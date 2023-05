Vier Masken erreichten das Finale von "The Masked Singer" 2021. In zwei Dreikämpfen mussten sie sich gegen ihre Konkurrenten durchsetzen. Welche Kostüme sind die Finalisten, die sich heute Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben den Sieg sichern wollen?

Update vom 6. Mai 2023: "The Masked Singer" 2023 - Zweite Enthüllung im Finale: Mystica ist diese Sängerin.

Update vom 6. Mai 2023: "The Masked Singer" 2023 - Enthüllung im Finale: Der Frotteefant ist diese Moderatorin.

Nun wurde die erste Maske in Staffel 5 enthüllt: Jens Riewa ist die Chili bei "The Masked Singer". Du findest natürlich auch wieder einen Überblick, wer bei Staffel 5 von "The Masked Singer" raus ist.

Wer ist der Mops? Das Stinktier? Der Tiger? Die Heldin? Der Teddy? Das Axolotl? Der Phönix? Der Hammerhai? Mülli Müller? Die Raupe? Du findest auch einen Überblick über alle Masken in Staffel 5 von "The Masked Singer" 2021.

Der Flamingo und der Dinosaurier sind weiter

Als erste Maske hat es der Flamingo geschafft. Der pinke Paradiesvogel setzt sich im ersten Dreikampf des Abends gegen den Stier und den Monstronauten durch. Die anderen beiden Kostüme müssen zittern. Beim zweiten Dreikampf heißt es: Der Leopard gegen den Dinosaurier gegen die Schildkröte. Roar! Direkt weiter ist der Dinosaurier.

Der Leopard und die Schildkröte sind dabei

Nach einigem Zittern können zwei weitere Masken aufatmen: Der Leopard, der mit technischen Problemen zu kämpfen hatte, sammelt genug Stimmen, um ins Finale einzuziehen. Auch die Schildkröte kann aufatmen. Sie ist ebenfalls weiter.

Die Masken im Finale von "The Masked Singer" 2021

Der Leopard, die Schildkröte, der Flamingo, der Stier, der Monstronaut oder der Dinosaurier: Sie alle hatten im Halbfinale die Chance, ins große Finale von "The Masked Singer" einzuziehen. In Folge 5 am 16. März entschied sich, welche Masken tatsächlich zu den Finalisten gehören.

Zwei Demaskierungen

Zwei Stars mussten ihre wahre Identität enthüllen und werden demaskiert. Das gab es so vorher noch nie. Bisher wurde in Folge 5 des beliebten TV-Rätsels immer nur ein Kostüm demaskiert. Es wurde also umso spannender. Wen wollen die Zuschauer:innen in der nächsten Runde sehen? Wer darf weiter auf den Sieg hoffen?

Im Clip: Der Flamingo singt "You Give Love A Bad Name"

Wer ist im Halbfinale raus?

3, 2, 1: Nicht mehr lange, dann fällt die erste Maske im Halbfinale. In der Mitte der Sendung wird bereits die erste Maske enthüllt. Am Ende der Show folgt ein zweites Kostüm. Wer ist in Folge 5 raus? Und welche Stars kommen bei den beeindruckenden Überraschungsmomenten zum Vorschein?

All das erfährst du natürlich heute um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Du kannst "The Masked Singer" auch im kostenlosen und legalen Livestream verfolgen.

Nun stehen auch Start und Sendezeiten von Staffel 6 von "The Masked Singer" fest, die im Frühjahr 2022 startet. Und wir haben schon die wichtigsten Informationen zu Staffel 6 von "The Masked Singer" 2022. Auch zu Staffel 6 gibt es bereits Spekulationen: Wer ist die Möwe bei TMS? Wer ist das Zebra bei "The Masked Singer"? Wer ist der Seestern? Wer ist der Dornteufel? Wer ist der Gorilla? Wer ist der Koala? Und wer ist raus bei "The Masked Singer" 2022?

Mehr Informationen findest du auch im red. Spezial zu "The Masked Singer" 2021.

The Masked Singer: Staffel 6 startet im Frühjahr 2022

