GNTM 2023: Darum ist diese Kandidatin in Woche 14 raus

Kandidatin Mirella ist unglücklich mit dem Shooting: "Sehe aus wie der letzte Depp"

Nach dem Einzug in die Top 10 steigen die Erwartungen an die Models. Vor allem das Fotoshooting mit GNTM-Legende Kristian Schuller hat es in Woche 14 in sich. Mirella macht sich wegen des Outfits große Sorgen.