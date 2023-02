Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Sarina Nowak wird Heidi Klum in Folge 6 unterstützen. Wird sie das Umstyling der Models überraschen?

Sarina Nowak ist Gastjurorin in Folge 6 der 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel"

Im Alter von 16 Jahren hat sie 2009 an GNTM teilgenommen.

Heute ist sie ein erfolgreiches Curvy Model.

Im Clip: Neues Land, neuer Look - Umstyling in Los Angeles

Die 28-jährige Sarina Nowak ist Gastjurorin in Folge 6 der 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Von ihrer Teilnahme bei GNTM im Jahr 2009 bis zu ihrer Popularität als Curvy Model in den USA war es ein langer Weg mit vielen Veränderungen. Veränderungen sind auch das Markenzeichen von Folge 6: Umstyling!

+++ Update 02. Februar 2023 +++

Das sind die neuen Kandidatinnen bei GNTM 2023: Alina, Ana, Anna Maria, Anya, Cassy, Coco, Elisabeth, Eliz, Elsa, Emilia, Ida, Indira, Jülide, Juliette, Katja, Lara, Leona, Melina, Melissa, Mirella, Nina, Olivia, Sarah, Selma, Slata, Somajia, Tracy, Vivien und Zoey.

Wir fassen alle Informationen zu Germany's Next Topmodel 2023 zusammen und zeigen alle Sendetermine und Sendezeiten von Staffel 18.

In Folge 6 geht es den Models an die Haarpracht

Zusammen mit dem Umzug nach Los Angeles folgt für die Models direkt die nächste Überraschung: Das große Umstyling steht an! Alle Frauen bekommen einen Look verpasst, der sie auf ihrem Weg in die Modelwelt voranbringen soll. Das Motto der 17. Staffel lautet Diversity – und das gilt auch für die Frisuren. Über die lange Mähne bis hin zum Buzzcut ist alles dabei. Welches Model wird den Look seiner Träume bekommen und bei wem fließen die Tränen?

Sarinas Geschichte bei GNTM

2009 war Sarina erst 16 Jahre alt. Trotzdem hielt ihr jugendliches Alter sie nicht davon ab, bei der 4. Staffel "Germany's Next Topmodel" mitzumachen. Bis auf Platz sechs schaffte es die gebürtige Niedersächsin.

Was macht Sarina Nowak heute?

Danach wanderte Sarina in die USA aus und hörte auf, sich den damals gängigen Modelmaßen unterzuordnen. Mit viel Talent, Ehrgeiz, ihrer positiven Ausstrahlung und einem gesunden Selbstbewusstsein ist sie nun seit Jahren gefragtes Curvy Model auf den Laufstegen und Zeitschriftencovern.

Sarina modelte bereits für Khloé Kardashian

So modelte Sarina 2017 für die "Sports Illustrated" und war das Gesicht einer großen Kampagne der Marke Forever 21. Ein weiterer Karrierehöhepunkt war ihre Buchung für Khloé Kardashians Modelinie Good American. 2018 erschien Sarinas Buch "Curvy – Mein Weg zu mehr Glück und Selbstbewusstsein".

2019 nahm sie an der SAT.1-Show "Dancing on Ice" teil und wurde Drittplatzierte hinter Sarah Engels und John Kelly.

Viele Stars als Gastjuror:innen bei GNTM 2022

Die 28-Jährige ist nicht das einzige Gastjuror:innen-Highlight der 17. Staffel von GNTM: Der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier, die Starfotografen Rankin und Yu Tsai sowie das international gefragte Models Jasmine Sanders waren bereits an Heidi Klums Seite zu sehen.

"Germany's Next Topmodel" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

