"The Masked Singer" 2020: Das Chamäleon ist Dieter Hallervorden

Es ist Halbfinale bei "The Masked Singer" 2020, dem größten Musikrätsel aller Zeiten - und die sechste Maske muss fallen. In der fünften Folge bekommt das Chamäleon am wenigsten Stimmen und muss seine Identität lüften. Hinter dem farbenprächtigen Kostüm verbirgt sich niemand anderes als Dieter Hallervorden!

Anzeige

ESC-Gewinner Conchita Wurst verstärkte das Rate-Team bei der Halbfinale-Show von "The Masked Singer" 2020, rätselte eifrig mit und verfolgt jedes Indiz. Im Dreikampf müssen sich der Wuschel, der Hase und das Chamäleon beweisen, am Ende können nur zwei weiter ins Finale. Zuschauer hatten in der App Dieter Hallervorden unter der Maske des Chamäleons vermutet, und sie hatten Recht: Es ist der 84-Jährige Dieter Hallervorden! In seiner Exit-Show sang Hallervorden "D.I.S.C.O." von Ottawan und "Blame It On The Boogie" von The Jacksons.

+++ Update vom 1. April 2023 +++

Wir zeigen alle Sendezeiten und Sendetermine von "The Masked Singer" 2023. Wir haben die wichtigsten Informationen zu Staffel 8 von "The Masked Singer" und wir zeigen alle neuen Masken.

Dabei sind unter anderem Diamantula, der Toast, der Pilz, der Frotteefant, das Seepferdchen, der Igel, der Schuhschnabel und der Waschbär. Mit der Ego-Perspektive gibt es eine wichtige Neuerung bei Staffel 8 von "The Masked Singer". Und: So kann man "The Masked Singer" 2023 live im TV, im Livestream und in der Wiederholung sehen.

In Folge 2 ist Comedian Rick Kavanian Gast im Rateteam. Wir zeigen: Wer ist raus bei "The Masked Singer" - und wer ist noch dabei? In Folge 1 wurde das Känguru enthüllt. Der Clip zeigt die Känguru-Enthüllung.

"The Masked Singer" 2020: Dieter Hallervorden ist das Chamäleon

Dieter Hallervorden ist ein Multitalent und als Komiker, Kabarettist, Synchronsprecher und Schauspieler tätig. Er gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der humoristischen Bühnendarstellung. Schon als Kind hatte er eine Leidenschaft für die Musik. In den 1970er und 1980er Jahren brachte er mehrere Alben heraus, die meisten seiner Lieder sind häufig als Parodien auf berühmte Hits der Musikgeschichte angelehnt. In den 1990er Jahren moderierte die Sendung "Verstehen Sie Spaß?" und war 2011 in dem Format "Old Ass Bastards" zu sehen. Neben Till Schweiger spielte er im Kassenschlager "Honig im Kopf" (2014) und mit Heike Makatsch in "Sein letztes Rennen" (2013).

"The Masked Singer" - die Rate-Show des Jahres - läuft dienstags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Folge verpasst? Die ganze Folge kannst du dir auf www.prosieben.de/tv/the-masked-singer und Joyn.de anschauen.

Update vom 20. Oktober 2022: Wer steckt unter den neuen Masken von "The Masked Singer"? Wir zeigen alle Masken aus Staffel 7 von TMS im Überblick. Das sind die Sendetermine von "The Masked Singer" mit allen Sendezeiten. Wer alles Wichtige auf einen Blick sehen will: Das sind alle Informationen zur neuen Staffel von "The Masked Singer" 2022. Das sind die neuen Masken im Überblick: Das Walross. Die Pfeife. No Name. Der Maulwurf. Black Mamba. Der Werwolf. Die Zahnfee. Der Brokkoli wurde enthüllt. Wir fassen zusammen, wer in Staffel 7 von TMS raus ist und wer noch dabei ist.

In Folge 3 wurde die Pfeife enthüllt - es war Thomas Hayo.

Zu Staffel 7 von "The Masked Singer" gibt es bereits viele Spekulationen zu den neuen TMS-Masken: Wer ist das Walross? Wer ist die Pfeife? Wer ist No Name? Wer ist der Maulwurf? Wer ist Black Mamba? Wer ist Goldi? Wer ist der Werwolf? Wer ist die Zahnfee? Nun ist das Geheimnis gelüftet, wer unter der Brokkoli-Maske steckt. Und zu jeder Folge gibt es den aktuellen Überblick: Wer ist raus bei "The Masked Singer"?

Das könnte dich auch interessieren:

Caroline Beil ist der Roboter

Angelo Kelly ist die Kakerlake

Die Göttin ist Rebecca Immanuel