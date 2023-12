"The Masked Singer" 2023: Wer ist raus nach Folge 3? Alle Enthüllungen in der Zusammenfassung

Die Marsmaus, der Lulatsch & der Mustang: "Tearin' Up My Heart" & "Jingle Bells"

Weihnachtsstimmung bei "The Masked Singer"! Die Marsmaus, der Lulatsch und der Mustang gründen in Show drei eine Boyband und begeistern die Zuschauer:innen mit zwei grandiosen Songs:"Tearin' Up My Heart" von *NSYNC und "Jingle Bells" als Zugabe.