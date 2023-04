Fast hätte es der Mops bis ganz an die Spitze von "The Masked Singer" geschafft. Doch sein Abenteuer endet mit dem vierten Platz. Dieser Star verbirgt sich unter der aufwendigen Maske.

Anzeige

Update vom 30. April 2023: Und eine weitere spektakuläre Enthüllung bei "The Masked Singer" 2023: Der Toast ist eine RTL-Moderatorin. Die Enthüllung vom Toast siehst du im Clip.

Update vom 1. April 2023: Nun stehen auch Start und Sendezeiten von Staffel 8 von "The Masked Singer" fest, die im Frühjahr 2023 startet. Wir haben schon die wichtigsten Informationen zu Staffel 8 von "The Masked Singer" und wir zeigen alle neuen Masken. Dabei sind unter anderem Diamantula, der Toast, der Pilz, der Frotteefant, das Seepferdchen, der Igel, der Schuhschnabel und der Waschbär. Mit der Ego-Perspektive gibt es eine wichtige Neuerung bei Staffel 8 von "The Masked Singer". Und: So kann man "The Masked Singer" 2023 live im TV, im Livestream und in der Wiederholung sehen. Wir zeigen: Wer ist raus bei "The Masked Singer" - und wer ist noch dabei? In Folge 1 wurde das Känguru enthüllt. Der Clip zeigt die Känguru-Enthüllung.

Update vom 5. November 2022: Nun steht auch fest, wer heute im Finale von Staffel 7 von "The Masked Singer" im Rateteam sitzt.

Update vom 29. Oktober 2022: Wer steckt unter den neuen Masken von "The Masked Singer"? Wir zeigen alle Masken aus Staffel 7 von TMS im Überblick. Das sind die Sendetermine von "The Masked Singer" mit allen Sendezeiten. Wer alles Wichtige auf einen Blick sehen will: Das sind alle Informationen zur neuen Staffel von "The Masked Singer" 2022. Das sind die Masken im Finale: Rosty. Der Maulwurf. Der Werwolf. Die Zahnfee.

Bisher enthüllt wurden der Brokkoli, das Walross, die Pfeife, Black Mamba und Goldi (Enthüllung: ER steckte im Goldi-Kostüm - Und: Goldi wurde bei "The Masked Singer" 2022 enthüllt.). Überraschung: Das Rateteam von Folge 5 bei "The Masked Singer" bleibt heute vorerst geheim.

Zu Staffel 7 von "The Masked Singer" gab es auch viele Spekulationen zu den neuen TMS-Masken: Wer ist das Walross? Wer ist die Pfeife? Wer ist No Name? Wer ist der Maulwurf? Wer ist Black Mamba? Wer ist Goldi? Wer ist der Werwolf? Wer ist die Zahnfee? Nun ist das Geheimnis gelüftet, wer unter der Brokkoli-Maske steckt. Und zu jeder Folge von "The Masked Singer" 2022 gibt es den aktuellen Überblick: Wer ist raus bei "The Masked Singer"?

Update vom 23. Oktober 2022: In Folge 4 von "The Masked Singer" wurde Black Mamba enthüllt - es war ein GZSZ-Star. Wir fassen zusammen, wer in Staffel 7 von TMS raus ist und wer noch dabei ist.

Im Clip: Carolin Niemczyk ist der Mops

"Pommes mit Mayo" – Carolin Niemczyk im "red."-Interview

Nach dem Finale kann Carolin Niemczyk endlich erklären, was es mit den mysteriösen Indizien zum Mops auf sich hat. Denn "Pommes und Champagner" ist eine Anspielung auf einen Song ihrer Band Glasperlenspiel und auf ihr eigenes Codewort für "The Masked Singer". Um ihre Teilnahme geheim zu halten, sprach sie immer nur von "Pommes mit Mayo".

Carolins Strategie, um nicht erkannt zu werden? "Ich sing einfach auf Englisch, da erkennt mich keiner." Zu ihrer Maske hat sie eine besondere Bindung aufgebaut. Die 31-Jährige erzählt, dass sie irgendwann auch vor Auftritten mit "Mopsi" gesprochen habe.

Anzeige

Anzeige

The Masked Dancer: Wer steckt unter den Masken?

Welche Promis stecken unter den Masken bei The Masked Dancer? Wer ist der Affe? Wer ist der Buntstift? Wer ist die Maus? Wer ist das Zottel? Wer ist Maximum Power? Wir haben zusammengefasst, wer bei The Masked Singer raus ist und welche Enthüllungen es bisher gab.

Der Mops ist im Finale als erste Maske raus

Der Mops muss sich den anderen Finalist:innen bei "The Masked Singer" leider trotz seiner beeindruckenden Performance zum Lied "Iris" von den Goo Goo Dolls geschlagen geben. Er wird als erste Maske des Abends enttarnt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer glauben mehrheitlich, dass sich Carolin Niemczyk unter dem Kostüm verbirgt. Doch wer kommt bei der Demaskierung wirklich zum Vorschein?

Anzeige

Es ist wirklich Carolin Niemczyk

Das Rateteam und die Fans waren die ganze Zeit auf der richtigen Spur. Tatsächlich ist der Mops Carolin Niemczyk, die Sängerin der Band Glasperlenspiel. "Vielen, vielen Dank an das 'The Masked Singer'-Team", bedankt sich die 31-jährige Baden-Württembergerin nach ihrem Ausscheiden. Carolins Stimme kennt man nicht nur aus der Titelmusik der Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", sondern natürlich auch durch ihren wohl berühmtesten Song "Geiles Leben", der 2015 in den Radios rauf und runter lief.

Mittlerweile wurde nach dem Mops auch die Heldin enttarnt. Welcher Star sich unter der Maske verbarg, erfährst du hier.

Auch bei Promiboom findest Du aktuelle News zu Staffel 6 von "The Masked Singer", du erfährst, welche Promis unter welchen Masken stecken. Wer ist die Möwe? Das Zebra? Der Dornteufel? Der Seestern? Der Gorilla? Der Koala?

Außerdem: Hier findest du alle Infos zur aktuellen Staffel von "The Masked Singer" in den USA.

Das könnte dich auch interessieren:

Anzeige