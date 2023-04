Der Leopard bei "The Masked Singer" ist ein Meister der Illusionen. Wichtiger als das Täuschungsspiel sind der Maske jedoch ihre Freunde - obwohl sie auch gern allein durch die Savanne jagt. Doch welcher Star steckt unter dem Kostüm? Das verraten die Indizien.

Du findest natürlich auch wieder einen Überblick, wer bei Staffel 5 von "The Masked Singer" raus ist.

Wer ist der Mops? Das Stinktier? Der Tiger? Die Heldin? Der Teddy? Das Axolotl? Der Phönix? Die Chili? Der Hammerhai? Mülli Müller? Die Raupe?

Der Leopard von "The Masked Singer" 2021 hält sich gern im Verborgenen – und trägt passend dazu einen Mantel, der seine Gestalt umspielt. Er ist ein Meister der Illusion. Doch weiß er auch, seine Identität gut zu verstecken?

Update vom 22. April 2023:

Nun stehen alle Sendetermine und Sendezeiten von Staffel 8 von "The Masked Singer" fest. Wir haben die wichtigsten Informationen zu Staffel 8 von "The Masked Singer" und wir zeigen alle neuen Masken. Im Rennen sind noch Diamantula, der Toast, der Frotteefant, das Seepferdchen, der Igel und der Schuhschnabel. So kann man "The Masked Singer" 2023 live im TV, im Livestream und in der Wiederholung sehen. Enthüllt wurden das Känguru, der Waschbär und der Pilz.

Infos über das Kostüm

20 Meter Stoff flossen in das Kostüm des Leoparden. Dabei wurden nicht nur alle Flecken mit Hand aufgemalt und aufgesprüht, sie wurden auch mit Pailletten in Schwarz und Gelb akzentuiert. Ein weiteres Highlight sind die Nägel an den Handschuhen des Leoparden. Doch auch ein Monokel, Ketten und Rüstungsteile gehören zu den Accessoires.

Im Clip: Die Indizien zum Leoparden

Alle Indizien zum Leoparden

Für die perfekte Tarnung tut er alles.

Er greift visuell und akustisch tief in die Trickkiste.

Er bleibt gern im Verborgenen und will nicht erkannt werden.

Er ist ein Meister der Illusion.

Er ist anpassungsfähig und facettenreich.

Er ist ein Überlebenskünstler.

Mehrfaches Hinschauen lohnt sich bei ihm.

Man darf ihm niemals vertrauen.

Im Hintergrund standen eine Giraffe und ein Schimpanse in Anzügen.

Die Giraffe trug einen goldenen Bilderrahmen.

Er hat auf Papierbögen Notizen gemacht.

"Gold verspricht herrliche Zeiten."

Geräuschlos hat er gelernt, seinen Weg allein zu gehen.

Er ist immer hellwach und hat einen guten Spürsinn.

Er will seine Eleganz neu definieren und seine Taktik variieren.

Seine Flecken sind sein Kapital.

Im Indizienclip läuft er durch eine Wüste oder Steppe und hinterließ verschiedene Spuren - auch von Vögeln und anderen Tieren.

Als Raubkatze braucht er den Nervenkitzel.

Er wird aus seinem goldenen Käfig hervortreten.

Er wird sich auf Samtpfoten anschleichen.

Der Leopard vermisst seine Kumpels.

Seine Insider werden nie vergessen, wie er mit seinem Mantel und Monokel im Zoo ankam.

Ist ein absoluter Teamplayer.

Eine Sonnenblume wächst im Indizien-Clip aus einem Topf.

Er betrachtete seine Schönheit und hinterließ Pfotenabdrücke.

Er hat drei Gefährten.

Sie jagt lieber allein durch die Savanne.

Ihr Großvater gab ihr Tipps.

Auf der Bühne ist er wild und frei.

Der Leopard und seine drei Insider sind ein eingeschworenes Team und sind schon weit herumgekommen.

Das ultimative Indiz: Im Hintergrund spiel "Für Elise" von Ludwig van Beethoven, dabei schleicht der Leopard durchs Bild, vorbei an Papierhäuschen, in denen Kerzen brennen.

Tipps aus der Community

Akribisch halten auch die Zuschauer und Fans von "The Masked Singer" alle Hinweise und Indizien im Blick. In der ProSieben-App wird fleißig gerätselt und spekuliert. Diese Stars vermutet die Community unter der Leoparden-Maske:

Cassandra Steen Juliette Schoppmann Joana Zimmer

Deuten die Indizien zum Leoparden auf einen dieser Stars hin? Oder steckt doch jemand anderes hinter der eleganten Raubkatze?

Das erfährst du immer dienstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

Nun sind auch die ersten Masken von Staffel 7 von "The Masked Singer" bekannt. Wir zeigen alle Masken aus Staffel 7 von TMS im Überblick und welche Masken neu bekannt gegeben werden. Das sind die Termine für den Start der neuen Staffel und die Sendetermine. Wer alles Wichtige auf einen Blick sehen will: Das sind alle Informationen zur neuen Staffel von "The Masked Singer" 2022.

Wer ist das Walross bei "The Masked Singer" 2022? Wer ist No Name? Wer ist der Brokkoli?

