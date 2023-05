Das langersehnte Umstyling in Woche 6 steht bei "Germany's Next Topmodel" an. Welchen Haarschnitt sich Topmodel-Anwärterin Paulina vorstellen kann und mit welcher Frisur sie sich nicht anfreunden könnte, erzählt uns die 32-Jährige im Interview.

Anzeige

+++ Update vom 19. Mai 2023 +++

Darum ist diese Kandidatin in Woche 14 von GNTM 2023 raus. Kandidatin Somajia hat Corona. Sie fehlt beim Entscheidungs-Walk. Mirella macht nach ihrem Aus eine Kampfansage. Mirella sorgt sich um ihr Fotoshooting: "Sehe aus wie der letzte Depp". An Coco verzweifelt Designerin Esther Perbandt in Woche 14. Alle Jobs auf einen Blick: Diese Kandidatin schnappt sich ihren dritten Job in Folge 14. Selma ist völlig verwirrt! Doppel-Patzer beim Entscheidungs-Walk. Und: Wer ist raus bei GNTM 2023?

+++ News zum Umstyling bei GNTM 2023 +++

+++ Update, 16. März 2023 +++

Heute findet bei GNTM 2023 das große Umstyling statt. Heidi Klum bekommt ihr erstes eigenes Umstyling. Alle Wünsche und No-Gos von Cassy, Somajia und Elsa für das Umstyling. Kriegt Sarah beim Umstyling kalte Füße? Das musst du vor Folge 5 wissen. Supermodel Alessandra Ambrosio ist heute Gastjurorin in Folge 5.

+++ Update, 27. Februar 2023 +++

Kandidatin Elsa bricht das Training mit Supermodel Elsa Hosk vor dem Walk ab. Und bei der Entscheidung gibt es eine Überraschung.

+++ Update, 21. Februar 2023+++

In Folge 2 von GNTM 2023 gibt es einen dramatischen Sturm - Muss das Set evakuiert werden?

+++ Update 17. Februar 2023+++

Wer ist nach Folge 1 raus bei GNTM 2023? Für vier Models ist nach dem Start von "Germany's Next Topmodel" 2023 Schluss: Für Elisabeth, Indira, Alina und für Ana, die Freundin von Tom Gregory. Wir zeigen die ganze Folge 1 von GNTM 2023 als Wiederholung. Wir zeigen alle Kandidatinnen von GNTM 2023. Und: Wir zeigen im Video, wer GNTM 2023 in Folge 1 verlassen muss. Und: Wir zeigen die Highlights der ersten Fashion-Show. Wir fassen alle Informationen zu Germany's Next Topmodel 2023 zusammen und zeigen alle Sendetermine und Sendezeiten von Staffel 18.

+++ Update 11. März 2022 +++

Paulinas Long Bob ist bereits sehr modern. Trotzdem war lange Zeit unklar, ob die Berlinerin mit einem Umstyling bedacht wird oder nicht. Ein Frisurentyp war der 32-Jährigen schon im Vorfeld ein Dorn im Auge, denn Paulina hat "gar kein Bock mehr auf Ponys". Dieser bleibt der 32-Jährigen erspart, denn sie landet nicht im Sessel der Stylist:innen.

+++

In Folge 6 kommt endlich wieder Farbe ins Spiel, die Scheren werden gewetzt und die Lockenwickler gezückt. Das große Umstyling steht an. Im Vorfeld hat Kandidatin Paulina verraten, welche Wünsche sie für einen potenziellen neuen Haarschnitt hat und welche Frisuren absolut tabu sind.

Im Clip: Die Models über No-Gos und Wünsche beim Umstyling

Paulina: "Ich liebe lange Haare"

Wenn es um ihre Frisur geht, hat Topmodel-Anwärterin Paulina klare Vorstellungen: "Ich liebe lange Haare und ich würde mir sehr Extensions wünschen." Außerdem hätte die Betreuerin nichts gegen eine kleine Auffrischung ihrer Haarfarbe. Anfang vergangenen Jahres habe sie noch blonde Haare gehabt, das sei aber nicht wirklich ihr Fall gewesen, erzählt die 32-Jährige.

Anzeige

Anzeige

Paulinas Meinung über Kurzhaarfrisuren

Eine Kurzhaarfrisur wäre für Paulina ebenso denkbar: "Viele der Mädels sagen, dass mir kurz sehr, sehr gut steht und dass sie sich das vorstellen können." Nur zu kurz dürfe es nicht werden: "Ich glaube, das würde mir nicht stehen." Während sie sich beim Thema kurz oder lang noch relativ offen zeigt, gibt es für die Wahl-Berlinerin aber auch Tabus.

Paulina: "Ich habe diese Pony-Phase so satt"

Ihr persönliches Kryptonit sei derzeit der Pony. "Ich habe gar keinen Bock mehr auf Ponys", gesteht Paulina und fügt an: "Ich habe diese Pony-Phase so satt." Auch fände sie eine Bob-Frisur weniger gut.

"Germany's Next Topmodel" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

Das könnte dir auch gefallen: