 von "The Masked Singer". Und: So kann man "The Masked Singer" 2023 live im TV, im Livestream und in der Wiederholung sehen. Wir zeigen: Wer ist raus bei "The Masked Singer" - und wer ist noch dabei? In Folge 1 wurde das Känguru enthüllt. Der Clip zeigt die Känguru-Enthüllung.

Update vom 5. November 2022: Nun steht auch fest, wer heute im Finale von Staffel 7 von "The Masked Singer" im Rateteam sitzt.

Update vom 29. Oktober 2022: Wer steckt unter den neuen Masken von "The Masked Singer"? Wir zeigen alle Masken aus Staffel 7 von TMS im Überblick. Das sind die Sendetermine von "The Masked Singer" mit allen Sendezeiten. Wer alles Wichtige auf einen Blick sehen will: Das sind alle Informationen zur neuen Staffel von "The Masked Singer" 2022. Das sind die Masken im Finale: Rosty. Der Maulwurf. Der Werwolf. Die Zahnfee.

Bisher enthüllt wurden der Brokkoli, das Walross, die Pfeife, Black Mamba und Goldi (Enthüllung: ER steckte im Goldi-Kostüm - Und: Goldi wurde bei "The Masked Singer" 2022 enthüllt.). Überraschung: Das Rateteam von Folge 5 bei "The Masked Singer" bleibt heute vorerst geheim.

Zu Staffel 7 von "The Masked Singer" gab es auch viele Spekulationen zu den neuen TMS-Masken: Wer ist das Walross? Wer ist die Pfeife? Wer ist No Name? Wer ist der Maulwurf? Wer ist Black Mamba? Wer ist Goldi? Wer ist der Werwolf? Wer ist die Zahnfee? Nun ist das Geheimnis gelüftet, wer unter der Brokkoli-Maske steckt. Und zu jeder Folge von "The Masked Singer" 2022 gibt es den aktuellen Überblick: Wer ist raus bei "The Masked Singer"?

Update vom 23. Oktober 2022: In Folge 4 von "The Masked Singer" wurde Black Mamba enthüllt - es war ein GZSZ-Star. Wir fassen zusammen, wer in Staffel 7 von TMS raus ist und wer noch dabei ist.

Für Fans von Galax'Sis hat es sich ausgerätselt. Endlich wissen sie, welcher geheime Star ihrer Lieblingsmaske Leben einhauchte. Doch bevor die große Enthüllung die Neugier stillte, musste Galax'Sis gemeinsam mit dem Ork und dem Seestern zittern.

"The Masked Singer": Joana Zimmer ist Galax'Sis

Obwohl die Masken nach ihren spektakulären Auftritten selten von der Bühne – und schon gar nicht ausscheiden – wollen, hatte Galax'Sis keine Wahl. Sie musste am Ende von Folge 4 ihre Identität preisgeben und zum Vorschein kam Joana Zimmer.

Update vom 23. Oktober 2022: In Folge 4 von "The Masked Singer" wurde Black Mamba enthüllt - es war ein GZSZ-Star. Wir fassen zusammen, wer in Staffel 7 von TMS raus ist und wer noch dabei ist.

Anzeige

Anzeige

Joana Zimmer: Die Sängerin ist von Geburt an blind

Joana Zimmer ist nicht nur Sängerin, sondern auch Schauspielerin und Autorin. Bereits in jungen Jahren sang die von Geburt an blinde Musikerin in diversen Jazzclubs in Berlin und verdiente sich so ihr erstes eigenes Geld.

2005 kam ihre erste Debütsingle "I Believe (Give A Little Bit)" raus und erreichte auf Anhieb Platz 2 der deutschen Charts. Auch international konnte sie sich mit diesem Hit platzieren. Für ihr Album "My Innermost" erhielt Joana Zimmer sogar eine goldene Schallplatte.

Im Clip: Das war der letzte Auftritt von Galax'Sis

Anzeige

So konnte sich Joana Zimmer auf der Bühne orientieren

Immer mit dabei: Die zwei grünen Helfer neben Galax'Sis. Diese beiden "Bros", wie sie bei "The Masked Singer" genannt wurden, waren die Augen für Joana Zimmer. Das berichtete sie danach im Interview mit dem Lifestyle-Magazin "red.". Ihre Begleiter gaben ihr durch die verbundenen Kostüme Sicherheit und Orientierung auf der Bühne.

Welche Maske muss sich als nächste offenbaren? Das siehst du in der neuen Folge von "The Masked Singer" am Samstag, 16. April 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: