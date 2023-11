Aggressions-Therapie: Die Promis ohrfeigen sich im Safety-Spiel bei "Das große Promi-Büßen" 2023

Anzeige

Das Safety-Spiel in Folge 4 verlangt den Promis einiges an Leidensbereitschaft ab. Sind die Büßenden bereit, ihre Aggressionen an sich selbst auszulassen? Und wer kann sich in die nächste Runde sichern und entspannt ins anstehende "Tribunal der Loser" gehen?

Bei wem klatscht es am lautesten? Das Safety-Spiel in Folge 4

Vor dem nächsten "Tribunal der Loser" bekommen die Promis die Chance, sich vor einer Nominierung zu schützen. Im Safety-Spiel treten die Kandidat:innen alleine und jeder für sich an. Dabei bietet die Aufgabe ihnen die Gelegenheit, ihre Wut und Aggressionen zu kanalisieren und an sich selbst statt an anderen auszulassen. Die Regeln sind einfach: Jeder Promi muss sich selbst eine Ohrfeige geben. Es gibt nur einen Versuch, bei dem die Lautstärke gemessen wird. Die vier lautesten Klatscher kommen eine Runde weiter und müssen im "Tribunal der Loser" nicht mehr zittern.

"Klingt doch erstmal geil, oder?", fragt Patrick. Camp-Barbie Emmy sieht das eher anders. Sie macht sich Sorgen um ihr Äußeres. Nicht, dass sie etwas zerstört.

Als ob ich mich selber schlage. Da geht doch mein ganzes Botox kaputt. Emmy Russ

Die anderen Promis sind ebenfalls nicht ganz so begeistert von der Aufgabe. Überaus motiviert zeigen sich jedoch Eric und Leon. Sie wollen richtig zuhauen und alles geben. Und dazu gehört natürlich auch die richtige Vorbereitung. Zum Üben beginnen die Promis, sich selbst mehrfach eine zu klatschen. Welche Technik bringt das lauteste Geräusch?

Das große Klatschen beginnt

Eric legt mit einer kräftigen Schelle ordentlich vor. Sein immenser Kampfgeist gibt ihm ordentlich Kraft, die er in seinen Schlag steckt. Christin ist ebenfalls sehr motiviert. Da sie schon einmal im Duell stand, möchte sie sich vor einer erneuten Nominierung schützen. Die 26-Jährige setzt zum Klatscher an und schlägt zu. "Das war nix", kommentiert Jürgen. Und auch Christin selbst muss über ihre jämmerliche Leistung lachen.

Hoch konzentriert setzten die Promis einer nach dem anderen zur Ohrfeige vor dem Lautstärke-Messer an. Emmy bleibt bei ihrer Unlust. Sie berührt nur leicht ihre Wange und verkündet, fertig zu sein. "Ich verteil lieber verbale Ohrfeigen", betont die 24-Jährige - weniger Konkurrenz für die anderen.

Lishas Klatscher ist ebenfalls nur halbherzig. Ihr Heimweh macht der 37-Jährigen schwer zu schaffen. Ein leichter Klatscher und sie setzt sich zurück zu den anderen. "Lisha hat verweigert, weil sie nominiert werden möchte", vermutet Gloria. Umso motivierter feuert Lisha anschließend ihre Freundin Danni an. Mit Erfolg. "Uii, war sehr gut", muss Eric nach Dannis Ohrfeige zugeben.

Die Sieger stehen fest: Wer ist gesafed?

Das Safety-Spiel ist vorbei und die Siegerehrung kann stattfinden. Diese Promis haben sich selbst die lautesten Ohrfeigen gegeben:

Platz 1: Patrick mit 85,3 dB

Platz 2: Jürgen mit 84,1 dB

Platz 3: Danni mit 83,6 dB

Platz 4: Eric mit 83,5 dB

Sie sind gesafed und können im anschließenden "Tribunal der Loser" nicht nominiert werden. Für alle anderen heißt es: Weiter hoffen. Wer bekommt am Abend die meisten Stimmen und muss ins "Duell der Loser"?

"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.