22 Kandidatinnen haben es geschafft, in die nächste Runde von "Germany's Next Topmodel" einzuziehen. Eine professionelle Social-Media-Präsenz gehört heutzutage zum Beruf eines erfolgreichen Models. Das betonte Heidi Klum bereis in vergangenen Staffeln.

Vor allem Instagram ist ein wichtiger Kanal, um sich als Model zu präsentieren. Deshalb erhalten die Top-28-Kandidatinnen nach Folge 1 von GNTM 2022 auch offizielle Insta-Accounts. Wie du sie auf Instagram finden kannst? Die Namen der jeweiligen Profile gibt's hier in der Übersicht:

Liste der offiziellen Instagram-Accounts der Top-28-Kandidatinnen:

Heidi Klum: Über 9 Millionen Follower:innen auf Instagram

Modelchefin Heidi kennt sich bestens mit Instagram aus. Heidis Instagram-Account folgen mehr als 9 Millionen Abonnent:innen (Stand: Anfang 2022). Über 5.600 Beiträge, darunter auch viele private Fotos, teilt das Supermodel dort mit seinen Fans.

"Germany's Next Topmodel" 2022 läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Weitere News zu GNTM 2022: Nun verraten die GNTM-Kandidatinnen auch, wer einen Freund hat und wer Single ist. Für Aufsehen in der 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" sorgen Mutter Martina und Tochter Lou-Anne. Alles Natur? Wie Kandidatin Barbara (68) verrät, hat sie noch keine Schönheitsoperationen an sich vornehmen lassen. Für Starfotograf Rankin ist Barbara eine potenzielle Gewinnerin von GNTM 2022.

