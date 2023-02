Das Wichtigste in Kürze Ana ist Medienkauffrau und brennt schon seit Kindheitstagen für eine Modelkarriere. Ihr Freund ist ein waschechter Popstar. Auf Fotos zeigt sich das Paar verliebt und glücklich.

Ana ist 22 und kommt aus einem kleinen Dorf bei Heide in Schleswig-Holstein. Sie arbeitet als Kauffrau für audiovisuelle Medien und sammelt leidenschaftlich gern "Vogue"-Zeitschriften und Jacken. Ana ist mit einem echten Popstar liiert: Sie lernte Popstar Tom Gregory bei der Arbeit für sein Musiklabel kennen. Sie kann es kaum erwarten bei "Germany's Next Topmodel" 2023 teilzunehmen.

Ana bei GNTM: So wird sie von Tom Gregory unterstützt

Bei ihrer GNTM-Reise wird Ana von ihrem Lebensgefährten Tom unterstützt: "Mein Freund findet es total toll, dass ich jetzt hier mitmache", berichtet die 22-Jährige.

Und dieser Freund ist ganz und gar kein Unbekannter. "Mein Freund ist Sänger, heißt Tom Gregory und hat viele bekannte Hits hier in Deutschland", schwärmt Ana. Den britischen Singer-Songwriter hat sie bei der Arbeit für dessen Musiklabel kennengelernt.

GNTM-Kandidatin Ana mit ihrem Freund Tom Gregory © Privatfoto von Ana

Ana und Tom: Fotos zeigen den Alltag in der Öffentlichkeit

Durch Toms Beruf ist dem jungen Paar ein Leben in der Öffentlichkeit und der veränderte Alltag schon ein Stück weit geläufig. Deshalb sieht sie der Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" auch eher gelassen entgegen. "Wir sind es ein bisschen gewohnt, dass man auch mal eine Zeit lang nicht so viel voneinander hört. Das ist super einfach mit ihm und ich bin froh, dass er mich da so unterstützt."

Auf Instagram zeigt sich Ana gemeinsam mit Tom Gregory im siebten Himmel. "Wir lieben uns und sind superglücklich miteinander", kommentiert sie ihre Bilder. "Er ist ein unglaublich toller Mensch und mein größter Fan."

Ihren Freund, den Musiker Tom Gregory, hat Ana bereits lange vor ihrem Start bei "Germany's Next Topmodel" kennengelernt. © Privatfoto von Ana

Anas Traumjob auf dem Laufsteg

Für Ana war der Traumjob schon zu Grundschulzeiten gefunden: "Berufswunsch: Model" hatte sie damals schon in sämtliche Freundschaftsbücher geschrieben, erzählt die 22-Jährige im Interview. Da hatte eine bekannte ProSieben-Show einen nicht ganz unerheblichen Einfluss: "Wie viele andere Mädchen wollte ich schon Model werden, seit ich das erste GNTM geschaut habe", erzählt Ana verschmitzt und fügt hinzu: "Jetzt bin ich groß und möchte zeigen, was ich draufhabe, und an meinem Traum arbeiten."

Anas Eltern: "Geh raus in die Welt!"

Großen Rückhalt und Unterstützung bekommt Ana von ihren Eltern. Diese seien immer für sie da, egal, welche Probleme sie habe, erzählt sie. "Ich glaube nicht, dass das immer superselbstverständlich ist", sagt sie anerkennend.

Anas Träumen wollen die Eltern nicht im Wege stehen. Im Gegenteil, sie ermutigen die frisch gebackene Topmodel-Anwärterin, ihr eigenes Leben zu leben. "Geh raus in die Welt und mach was aus dir und mach, worauf du Bock hast", sind Sätze, die sie von ihren Eltern oft zu hören bekommt.

Wie es Ana ohne ihren Freund geht, siehst du ab 16. Februar in der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" - immer donnerstags, 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn.