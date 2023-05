Die 16. Staffel von GNTM endet heute Abend mit dem großen Finale und setzt dabei weiterhin auf Diversity. Heidi Klum hat ihre Finalistinnen ausgewählt und gibt eine Einschätzung ab. Diese Models kämpfen um den Titel "Germany's Next Topmodel" 2021.

"Jetzt wird's noch schwerer", sagt Heidi nach dem Entscheidungswalk der Halbfinalistinnen. "Denn die waren alle so toll." Am Ende von Folge 16 von "Germany's Next Topmodel" 2021 muss Heidi trotzdem eine Entscheidung treffen: Wen nimmt sie mit ins große GNTM-Finale? Für Yasmin endet die Reise im Halbfinale. Die fünf verbliebenen Models bekommen ihr Ticket ins Finale.

Das sind Heidis Finalistinnen

Ashley hat allerdings eine Entscheidung für sich getroffen. Auf eigenen Wunsch wird sie nicht zum GNTM-Finale antreten.

Im Clip: GNTM 2021: Das sind die Finalistinnen

Dascha zeigt sich siegessicher: "Ich bin das Curvy Model, das sich Heidi immer gewünscht hat." Alex ist überzeugt: "Warum ich 'Germany's Next Topmodel' 2021 werden möchte? Weil es Zeit ist, Diversity abzubilden und das nicht allein durch das Hervorheben des Andersseins, sondern viel mehr durch Normalisieren!"

Romina ist das kleinste GNTM-Model, das Heidi jemals ins Finale geschickt hat. Sie will zeigen: "Ich bin ein eher ruhiger Mensch, daher werde ich oft unterschätzt. Das hat jedoch nichts mit meinem Ehrgeiz und Können zu tun. Während der Zeit von 'Germany's Next Topmodel' habe ich sehr viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gewonnen." Und Soulin macht klar: "Für mich ist 'Germany's Next Topmodel' mehr als ein Titel. Für mich ist es eine Botschaft, die ich in die Welt tragen werde, wenn ich GNTM 2021 bin."

Diversity bis ins Finale

Im Finale von GNTM 2021 zeigt sich, was die gesamte Staffel über schon Motto war: Diversity wird groß geschrieben. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise haben die verschiedenen Finalistinnen Heidi überzeugt, wie das Topmodel jetzt verrät.

Das sagt Heidi über Finalistin Alex

"Alex ist mir von Sekunde eins an aufgefallen – aber nicht, weil sie besonders laut oder quirlig ist, sondern weil sie eine ganz besondere Ruhe und sehr viel Selbstsicherheit ausstrahlt. Ihr gelingt der Spagat zwischen High Fashion und Kommerz perfekt und dabei kann man die Freude und das Feuer für diesen Job an ihrem Augenaufschlag sehen. Alex steht für Diversity und das, ohne das ‚Anderssein' hervorzuheben, sondern mehr durch das Normalisieren. Ich finde, dass Alex jetzt schon ein tolles Vorbild für viele Menschen ist."

Heidi über Dascha: "Sie hat so viel Spaß an diesem Job"

"Es ist kein Geheimnis – ich habe mir schon so lange ein Model mit starken Kurven gewünscht, das mit Selbstbewusstsein zu mir kommt, ohne dass ich es erst mit aller Kraft aus ihr herauskitzeln muss. Dascha kommt wirklich immer mit einem riesigen Lächeln ans Set und hat so viel Spaß an diesem Job, dass sie alle um sich herum mit ihrer Freude ansteckt. Man merkt ihr einfach immer an, dass sie in diesem Moment nirgendwo lieber wäre, als vor der Kamera."

Finalistin Romina hat Heidi verzaubert

"Mit 1,68 Metern ist Romina das kleinste Model, das ich jemals mit ins Finale genommen habe. Sie ist klein und kommt bewaffnet mit ihrer liebevollen Art, ihrem durchtrainierten Körper und ihrem verführerischen Schmollmund. Aber Romina hat die Zuschauer und mich nicht nur alleine mit ihrer Art verzaubert, sondern vor allem auch mit ihrem Talent zum Modeln."

Soulin im GNTM-Finale: Das sagt Heidi über das Model

"Soulin hat eine extrem starke Persönlichkeit. Sie ist ein Mädchen, das keine Angst hat, ihre Meinung zu sagen und in Kauf nimmt, damit auch mal anzuecken. Sie hat sich von nichts und niemandem abhalten lassen, alles für ihren Traum zu geben und das finde ich sehr beeindruckend. Ich liebe ihren einzigartigen Walk, ihre Posen und ihren außergewöhnlichen Look. Sie fällt auf, sticht aus der Masse heraus und ich bin mir sicher, dass sie damit in Zukunft sehr weit kommen wird."

Was passiert beim Finale bei GNTM 2021?

Das Finale von GNTM findet am 27. Mai 2021 statt. Du kannst die Live-Show um 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Livestream ansehen oder im Liveticker verfolgen. Als besondere Live-Acts treten Tokio Hotel zusammen mit VIZE und Musikerin Zoe Wees auf.

Dauer und Uhrzeit des GNTM-Finales

Möchtest du schon einmal deinen Wecker auf eine bestimmte Uhrzeit voreinstellen, um den Start des Finales heute Abend auf gar keinen Fall zu verpassen? Los geht es pünktlich zur Primetime um 20:15 Uhr. Die Show wird ungefähr zweieinhalb Stunden dauern, sodass GNTM 2021 gegen 22:40 Uhr enden wird. Die Spannung steigt. Wer wird "Germany's Next Topmodel" 2021?

+++ Update vom 26. Mai 2023 +++

