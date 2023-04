"The Masked Singer": Der Kudu ist Daniel Aminati

Daniel Aminati wurde am 9. September 1973 in Aachen geboren.

Aminati spielte Fußball in der Jugend von Alemannia Aachen und war als 17-Jähriger in der A-Jugend des FC Bayern München aktiv.

