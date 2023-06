In Folge 12 geht es für die Models hoch hinaus. Beim Trampolin-Shooting schweben die Topmodel-Anwärterinnen über der Skyline von Los Angeles, einige Frauen haben aber sichtlich Probleme beim luftigen Shooting. Der knifflige Entscheidungs-Walk führt in der 12. Woche durch ein Labyrinth. Heidi macht ihren Models den Einzug in die Top 10 alles andere als einfach. Wer kommt dem Finale von "Germany's Next Topmodel" ein Stückchen näher?

Im Clip: Wer hat es in die Top 10 geschafft?

+++ Update vom 13. Juni 2023 +++

+++ Update 02. Februar 2023 +++

Das sind die neuen Kandidatinnen bei GNTM 2023: Alina, Ana, Anna Maria, Anya, Cassy, Coco, Elisabeth, Eliz, Elsa, Emilia, Ida, Indira, Jülide, Juliette, Katja, Lara, Leona, Melina, Melissa, Mirella, Nina, Olivia, Sarah, Selma, Slata, Somajia, Tracy, Vivien und Zoey.

Wir fassen alle Informationen zu Germany's Next Topmodel 2023 zusammen und zeigen alle Sendetermine und Sendezeiten von Staffel 18.

+++ Update 26. Mai 2022 +++

Das sind alle Finalistinnen bei "Germany's next Topmodel" 2022 - mit Martina und Lou-Anne stehen erstmals Mutter und Tochter im GNTM-Finale. Wir zeigen die wichtigsten Informationen zum Finale der Rekordstaffel. Die Gewinnerin kommt auf das Cover der "Harper's Bazaar". So siehst du das Finale von "Germany's next Topmodel" 2022 live im TV und im Livestream. Falls du das Finale nicht live verfolgen kannst, geht es hier zum GNTM-Liveticker. Und: Wir zeigen einen Teaser zum Finale von GNTM 2022

+++ Update 18. Mai 2022 +++

Es gibt schon eine Preview zum GNTM-Halbfinale 2022. Wir haben zusammengefasst, wer im GNTM-Halbfinale von Staffel 17 steht - und wer raus ist. Es steht auch bereits fest: Gastjurorin im Halbfinale von GNTM 2022 ist Leni Klum.

+++ Update 21. April 2022 +++

Das Ziel rückt näher

Auf anspruchsvoll folgt anspruchsvoller: Nach einem Shooting mit Fotograf Yu Tsai, bei dem der alles andere als zufrieden mit den entstandenen Fotos ist, folgt ein Entscheidungs-Walk durch ein Labyrinth. Einige Models müssen sich besonders ins Zeug legen: "Das Shooting war für viele Models ein Satz mit X – also nix. Ich weiß wirklich nicht, ob Anita, Vanessa, Juliana oder Noëlla überhaupt ein Foto haben", äußert sich die Modelchefin enttäuscht.

Die Entscheidung: Wer kommt eine Runde weiter?

Elf Frauen sind noch im Rennen. Das heißt: eine muss gehen. Kein Wunder, dass die Topmodel-Anwärterinnen spätestens jetzt im Kampfmodus sind: "Bisher konnte ich mich gegen 20 Mädels durchsetzen. Und diese eine, die heut geht, die möchte ich nicht sein", sagt Sophie. Nachdem alle Teilnehmerinnen den Weg aus dem Labyrinth und zu Heidi gefunden haben, steht die Entscheidung an. Drei Models wackeln: Noëlla, Anita und Vanessa. "Nur eine kann Germany's Next Topmodel werden. Und eine konnte weder den Fotografen beim Shooting noch den Designer der heutigen Entscheidung überzeugen ", erklärt Heidi. Schlussendlich trifft es Vanessa.

In den Top 10 stehen damit:

Anita

Juliana

Lou-Anne

Lena

Lieselotte

Luca

Martina

Noëlla

Sophie

Vivien

+++

Ein Shooting mit Sprungkraft

Für die Models geht es in Woche 12 von "Germany's Next Topmodel" in luftige Höhen. Auf einem Parkhausdach stellen sich die Frauen einem Trampolin-Shooting. Vor dem Hintergrund der atemberaubenden Skyline von Los Angeles müssen die Models auf einem Trampolin Haltung und Körperspannung im richtigen Moment vereinen.

Yu Tsai: "I don't see a model today"

Heidi und Fotograf Yu Tsai scheinen nicht sonderlich zufrieden mit einigen Kandidatinnen. "I don't see a model today", urteilt der Starfotograf. Dabei wäre es für jede einzelne Topmodel-Anwärterin wichtig, heute einen perfekten Sprung zu zeigen, schließlich geht es um den Einzug in die Top 10.

Ein verzweigter Entscheidungs-Walk

Außerdem wartet auf die Frauen in dieser Woche ein absolut verwinkelter Catwalk. Heidi Klum und ihr Team haben einen Irrgarten ins Hinterland von L.A. gestellt, um den Models auf dem Weg in die Top 10 alles abzuverlangen. Es gilt also, die wunderschönen Kleider von Designer Peter Dundas durch das verzweigte Labyrinth zu führen und dabei ständig Selbstbewusstsein auszustrahlen.

Werden alle Anwärterinnen ihren Weg durch den Irrgarten finden? Und reicht das allein? Wer schafft es, Modelchefin Heidi Klum zu überzeugen und in die Top 10 von "Germany's Next Topmodel" einzuziehen? Und wer muss seine Koffer packen?

Das und mehr erfährst du in Folge 12 von "Germany's Next Topmodel" am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben oder Joyn.

