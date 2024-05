Casting-Erfolg in Folge 9

Mit Killer-Blick zum ersten Job: Diese fette Kampagne ergattert Lea

In Woche neun weiß Kandidatin Lea zu überzeugen. Beim Hidden-Casting zieht sie Fashion-Designer Kilian Kerner mit ihrem starken Blick in ihren Bann. Am Ende gewinnt die Düsseldorferin damit ihren ersten Job bei "Germany's Next Topmodel" 2024.