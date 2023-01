Wer könnte die Gewinnerin von GNTM 2022 werden?

Die Teilnehmerinnen des großen Finales von "Germany's Next Topmodel" am 26. Mai stehen fest. Wer könnte das Rennen in den MMC Studios vor Live-Publikum gewinnen?

Im Clip: Das sind die Finalistinnen von GNTM 2022

+++ Update 20. Mai 2022 +++

Die Finalistinnen von "Germany's Next Topmodel" 2022 stehen fest

Die Finalistinnen der 17. Staffel "Germany's Next Topmodel" stehen fest: Das Mutter-Tochter-Gespann Martina und Lou-Anne, Anita, Noëlla und Luca kämpfen um den Titel Germany's Next Topmodel. Sie konnten sich unter den 31 Kandidatinnen durchsetzen und dürfen auf ein Cover der "Harper's Bazaar", eine Kampagne mit Mac Cosmetics und eine Siegesprämie von 100.000 Euro hoffen.

Alle fünf Kandidatinnen haben in 16 Folgen bewiesen, dass sie aus gutem Grund im Finale stehen. Jede von ihnen hat individuelle Stärken ausspielen und damit Modelchefin Heidi Klum von Woche zu Woche überzeugen können. Wer das Rennen um den Titel macht, ist daher aktuell noch schwer zu sagen.

Auf die Fans wartet der Top-20-Walk, ein Live-Fotoshooting, die Verleihung des Personality-Awards und weitere Catwalk-Auftritte. Außerdem kannst du dich auf viele internationale Gäste und Musik-Acts freuen.

Das große Finale von "Germany's Next Topmodel" siehst du am 26. Mai um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

+++ Update 04. Februar 2022 +++

Auch bei GNTM 2022 sind einige talentierte Kandidatinnen dabei: Zu den erstmaligen älteren GNTM-Kandidatinnen zählen Martina, Lieselotte und Barbara. Weitere Kandidatinnen sind Lou Anne, Noella, Kashmira, Lenara, Inka, Wiebke, Viola, Laura W., Vivien, Vanessa, Alex, Luca, Paulina, Sophie, Emilie, Kim, Julia, Lisa-Marie, Anita, Kristina, Jessica, Laura B., Juliana, Lena, Meline, Jasmin, Annalotta und Amaya. Erstmals treten bei GNTM 2022 Mutter Martina und Tochter Lou Anne an.

+++ 25. Mai 2021 +++

Alex hat es geschafft. Sie hat das GNTM-Finale gewonnen und ist damit "Germany's Next Topmodel" 2021! So lief das große Finale für das Model: Alex gewinnt GNTM!

Starker Gesamtauftritt im Finale

Im GNTM-Finale hat Alex einmal mehr gezeigt, was sie auszeichnet: Professionalität, Perfektion und eine starke Ausstrahlung. Beim Superhero-Walk und dem Flower-Walk zur Live-Musik von Zoe Wees tritt Alex gewohnt souverän auf. Besonders sticht an diesem Abend aber ihr Auftritt beim Parcours-Walk heraus. Keine der Finalistinnen läuft so sicher wie Alex. Der Titel "Germany's Next Topmodel" 2021 ist damit mehr als verdient.

+++ Update 21. Mai 2021 +++

Finalistin Alex spricht im exklusiven Online-Interview über ihre Erlebnisse bei GNTM, ihr Verhältnis zu den anderen Model-Anwärterinnen und ihre Zukunftspläne.

Im Clip: Interview mit GNTM-Finalistin Alex

+++ Update 20. Mai 2021 +++

Alex zieht ins GNTM-Finale ein

In den vergangenen 16 Wochen ist Alex immer wieder über sich hinausgewachsen und hat sich ihren eigenen Unsicherheiten gestellt. Manfred Thierry Mugler, Gastjuror der ersten Folge, war sich aber von Anfang an sicher: Alex zählte direkt zu seinen drei Favoritinnen, wie Heidi der GNTM-Anwärterin verrät. Jetzt gehört Alex auch zu den Finalistinnen und kämpft im Finale um den Titel "Germany's Next Topmodel".

+++

Alex verfügt über eine gute Portion Selbstbewusstsein und besitzt den nötigen Ehrgeiz, um ihre Ziele voranzutreiben. Doch ist es ihr wichtig, immer auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Nach außen wirke sie oft entspannt, "aber innen sieht das ganz anders aus", sagt sie in ihrem Vorstellungsinterview. In Folge 15 wächst sie bei den Herausforderungen über sich hinaus und schafft den Sprung ins GNTM-Halbfinale.

Im Clip: Alex: "Ich wirke nach außen entspannt, aber innen sieht es ganz anders aus"

Alex' Herausforderungen

Unterstützung erfährt die Studentin von ihrer besten Freundin Farina, besser bekannt als Novalanalove. Sie ist eine der größten deutschen Influencerinnen mit 1,3 Millionen Follower auf Instagram. Alex selbst hat 164.000 Follower auf Instagram. Vor dem Start von "Germany's Next Topmodel" 2021, fragt Farina ab, was für die 23-Jährige zur Herausforderung werden könnte: "Hast du Höhenangst?" Alex schüttelt den Kopf.

Das beweist sie vor Heidi beim Höhen-Shooting. "Sie modelt gerade richtig toll da oben", bemerkt das Topmodel anerkennend, als Alex in rund 120 Metern Höhe vor der Kamera posiert. Auch den Höhen-Walk sieht Alex eher pragmatisch: "Meine Strategie ist immer, mir einfach einzureden: Das ist alles gar nicht so schlimm." Auch Heidi fällt auf, dass Höhe das Nachwuchsmodel nicht aus der Ruhe bringen kann: "Das macht ihr aber auch gar nichts aus."

Alex und ihre Sinnlichkeit

In großer Vorfreude hat Alex das Nackt-Shooting erwartet, wie sie ihrer Freundin Farina vor Beginn der Staffel verriet: "Nackt-Shooting freu ich mich am meisten drauf!" Bei diesem Shooting in Folge 13 schafft Alex es wieder, Heidi zu beeindrucken: "Ich finde, wie sie mit ihrem Körper umgeht, das hat einfach was Sinnliches", so das Topmodel.

Dabei hat Alex kleine Probleme, was ihre eigene Sinnlichkeit betrifft, wie sie in Folge 8 beim High Heels Dance offenbart. Als Choreografin Sonia Bartuccelli sie fragt, was sie an sich selbst sexy findet, fallen ihr nur ihre Haare ein. "Mir fällt das schwer, mit dem Finger irgendwo draufzuzeigen und zu sagen: 'Das gefällt mir jetzt an mir'", gesteht Alex.

Alex überzeugt Kunden und GNTM-Siegerinnen

Von ihrer Unsicherheit bemerkt Gastjurorin und Transgender-Model Valentina Sampaio aber nichts. "Ich kann spüren, dass du dich gut und sexy fühlst", sagt sie zu Alex. Auch für Jacky, GNTM-Gewinnerin von 2020, ist Alex eine klare Favoritin. Sie konnte sich beim Höhen-Walk in Folge 13 ein Bild von den GNTM-Anwärterinnen machen. "Alex sehe ich auch ganz klar im Finale", so Jacky. "Auch sie bietet das Gesamtpaket und überzeugt jede Woche aufs Neue." Zu Jackys Favoritinnen gehört auch Dascha.

Auch Lena Gercke, Gewinnerin der ersten GNTM-Staffel, konnte Alex von sich überzeugen und sich gegen Soulin durchsetzen. Lena hat Alex für ihre eigene Modenschau auf der Berliner Fashion Week gebucht. Das ist bereits Alex' zweiter Job. In Woche 12 ergattert sie den Job bei Galvan.

Mit ihrer ruhigen Art kommt sie auch bei den anderen GNTM-Kandidatinnen, von denen sie liebevoll Mariah genannt wird, gut an. Beim Personality-Ranking in Folge in Folge 9 wird sie auf den vierten Platz gewählt. Alex ist es wichtig, Probleme anzusprechen. "Ich bin der Lage, Leute zu konfrontieren, wenn mir Dinge nicht passen", sagt sie. Dabei achtet sie auf einen respektvollen Umgang. Das beweist sie erstmals bei einem Gespräch mit Soulin. Alex ist Soulins Reaktion auf Jasmines gesundheitsbedingten Ausstieg sauer aufgestoßen. Daher sucht sie das offene Gespräch.

Ob Alex auch der Sprung ins GNTM-Finale gelingt, erfährst du am Donnerstag, den 20. Mai 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben.

