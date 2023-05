Die 68-jährige Topmodel-Anwärterin, Barbara. Spricht über Natürlichkeit, ihren Körper und ihre Einstellung zu Schönheitsoperationen. Im Zuge des Plakatkampagnen-Shootings äußert Sie ihre Meinung.

Keine Frage des Alters

Schon lange steht "Germany's Next Topmodel" im Zeichen von Diversity. In diesem Jahr will Heidi Klum zudem klarstellen, dass Schönheit keine Frage des Alters ist. Insbesondere die 68 Jahre alte Barbara verkörpert diesen Gedanken wie keine Zweite. Noch nie gab es eine ältere Kandidatin bei GNTM. Trotzdem besticht die Topmodel-Anwärterin mit ihrem großartigen Aussehen und ihrer lockeren Art. Auf Mykonos redet die Best Agerin zum ersten Mal über ihren Körper und den Hang zur Natürlichkeit.

Im Clip: Rankin verliebt sich in Best Agerin Barbara

Jasmin über Barbara: "Sie sieht so edel aus"

In der 3. Folge "Germany's Next Topmodel" findet das Shooting zur Plakatkampagne der 17. Staffel statt. Dafür tragen die Models besonders noble rote Kleider. Vor allem Barbara weiß in ihrem Outfit zu bezaubern, was auch den anderen Models auffällt. Jasmin kann nur staunen. "Wow, wow, wow, wow. Sie sieht so edel aus", schwärmt die Düsseldorferin.

Barbara: "Ich liebe die Natürlichkeit"

Auf ihr junges Aussehen angesprochen, entgegnet die Best-Ager-Kandidatin: "Ich liebe die Natürlichkeit. Ich habe auch noch nichts machen lassen." Selbstbewusst fügt sie hinzu: "Ich bin so wie ich bin – noch ganz rein." Sie halte sich fit mit Sport, insbesondere Yoga, aber tanze auch für ihr Leben gern: "Meine Leidenschaft ist wirklich das Tanzen […]. Wenn wir irgendwo eingeladen sind […], dann geh ich auf die Tanzfläche und tanz den ganzen Abend."

Barbara ist fünffache Oma

Barbaras gelassene Art und ihre positive Einstellung tragen sicherlich dazu bei, dass sie mit einer derartigen Leichtigkeit durchs Leben geht. "Früher war man mit 50 alt, das ist man heute nicht mehr", stellt die vierfache Mutter und fünffache Großmutter fest. Ganz bewusst hinterfragt sie die Schönheitsideale vergangener Tage: "Warum soll eine Oma nicht auch Germany's Next Topmodel werden?" Eine mehr als berechtigte Frage.

Wie sich Barbara auf dem Weg zum Germany's Next Topmodel schlägt, siehst du immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Außerdem kannst du jede Folge im Liveticker mitverfolgen.

