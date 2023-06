Die Finalistinnen der 18. Staffel GNTM im Überblick

Anzeige

Sie haben es geschafft. Das sind die Models, die im großen Finale von GNTM 2023 am 15. Juni um den Titel kämpfen. Denn nur eine kann Germany's Next Topmodel werden …

Diese fünf Models kämpfen um den Titel

In Folge 17 verabschiedete sich mit Coco die letzte Kandidatin vor dem Finale nach Hause. Damit stehen Nicole, Selma, Olivia, Somajia und Vivien im Finale. Die fünf Finalistinnen in der Übersicht:

Nicole

Best Agerin Nicole hat es ins Finale von "Germany's Next Topmodel" 2023 geschafft! © ProSieben / Richard Hübner

Best Agerin Nicole hat es ins Finale geschafft. Die 49-Jährige trat als eine von fünf älteren Kandidatinnen bei GNTM 2023 an, die sie nach und nach hinter sich ließ. Als Nachzüglerin stieß sie in Folge 8 zu den restlichen Models und ruft seitdem konstant tolle Leistungen ab.

In den Neunzigern lebte sie mit Heidi Klum in einer Model-WG. Bei "Germany's Next Topmodel" sahen sich die beiden das erste Mal seit 30 Jahren wieder. Im Halbfinale wurde Nicole von Gastjurorin Elle Macpherson insbesondere für ihre elegante und selbstsichere Ausstrahlung gelobt.

Nicoles Ziele fürs Finale sind gesetzt: "Ich möchte Germany’s Next Topmodel 2023 werden, weil es Zeit wird, dass Frauen Ü40 in unserer Gesellschaft deutlich sichtbarer werden! Ich möchte Frauen inspirieren, ganz unabhängig vom Alter, an ihre Kraft und Stärke zu glauben und all die Dinge zu tun, die sie sich selbst nicht zugetraut haben."

Ob sie die erste Best Agerin sein wird, die sich den Titel holt? Das erfährst du am 15. Juni um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und dem Livestream.

Olivia

Olivia steht im Finale von GNTM 2023. © ProSieben / Richard Hübner

Olivia hat es ins GNTM-Finale 2023 geschafft. Dabei war ihr Weg nicht immer leicht. Die ersten Monate ihres Lebens verbrachte sie in einem Asylheim; bis ihre Mutter eine Arbeitserlaubnis bekam, verging viel Zeit. Heute wohnt Olivia in Hamburg und Bremen, studiert BWL und darf sich seit Folge 17 Finalistin von "Germany's Next Topmodel" 2023 nennen. Für sie wäre der Titelgewinn auch deshalb etwas Besonderes, weil er ihrer Familie ein neues Leben ermöglichen würde. Ob die 22-Jährige ihren erfolgreichen Werdegang mit dem GNTM-Titel krönen kann, erfährst du am 15. Juni.

Selma

Selma ist eine der Finalistinnen von "Germany's Next Topmodel" 2023. © ProSieben / Richard Hübner

Never underestimate the young ones! Auch wenn Selma die jüngste Finalkandidatin ist, hat sie in Staffel 18 vielfach bewiesen, dass mit ihr immer zu rechnen ist. Die 19-Jährige überzeugte stets mit ihrer frechen, natürlichen Art und lieferte dabei konstant ab. Der pinkfarbene Kurzhaarschnitt, den sie seit dem Umstyling trägt, unterstreicht Selmas flippige Attitude. Mit gleich drei Aufträgen führt sie das Job-Ranking der kompletten Staffel an. Wird Selma den anderen Kandidatinnen auch im Finale davonsprinten?

Somajia

Somajia ist dabei! Sie wird neben Nicole, Selma, Olivia und Vivien am 15. Juni 2023 um den Titel Germany's Next Topmodel kämpfen. © ProSieben / Richard Hübner

Somajia tauschte die Neonlichter ihres Tankstellenjobs gegen das Scheinwerferlicht bei "Germany's Next Topmodel". Bereits seit Staffelbeginn überzeugt sie mit ihrer fröhlichen und ehrlichen Art. Als Somajia zum Umstyling geladen wurde, machte sich sie sich zunächst Sorgen um ihre Haarpracht. Am Ende wurde die 21-Jährige mit Braid-Extensions belohnt - und seitdem geht es für die Bielefelderin eigentlich nur noch in eine Richtung: nach oben. Beim "Harper's Bazaar"-Shooting überzeugte sie zuletzt auf voller Länge. Ihr Bild gehörte zu den besten und war im Nu im Kasten. Ein Vorteil fürs Finale?

Vivien

Vivien kämpft am 15. Juni um den Titel Germany's Next Topmodel 2023. Wird das Curvy-Model sich den Sieg holen? © ProSieben / Richard Hübner

Die Halbbrasilianerin mit dem Killerblick! Curvy-Model Vivien zeigt seit Folge 1 immer wieder Topleistungen und blieb vor allem mit ihrem ausdrucksstarken Gesicht nachhaltig im Gedächtnis. Nun muss die zweisprachig aufgewachsene Koblenzerin zeigen, ob sie ihr Leistungslevel im Finale halten kann. Falls der 23-Jährigen das gelingt, stehen ihre Chancen auf den Titel auf jeden Fall gut!

Finalistinnen-Shooting auf Ibiza

Kurz vor dem Finale haben sich die fünf Finalistinnen Olivia, Nicole, Selma, Vivien und Somajia für ein tolles Fotoshooting auf Ibiza getroffen. Die Ergebnisse kannst du hier bewundern.

Das große Finale von "Germany's Next Topmodel" siehst du am 15. Juni 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn. Solltest du die Show nicht live verfolgen können, ist das kein Problem. Wir halten alle wichtigen Infos auch im Liveticker fest.