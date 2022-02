Sarah Novak ist Gastjurorin in der 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel".

Im Alter von 16 Jahren hat sie 2009 an GNTM teilgenommen.

Heute ist sie ein erfolgreiches Curvy Model.

Die 28-jährige Sarina Nowak ist Gastjurorin in der 17. Staffel von "Germany’s Next Topmodel". Von ihrer Teilnahme bei GNTM im Jahr 2009 bis zu ihrer Popularität als Curvy Model in den USA war es ein langer Weg mit vielen Veränderungen.

Sarinas Geschichte bei GNTM

2009 war Sarina erst 16 Jahre alt. Trotzdem hielt ihr jugendliches Alter sie nicht davon ab, bei der 4. Staffel "Germany's Next Topmodel" mitzumachen. Bis auf Platz sechs schaffte es die gebürtige Niedersächsin.

Was macht Sarina Nowak heute?

In der Folgezeit wanderte Sarina in die USA aus und hörte auf, sich den damals gängigen Modelmaßen anpassen zu wollen. Mit viel Talent, Ehrgeiz, ihrer positiven Ausstrahlung und einem gesunden Selbstbewusstsein erobert sie nun schon seit Jahren als gefragtes Curvy Model die Laufstege und ziert zahlreiche Zeitschriftencover.

Sarina modelte bereits für Khloé Kardashian

So modelte Sarina 2017 für die "Sports Illustrated" und war das Gesicht einer großangelegten Kampagne von "Forever 21". Ein weiterer Karrierehöhepunkt war ihre Buchung für Khloé Kardashians Modelinie "Good American". 2018 erschien ihr Buch "Curvy – Mein Weg zu mehr Glück und Selbstbewusstsein".

Sarina Nowak kann allerdings nicht nur modeln: 2019 nahm sie an der SAT.1-Show "Dancing on Ice" teil und wurde Drittplatzierte hinter Sarah Engels und John Kelly.

Welche Gastjuror:innen wird es bei GNTM 2022 noch geben?

Die 28-Jährige ist nicht das einzige Gastjuror:innen-Highlight der 17. Staffel von GNTM: Der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier, die Star-Fotografen Rankin und Yu Tsai sowie die beiden international gefragten Models Jasmine Sanders und Coca Rocha werden ebenfalls im Verlauf der Sendung an Heidi Klums Seite zu sehen sein.

"Germany's Next Topmodel" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: