In Folge 6 von "Germany's Next Topmodel" steht das große Umstyling an. Lieselotte hat zwar Respekt vor einer möglichen Typveränderung, lässt sich aber darauf ein. Und nutzt die Wartezeit im Friseurstuhl, um mit Heidi ganz privat zu plaudern.

Anzeige

Im Clip: Lieselotte hat Lust, bei Heidi einen sexy Walk zu lernen

Für das Umstyling begibt sich Lieselotte vertrauensvoll in die Hände von Heidis persönlicher Stylistin. Während die 66-Jährige im Friseurstuhl sitzt und ihren neuen Blondton einwirken lässt, kommt sie immer mehr in Plauderlaune. Als sie mit der Modelchefin über Männer quatscht, nutzt Lieselotte die Chance, Heidi mitzuteilen: "Ich finde, du hast einen guten Männergeschmack."

Anzeige

Anzeige

Lieselotte schwärmt von Heidis Ex-Mann Seal

Daraufhin möchte es Heidi genauer wissen. Sie fragt, welcher ihrer (Ex-)Männer Lieselotte am besten gefällt. "Also Seal finde ich gut", antwortet Lieselotte prompt. Sie findet ihn schön, und einen weiteren Pluspunkt vergibt sie, weil er Musiker ist. So wie sie selbst.

Für Flavio Briatore schwärmt die Best Agerin dagegen nicht. Lieselotte wirft ein, dass er ja Italiener sei. "Die kenne ich ja nun", sagt sie mit einer Anspielung auf ihren Ex-Partner.

Auch interessant: Leni Klum: SO steht das Model zu ihrem leiblichen Vater Flavio Briatore.

Heidi ist Toms Friseurin

Als Lieselotte Heidis Ehemann Tom Kaulitz erwähnt, sagt Heidi: "Meine Kinder sagen immer: 'Tom sieht aus wie Aqua Man.'" Der 66-Jährigen gefällt Toms Look sehr: "Die langen [Haare] … das ist eben Heavy Metal. Die langen Zottel-Haare. Das muss auch gepflegt werden." Heidi pflichtet ihr bei: "Der pflegt seine Haare auch total. Vor allem bin ich der Friseur. Also passt auf, Leute."

Weiter verrät sie, dass sie erst kürzlich seine Haare geschnitten hat – und ihr Ehemann mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden war. Heidi: "Die sind ein bisschen kürzer geworden. Da war er auch ein bisschen sauer mit mir."

Anzeige

Aufruf für Lieselotte

Lieselotte ist seit 15 Jahren Single und will keinen neuen Mann. Sagt sie zumindest. Da sie aber immer wieder das Thema "Männer" anspricht, möchte ihr Heidi gern helfen und startet einen Aufruf für das Best-Ager-Model: "Bitte mit Bild schicken. Und ein Video wäre auch schön." Grinsend fügt das Topmodel hinzu: "Dann machen wir noch eine Hochzeit im Finale."

"Germany's Next Topmodel" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

+++ Update, 24. Februar 2023 +++

In Folge 2 von GNTM 2023 gab es einen dramatischen Sturm, deswegen mussten die Models evakuiert werden. Die heftigen Sturm-Szenen bei GNTM 2023 gibt es auch im Video. Wir erklären nach dem GNTM-Abbruch: Wer ist raus bei GNTM und wer ist noch dabei?

+++ Update 17. Februar 2023+++

Wer ist nach Folge 1 raus bei GNTM 2023? Für vier Models ist nach dem Start von "Germany's Next Topmodel" 2023 Schluss: Für Elisabeth, Indira, Alina und für Ana, die Freundin von Tom Gregory. Wir zeigen die ganze Folge 1 von GNTM 2023 als Wiederholung. Und: Wir zeigen im Video, wer GNTM 2023 in Folge 1 verlassen muss. Und: Wir zeigen die Highlights der ersten Fashion-Show.

+++ Update 02. Februar 2023 +++

Das sind die neuen Kandidatinnen bei GNTM 2023: Alina, Ana, Anna Maria, Anya, Cassy, Coco, Elisabeth, Eliz, Elsa, Emilia, Ida, Indira, Jülide, Juliette, Katja, Lara, Leona, Melina, Melissa, Mirella, Nina, Olivia, Sarah, Selma, Slata, Somajia, Tracy, Vivien und Zoey.

Übrigens: An diesen Hotspots in Los Angeles kannst du Promis wie Heidi Klum in deinem Urlaub treffen!

Das könnte dich auch interessieren: