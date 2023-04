Lena Gercke über After-Baby-Body, Mutterschaft und neue Pläne

In diesem Jahr hat sich bei der Ex-GNTM-Kandidatin vieles getan: Lena Gercke hat ihr erstes Kind bekommen! Nichtsdestotrotz soll der Job auch nicht zu kurz kommen. Lena Gercke über Kinder, Karriere und den so genannten "After-Baby-Body".

Wie ist es nach der Baby-Pause wieder zu arbeiten und was sind ihre Zukunftspläne? Fragen auf die das Ex-GNTM-Mode eindeutige Antworten hat.

Lena Gercke – Ihr Leben hat sich um 180 Grad gewendet

Acht Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Zoe hat Lena Gercke ihren ersten Termin nach der Baby-Pause – und strahlt förmlich. Dazu hat sie auch jeden Grund: Sie ist in Hamburg um die neue Einrichtungskollektion ihrer Marke LeGe r vorzustellen und sieht fantastisch aus. Von ihrem Baby-Bäuchlein ist fast nichts mehr zu sehen. Zuvor hatte die EX-GNTM-Kandidatin bereits stolz ihren After-Baby-Body auf Instagram präsentiert.

Doch auch, wenn sie sich äußerlich scheinbar kaum verändert hat, gibt Lena in einem Interview zu: "Ich habe natürlich meine Zeit gebraucht, um mich auch wieder in meinem Körper wohl zu fühlen. Die Haut und der Bauch müssen sich zurückentwickeln. Das dauert alles." Und das ist auch absolut in Ordnung so.

Übrigens: Rund einen Monat nach der Geburt ihres ersten Kindes teilt auch Aurora Ramazotti ihren After-Baby-Body auf Instagram.

Lena Gercke: "Es ist mir schwer gefallen, jetzt das erste Mal nach Hamburg zu kommen"

Doch nicht nur das Körpergefühl der 32-Jährigen hat sich verändert. Sie erzählt: "Früher konnte ich es gar nicht abwarten, wollte nur unterwegs sein. Jetzt habe ich mich die letzten Monate in meinem Nest so richtig eingelebt. Es ist mir schwer gefallen, jetzt das erste Mal nach Hamburg zu kommen. Es ist anders zu arbeiten, wenn man mit der Hälfte des Kopfes beim Kind ist und man sich nicht mehr ganz so konzentrieren kann wie vorher."

Zusammen mit ihrem Lebensgefährten Dustin Schöne wohnt das Model in Berlin – klar, dass das Paar möglichst viel Zeit mit ihrem Neugeborenen verbringen möchte. Und ein schönes Zuhause trägt natürlich zum Wohlfühlen bei. Möglicherweise führt diese neue Heimeligkeit auch dazu, dass Lena Gerckes Marke sich nun auch dem Inneneinrichtungs-Markt zuwendet.

Lena Gercke – Das ist ihre kleine Familie

Im April 2019 machte das Ex-GNTM-Model ihre Beziehung zu Regisseur Dustin Schöne öffentlich. Knapp ein Jahr später verkündete Lena Gercke am 10. Juni 2020 die Geburt ihrer kleinen Tochter Zoe.

