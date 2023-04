Welcher Star steckt im Seestern? Im Halbfinale von "The Masked Singer" wurde dieses Geheimnis endlich gelüftet. Sie kam bei der Enthüllung zum Vorschein.

Im Clip: Diese Schauspielerin ist der Seestern

Der Seestern hat das geschafft, wonach er sich so lang gesehnt hat: Auf der Bühne von "The Masked Singer" konnte er glänzen wie kaum eine andere Maske. Im Halbfinale ist für den Star aus dem Meer jedoch Schluss und er muss seine Identität preisgeben.

Der Seestern ist Jasna Fritzi Bauer

Der Dreikampf gegen den Ork und den Gorilla ging für den Seestern nicht gut aus. Er musste zittern und wurde schließlich enttarnt. Endlich ist bekannt, welcher Star der Maske seine Stimme lieh: Es ist Jasna Fritzi Bauer.

Jasna Fritzi Bauer: Schauspielerin und "Tatort"-Kommissarin

Jasna Fritzi Bauer wurde am 20. Februar 1989 in Wiesbaden geboren. Die schweizerisch-chilenische Schauspielerin absolvierte ein Schauspielstudium an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin und schloss 2012 erfolgreich ab. Seit 2017 war sie mehrmals im "Tatort" zu sehen und seit 2018 spielt sie neben Christian Ulmen und Fahri Yardim in "Jerks" mit.

Das war der Tipp von Rategästin Carolin Kebekus

Schon am 2. April 2022 gab Rategästin Carolin Kebekus einen Tipp ab, den sie geheimnisvoll auf einen Zettel schrieb, in einen Umschlag steckte und Matthias Opdenhövel anvertraute. Lange wurde dieses Geheimnis gehütet, bis es nun endlich gelüftet wurde: Carolin hatte den Namen von Jasna Fritzi Bauer notiert und damit voll ins Schwarze getroffen.

