Halbzeit bei "The Masked Singer"! In Folge 3 scheidet das Stinktier aus. Dieser Star wurde live in der Show demaskiert.

Im Clip: Das Stinktier performt "Let Her Go"

"Es war fast eine schauspielerische Aufgabe": Peter Kraus im "red."-Interview

Das Rateteam ist noch immer baff von der Demaskierung. Peter Kraus freut's, dass er nicht als das Stinktier erraten wurde. Die Zeit bei "The Masked Singer" empfand der 82-Jährige als "schön, spannend, aufregend". Es sei fast wie eine "schauspielerische Aufgabe" gewesen.

Besonders freut er sich, dass Rae Garvey nun sein Freund ist. Der kann hingegen immer noch nicht fassen, wie weit weg er mit seinem Tipp war. Er hatte den Moderator Joko Winterscheidt vermutet. "Ich schäm mich", gesteht der Musiker. Steven Gätjen sieht es positiv: "Wir haben ja im Endeffekt Komplimente gemacht. Also ich hab gedacht, das ist ein junger Typ."

"The Masked Singer" Folge 3: Das Stinktier ist raus

Es musste zusammen mit dem Phönix, dem Axolotl und dem Mops zittern: Das Stinktier muss in der dritten Sendung von "The Masked Singer" 2021 gehen. Die extravagante Maske bekam im Zuschauer:innen-Voting die wenigsten Stimmen und wird deshalb live auf ProSieben demaskiert.

Welcher Star kommt gleich zum Vorschein? In der ProSieben-App vermutet die Mehrheit der User:innen den TV-Koch Steffen Henssler als das Stinktier. Liegen sie damit richtig? Alles ist bei #MaskedSinger möglich. "Es kann alles sein von Joko Winterscheidt bis Bata Ilic", meint Ruth Moschner aus dem Rateteam.

Peter Kraus wurde enttarnt

Damit hat niemand gerechnet. Der Star unter dem Stinktier ist der österreichische Schauspieler Peter Kraus. Der 82-Jährige wurde in München geboren und verbrachte seine Kindheit und Jugend abwechselnd in München, Gräfelfing, Wien und Salzburg.

Peter Kraus wurde unter anderem mit den Filmen "Das fliegende Klassenzimmer", "Der Pauker" und "Alle lieben Peter" bekannt. Seine Karriere begann allerdings mit der Musik, denn in den 1950ern und 1960ern tourte er als Rock'n'Roll-Sänger durch die Konzerthallen. Im "red."-Interview verrät der Schauspieler, dass er deshalb bei "The Masked Singer" seine Stimme stark verstellen musste. Ansonsten hätte man ihn leicht erkennen können.

The Masked Singer: Staffel 6 startet im Frühjahr 2022

