Enthüllung bei "The Masked Singer" : ER war die Pfeife in Folge 3

Ruth schlägt zu und errät, wer unter der Pfeife steckt. Wie sie in Folge 3 Thomas Hayo auf die Schliche kommt, erfährst du hier.

Im Clip: Die Enthüllung der Pfeife:

Große Überraschung in Folge 3 von "The Masked Singer"! Die Pfeife scheidet im Voting aus, nachdem sie sich im Stechen nicht gegen Rosty und Black Mamba durchsetzen konnte. Fast niemand erriet, wer unter der Maske steckt. Nur Ratekönigin Ruth Moschner kam dem Promi auf die Schliche.

Update vom 1. April 2023:

Thomas Hayo ist die Pfeife

Am saarländischen Akzent glaubte Ruth Thomas Hayo zu erkennen, war sich aber nicht sicher. Yvonne Catterfeld war ratlos und tippte auf Sami Khedira und Ross Antony vermutete Jimi Blue Ochsenknecht unter der Maske. Auch in der App war Jimi Blue der favorisierte Promi. Damit konnte Thomas Hayo fast alle an der Nase herumführen.

Der Creative Director ist vielen Deutschen vor allem als Juror aus "Germany's Next Topmodel" bekannt. Dort suchte er jahrelang an der Seite von Heidi Klum nach den besten Nachwuchsmodels des Landes.

Mit diesen Indizien hätte man Thomas Hayo erkennen können

In den Indizien gab es viele versteckte Hinweise auf Thomas Hayo. In den Clips waren regelmäßig Werbeposter und Magazine zu sehen, mit denen der Creative Director tagtäglich bei seiner Arbeit zu tun hat. Thomas Hayos Lieblingsindiz war eine Katze, die durch das Bild lief und so eine bildliche Darstellung eines Catwalks bildete.

Das passierte in Folge 3

Es ist viel geboten in Folge 3. Außer der Enthüllung findet auch die erste Taufe bei "The Masked Singer" statt. No Name wird zu Rosty und freut sich wahnsinnig über seinen neuen Namen. Außerdem schaut auch das Faultier alias Tom Beck vorbei und überrascht mit einem Song für das Rateteam.

In Folge 4 wurde dann die Black Mamba enthüllt.

