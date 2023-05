Am 26. Mai fand das große Finale von "Germany's Next Topmodel" 2022 statt. Martina, Lou-Anne, Luca, Noëlla und Anita konnten sich ein Final-Ticket sichern. Am Ende des Abends konnte sich die 19-jährige Österreicherin Lou-Anne gegen ihre vier Mitstreiterinnen durchsetzen.

Im Clip: Lou-Anne ist Germany's Next Topmodel 2022!

+++ Update 27. Mai 2022 +++

Die Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel" 2022 steht fest. In einem spannenden Finale setzte sich die Österreicherin Lou-Anne gegen ihre letzte Mitstreiterin Luca durch. Damit ziert sie das Cover der "Harper's Bazaar", erhält 100.000 Euro Siegesprämie und wird Kampagnengesicht von Mac Cosmetics.

Als Zweite verabschiedet sich damit Luca kurz zuvor. Martina belegte den dritten, Noëlla den vierten und Anita den fünften Platz.

+++ Update vom 26. Mai 2023 +++

+++ Update 26. Mai 2022 +++

Das sind alle Finalistinnen bei "Germany's next Topmodel" 2022 - mit Martina und Lou-Anne stehen erstmals Mutter und Tochter im GNTM-Finale. Wir zeigen die wichtigsten Informationen zum Finale der Rekordstaffel. Die Gewinnerin kommt auf das Cover der "Harper's Bazaar". So siehst du das Finale von "Germany's next Topmodel" 2022 live im TV und im Livestream. Falls du das Finale nicht live verfolgen kannst, geht es hier zum GNTM-Liveticker. Und: Wir zeigen einen Teaser zum Finale von GNTM 2022

+++

In Folge 16 gilt es die letzten Hürden vor dem großen Finale zu meistern – und die haben es in sich. Die Halbfinalistinnen müssen sich einem Höhen-Shooting stellen, bei dem sie in wallenden Roben in über vier Metern Höhe an einem schwingenden Stab befestigt sind. Am Ende des fulminanten Entscheidungs-Walks, der zweiten Bewährungsprobe für die sechs Models, werden die fünf Finalistinnen benannt. Die Frauen präsentieren Supermodel Heidi und Gastjurorin Leni Klum dabei schwarze Roben mit einem besonderen Twist: Über den eleganten Lack- und Leder-Outfits tragen die Frauen einen brennenden Reifrock.

Fünf Final-Tickets, sechs Models: Wer überzeugt im Halbfinale?

Martina kann beim entscheidenden Walk auf ganzer Linie überzeugen und zieht als Erste ins Finale ein. "Du bist gelaufen wie eine Königin", lautet Heidis eindeutiges Urteil. Ob es Martina gelingt, neben der ersten Best Agerin auch Teil des ersten Mutter-Tochter-Duos im GNTM-Finale zu sein, hängt von ihrer Tochter Lou-Anne ab. Die 19-Jährige bleibt beim feurigen Entscheidungs-Walk gewohnt entspannt und sichert sich ebenfalls ein Final-Ticket: "Ich sehe, wie du das genießt auf dem Laufsteg zu sein", schwärmt die Modelchefin. Luca und Anita ziehen nach, Anita erhält sogar noch ein besonderes Kompliment: Leni Klum nennt sie als ihre Favoritin.

Die Entscheidung fällt am Ende zwischen Noëlla und Lieselotte. Sie treten gemeinsam vor die Jury. Beide überzeugten beim Walk, gehörten aber beim Shooting zu den Schwächsten. Obwohl es Heidi sichtlich schwerfällt, lautet ihr Entschluss: "Es gibt leider eine Disziplin, in der du nicht überzeugen konntest, Lieselotte – und das sind die Jobs." Damit ist klar: Das letzte Final-Ticket geht an Noëlla, die das Job-Ranking in Staffel 17 anführt.

GNTM 2022: Das sind heute die fünf Finalistinnen

Lieselotte muss GNTM 2022 kurz vor dem Finale verlassen. Heidi ermutigt das Model trotzdem, stolz auf seine Leistung zu sein: "Du bist mit 66 Jahren die älteste Halbfinalistin aller Zeiten." Diese fünf Frauen haben es geschafft und kämpfen am 26. Mai in Köln um den Titel:

Martina

Lou-Anne

Noëlla

Luca

Anita

Das große Finale von GNTM 2022 siehst du am heutigen 26. Mai um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

