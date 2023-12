"Das große Promi-Büßen" 2023: Wer ist noch dabei? Wer ist nach Folge 5 raus?

"Sie ist falsch und verlogen": Doppelte Stimmen im "Tribunal der Loser" in Folge 5 sorgen für Stress

Mit der doppelten Menge an Stimmen sorgt das "Tribunal der Loser" in Folge 5 von "Das große Promi-Büßen" 2023 für weitere Reibungspunkte zwischen den Promis. Wer muss am Ende ins Duell? Zwei Büßende liegen eng beieinander. Wird es ein Unentschieden?