Anzeige

In Woche 16 hat sich Heidi Klum für Selma und ihre sieben Mitstreiterinnen eine besondere Challenge einfallen lassen: Sie müssen als Dragqueens vor einem Livepublikum performen. Doch schon bei den Tanzproben hat Selma mit einem Accessoire so ihre Schwierigkeiten …

+++ Update, 1. Juni 2023 +++

Anzeige

Anzeige

Selma scheitert an einem Fächer

Selma bei den Tanzproben zu ihrem großen Auftritt als Dragqueen in Woche 16. © ProSieben / Sven Doornkaat

Für ihren Auftritt im berühmten Drag-Brunch in Las Vegas muss die 19-Jährige nicht nur eine schwierige Choreografie einstudieren, sondern auch lernen, wie man einen Fächer dramatisch vor dem Gesicht öffnet.

Während ihre Gruppenpartnerin Nicole die richtige Handbewegung schnell raus hat, kämpft Selma verzweifelt mit ihrem Fächer bei den Proben. "Mit dem Fächer umzugehen, war auf jeden Fall eine Riesen-Herausforderung für mich", gesteht das Model. Wird die Choreo bis zum großen Auftritt zu RuPauls "Supermodel" mit Dragqueen-Legende Shannel sitzen?

Anzeige

"Fächer und ich werden keine Freunde"

Schon im Vorfeld steht für Selma eines fest: "Fächer und ich werden keine Freunde." Bei ihrer Performance am Entscheidungstag sollte aber auch der Fächergriff sitzen. Das tut er dann aber nicht. "Das war so typisch, dass es dann auf der Bühne nicht geklappt hat, obwohl es die ganze Zeit im Backstage geklappt hat", ärgert sich die 19-Jährige über die Panne. Trotzdem versucht Selma, sich nichts anmerken zu lassen.

Und das gelingt ihr auch. "The show must go on!", stellt Heidi Klum fest und lobt Selmas professionelle Haltung bei ihrer Performance. Für die Modelchefin sei die 19-Jährige sogar "definitiv die Beste" bei der Drag-Show in Las Vegas gewesen. Kein Wunder also, dass Selma den Einzug ins Halbfinale von "Germany's Next Topmodel" 2023 schafft.

Wie es für Selma weitergeht, siehst du in Folge 17 am Donnerstag, 8. Juni, ab 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.

+++ Update, 25. Mai 2023 +++

Anzeige

Anzeige

Bittere Enttäuschung bei Selma: Sie darf nicht mit zur Partynacht mit Heidi Klum

Selma kann ihre Bedenken vor dem Unterwasser-Shooting nicht ganz ablegen und das spiegelt sich auch in ihrem Gesichtsausdruck wieder. "Sie hat Angst und man sieht es auch", erzählt Heidi Klum während des Shootings. © ProSieben / Russell James

In jeder Woche von "Germany's Next Topmodel" zeigt Selma eine Topleistung und ergattert einen Job nach dem anderen. Doch in Woche 15 gerät die Abiturientin unter Druck. Beim Fotoshooting muss sie sich ihren Ängsten stellen. Wird ihr das zum Verhängnis?

Für die Models geht es in Woche 15 nach Las Vegas. Dort wartet Heidi Klum mit einer großen Überraschung: Die GNTM-Kandidatinnen dürfen mit ihr zusammen eine Partynacht in Las Vegas verbringen und tanzen in einem angesagten Club zur Musik von Star-DJ Tiësto.

Leider können nicht alle mitkommen. Da Coco, Katherine und Selma noch nicht 21 Jahre alt sind, müssen sie im Hotel bleiben. Selma ist bitter enttäuscht, denn ihr großer Wunsch, in Las Vegas feiern zu gehen, bleibt unerfüllt. "Ich habe die ganze Nacht kaum geschlafen, war traurig und hatte Angst vor dem nächsten Tag. […] Ich glaube, dass das kein guter Tag für mich wird", erklärt sie am nächsten Morgen.

Selma muss sich ihrer Angst vor Wasser stellen

Selma kann ihre Bedenken vor dem Unterwasser-Shooting nicht ganz ablegen und das spiegelt sich auch in ihrem Gesichtsausdruck wieder. "Sie hat Angst und man sieht es auch", erzählt Heidi Klum während des Shootings. © ProSieben / Russell James

Leider behält Selma mit dieser Einschätzung recht, wie sie kurze Zeit später beim Fotoshooting zu spüren bekommt. Denn in Woche 15 steht das spektakuläre Unterwasser-Shooting an. Hierzu hat Heidi Klum Starfotograf Russell James eingeladen.

Die Models müssen in einen pinkfarbenen Wassertank steigen und dort ausdrucksstarke Posen zeigen. Selma zeigt sich besorgt: "Ich bin ehrlich: Ich bin kein großer Fan von unter Wasser sein und ich glaube, das wird eine große Überwindung für mich", gesteht die Abiturientin.

Ich war schon mal kurz vorm Ertrinken Selma

Zudem kämpft sie noch mit der Enttäuschung über die verpasste Partynacht. "Ich bin heute nicht so gut drauf. Auch habe ich vor dem Unterwasser-Shooting ziemlich Angst", erklärt sie. Denn Selma hat im Wasser schlimme Erfahrungen gemacht: "Ich war einmal kurz vor dem Ertrinken. Und seitdem ist ziemlich Panik da."

Selma überzeugt nicht beim Fotoshooting

Im Wassertank versucht Selma, Ruhe zu bewahren. Doch ihre Nervosität fällt Heidi Klum auf. "Selma ist ein bisschen zögerlich", sagt das Supermodel.

Dann startet Selma ihren ersten Versuch, doch sie taucht bereits nach wenigen Sekunden wieder auf. Ihr zweiter Versuch verläuft zwar wesentlich besser, doch Heidi ist nicht begeistert: Selmas Gesicht ist zu verkrampft.

"Geh noch einmal in dich, Selma", sagt Heidi Klum. Doch auch Runde drei überzeugt nicht. Die Berlinerin ist den Tränen nahe. Ihr fällt es zunehmend schwer, die Angst in ihrem Gesicht nicht zu zeigen.

Nach dem Shooting bricht Selma im Backstage-Bereich in Tränen aus. Die anderen Models versuchen sie zu trösten. "Ich hatte so Panik unter Wasser. Es war so schlimm."

Zitterpartie vor Gastjurorin Stefanie Giesinger

Nach dem missglücktem Fotoshooting hat Selma für den Entscheidungs-Walk neue Kraft gesammelt. Doch dieser hat es in sich: Die Models müssen auf einem fahrenden Truck laufen. Gastjurorin Stefanie Giesinger und Heidi Klum beobachten Selmas Walk genau.

"Sie steht extrem unter Druck heute, weil ihr Shooting nicht so gut lief. Es wäre jetzt wichtig, wenn sie das gut machen würde", erklärt Heidi Klum ihrer Gastjurorin.

Selma: "Ich will nie wieder so zittern müssen"

Trotz der Schwierigkeiten beim Shooting ist ein gutes Foto von Selma herausgekommen. Sie ist damit eine Runde weiter. Die Topmodel-Anwärterin freut sich mit den anderen Models. "Ich will nie wieder so zittern müssen", gesteht sie.

+++ Update, 18. Mai 2023 +++

Erneute Casting-Einladung für Selma

Selma leistet sich beim Entscheidungs-Walk in Woche 14 nicht nur einen Patzer. © ProSieben / Sven Doornkaat

Eigentlich läuft für Selma in Woche 14 von "Germany's Next Topmodel" 2023 alles wie geschmiert. Beim Casting von Peek & Cloppenburg Düsseldorf landet die 19-Jährige mit ihrer selbstbewussten und positiven Art einen Volltreffer. Auch beim Wüsten-Shooting weiß sie zu überzeugen. Doch dann patzt das Model beim Entscheidungs-Walk nicht nur einmal. Aber der Reihe nach …

Der nächste Top-Job ruft: Für Ida, Nicole und Selma geht es zum Casting von Peek & Cloppenburg Düsseldorf. Das renommierte Fashion-Unternehmen sucht das Gesicht für seine neue "Dress for Your Memories"-Sommerkampagne. Ein lukrativer Job, den sich Selma nicht entgehen lassen möchte. "Ich will mir unbedingt den dritten Job holen", gibt sich die 19-Jährige ehrgeizig.

Selma schafft den Job-Hattrick

Beim Casting kann Selma einen bleibenden Eindruck bei den Kund:innen hinterlassen. Die Berlinerin bekommt den Zuschlag. Sie habe "die meiste Lebensfreude, Strahlkraft und Energie" an den Tag gelegt, begründet Birgit Berthold-Kremser von Peek & Cloppenburg Düsseldorf die Entscheidung. "Ich bin megaglücklich, dass sich der Kunde für mich entschieden hat. Das ist richtig geil", freut sich Selma über ihren dritten Job der Staffel.

Selma begeistert beim Shooting

Beim Fotoshooting in der Wüste Nevadas trifft Selma als Erste auf Kristian Schuller. Es gilt, die Anweisungen des Modefotografen umzusetzen. Das schafft die inzwischen 19-Jährige mühelos. Sie wirft den knallorangefarbenen Stoff ihres Umhangs in die Höhe und steht wie ein großer Schmetterling in der Wüste. "Die Aufgabe der Models ist es, das Foto zum Leben zu erwecken, und das macht Selma wirklich toll. Das sind 'epic shots'", lobt Heidi Klum am Set.

Auch Kristian Schuller ist von Selma begeistert. "Es war mir eine große Freude, mit dir zu arbeiten", bedankt sich der Fotograf bei der Berlinerin.

Doppel-Patzer beim Entscheidungs-Walk

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es dennoch für Selma: Beim Entscheidungs-Walk patzt sie vor den Augen Heidi Klums und ihrer beiden Gastjurorinnen. Die 19-Jährige verpasst die Markierung für ihre Endpose auf dem Catwalk und läuft weiter. "Sie geht ganz schön wandern", äußert sich die Modelchefin irritiert. Dann der nächste Fauxpas: Selma will nach ihrem Walk gerade das Set verlassen, als sie von Heidi wieder zurückgebeten wird. "Ich war sehr, sehr verwirrt", erklärt Selma im Nachhinein. "Es war kein geiles Gefühl, dass ich da so rumgeirrt bin."

Die Rückmeldungen zu Selmas Leistung sind entsprechend ernüchternd. "Du bist eher cool und hättest etwas gelassener sein können", kritisiert Karolína Kurková. Das Supermodel habe die Endpose der 19-Jährigen als "etwas unsicher" empfunden. Für Modedesignerin Esther Perbandt sei Selmas Walk insgesamt "ein bisschen angestrengt" gewesen.

Karolína Kurková übt mit Selma

Für Selma packt Supermodel und Gastjurorin Karolína Kurková den "alten Buchtrick" aus. © ProSieben / Sven Doornkaat

Dass Selma ihren eigenen Walk-Stil hat, stellt auch Karolína Kurková fest. "Dein Walk war sehr hüpfend", so die Gastjurorin. Um Selma etwas "Bounce" aus ihrem Walk zu nehmen, greift Karolína kurzerhand in die Trickkiste. Das Supermodel holt ihre Modelmappe und legt diese auf Selmas Kopf. Als die 19-Jährige damit laufen soll, fällt das Buch herunter. "Du hüpfst noch immer. […] Etwas weniger. Versuche es noch mal", zeigt sich Karolína geduldig.

"Fand ich richtig süß, dass sie sich da noch die Zeit genommen hat, überhaupt mit mir zu üben. Und es hat auch was gebracht, so dieser Trick mit dem Buch", ist Selma dankbar über Karolínas Hilfe.

Obwohl die 19-Jährige aufgrund ihrer schwachen Leistung beim Entscheidungs-Walk zu den Wackelkandidatinnen gehört, bekommt sie schließlich von Heidi ein Foto. "Du hast den Job bekommen, das Fotoshooting lief ganz gut - und deswegen bist du natürlich weiter", erklärt die Modelchefin.

Wie es für Selma bei "Germany's Next Topmodel" 2023 weitergeht, siehst du am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.

Hinweis: Es gibt zwei unabhängige Unternehmen Peek & Cloppenburg mit ihren Hauptsitzen in Düsseldorf und Hamburg. Das Casting in Folge 14 von "Germany's Next Topmodel" 2023 beruht auf einer Kooperation mit der Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, deren Häuserstandorte unter diesem Link zu finden sind.

+++ Update, 4. Mai 2023 +++

Schon wieder ein Job für Selma

Selma räumt ihren zweiten Job bei GNTM 2023 ab. © ProSieben / Sven Doornkaat

Woche zwölf beginnt für Selma musikalisch: Beim Musik-Shooting muss die Topmodel-Anwärterin die legendäre Punk-Hymne "Should I Stay Or Should I Go" von The Clash im passenden 80s-Outfit rocken. Dann wird die 18-Jährige zum Casting für Emmi Caffè Latte eingeladen.

"Ich fühle mich extrem wohl in 80s"

Am Shooting-Set ist Selma begeistert von ihrem rockigen Look. Kein Wunder: Das Punk-Outfit matcht perfekt zu ihrem pinken Wolf Cut, den die Kandidatin beim Umstyling in Woche fünf bekommen hat . "Ich fühle mich extrem wohl in 80s", erklärt Selma kurz vor ihrer Performance. "Das passt jetzt einfach am besten zu mir, auch zu meinen Haaren."

Selma gibt Vollgas beim Musik-Shooting

Dass Selma das Rampenlicht liebt, stellt das Model beim Musik-Shooting erneut unter Beweis. Die Aufgabe passt zu ihr wie die Faust aufs Auge. "Wenn ich eins fühle, dann ist es Musik und auf der Bühne zu stehen - und zu singen, auch wenn ich nicht singen kann", gibt sich die 18-Jährige souverän.

Mit ihrer selbstbewussten Attitude kann Selma am Set überzeugen. "Von der Performance und von den Fotos, war sie am stärksten", resümiert Heidi Klum und lobt die Authentizität und Power des Models beim Shooting.

Der nächste Job ruft: Casting für Emmi Caffè Latte

Zusammen mit Katherine, Ida und Mirella geht es für Selma nach dem Musik-Shooting um die nächste Job-Chance. Beim Casting für Emmi Caffè Latte wollen die Kundinnen von den Models vor allem eines erfahren: "ob sie schon mal eine Situation hatten, in der sie aus ihrer Komfortzone herausgetreten sind und ganz viel Mut bewiesen haben".

Für Selma ist die Antwort klar: Die Anmeldung bei "Germany's Next Topmodel" 2023 war ein Wendepunkt in ihrem Leben. Denn nach ihrem Abitur habe sich die 18-Jährige immer ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt. Jetzt mache sie das, worauf sie Lust habe. "Ich lebe gerade meinen Traum", präsentiert sich Selma glücklich vor den Kundinnen.

Mit ihrer Teilnahme möchte die 18-Jährige auch Vorbild für andere sein. "Traut euch", lautet Selmas Devise. "Dass ich […] jetzt schon so weit gekommen bin, […] zeigt auch da draußen den Leuten: Zieht euer Ding durch und ihr werdet Erfolg haben!"

Selma schnappt sich den begehrten Job

Mit ihrem sicheren Auftreten kann Selma bei den Kund:innen punkten. "Sie hat überhaupt keine Sorge, irgendwas falsch zu machen, sondern sie hat sich tatsächlich von ihrer ganz natürlichen Seite gezeigt", lobt Katharina Enzmann von Emmi.

Am Ende lässt die 18-Jährige die Konkurrenz hinter sich und wird die Markenbotschafterin für die neue Emmi-Caffè-Latte-Sorte "Popcorn". Damit ergattert Selma bereits ihren zweiten Job der Staffel. "Es ist wirklich der Hammer. Ich bin sehr glücklich: So kann's weitergehen!", strahlt das Model nach der Verkündung.

Wie sich Selma beim Dreh für Emmi Caffè Latte schlägt, sieht du im Clip oben. Eine Übersicht aller bisherigen Jobs findest du hier.

+++ Update, 20. April 2023 +++

Auf Tränen folgen große Augen: Selma holt sich den ersten Job!

Selma angelt sich ihren ersten Job in Folge 10 von "Germany's Next Topmodel" © ProSieben / Richard Hübner

Kein Glück beim Interview-Training

"Sobald unsere Sendung im TV läuft, stehen meine Models im Fokus der Presse. Der Umgang mit den Medien will gelernt sein", erklärt Heidi Klum zu Beginn von Folge 10 von GNTM 2023. In dieser Woche steht für die Topmodel-Anwärterinnen deshalb das Interview-Teaching an. SAT.1-Anchorwoman Claudia von Brauchitsch ist dazu nach Los Angeles gereist, um die Kandidatinnen auf Konfliktinterviews vorzubereiten.

In Dreiergruppen stellen sich die Models Claudias Kreuzverhör. Selma kommt mit den kritischen Fragen über ihre zahlreichen Reisen, Partys und ihr Jetset-Leben nicht gut zu recht. Nach dem Teaching stellt die SAT.1-Nachrichten-Sprecherin klar, dass Selma, neben Anna-Maria, am wenigsten überzeugen konnte.

Selma setzt sich beim Casting durch

Nach dem Interview-Teaching fließen bei der Abiturientin die Tränen. Dass sie von Claudia als Partygirl ohne Vision wahrgenommen wird, tut Selma weh. "Ich habs verkackt. Es war nicht Claudias Schuld. Im habe mich selbst so dargestellt und das hat mich richtig traurig und wütend gemacht", so die 18-Jährige im Anschluss aber selbstkritisch.

Doch Selmas Laune verbessert sich kurz darauf schlagartig. Als eine von vier Kandidatinnen wird die 18-Jährige zu einem Casting vom der Kosmetikbrand "Yeauty" eingeladen. "Das pusht mich auf jeden Fall wieder", so die Topmodelanwärterin nach der erfreulichen News. Doch damit nicht genug: Die 19-Jährige setzt sich bei dem Casting durch. Somit ist das Happy End für Selma in Woche 10 nach einem enttäuschenden Start perfekt. "Das macht mich sehr stolz und ich bin sehr glücklich", erklärt die Berlinerin.

+++ Update, 16. März 2023 +++

Selma bekommt radikales Umstyling

Selma ist Teil der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel". © ProSieben/Richard Hübner

Selma gehört zu den Models, die in Folge 5 von GNTM 2023 ein Umstyling bekommen - und ihre Veränderung hat es wirklich in sich! Hier erfährst du mehr über Selmas neuen Look und findest alle Umstylings der 18. Staffel im Vorher-nachher-Vergleich.

+++

GNTM: Selma liebt modeln

Selma ist Teil der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel". © ProSieben/Richard Hübner

Schon mit elf Jahren war Kandidatin Selma Mitglied des "Jungen Ensembles" im Friedrichstadtpalast, wo sie in verschiedenen Stücken auf der Bühne stand. Erste Modelerfahrungen konnte sie schon sammeln und will jetzt bei "Germany's Next Topmodel" 2023 den nächsten großen Schritt machen.

Als Kind hatte Selma bereits eine klare Vorstellung davon, was sie mal werden will: "Schauspielerin, Model oder Eisverkäuferin." Mit gleich drei Traumberufen zur Auswahl kann man eigentlich nichts falsch machen. Nachdem Selma nun seit Kurzem ihr Abitur hat, wendet sie sich jetzt erst einmal dem Modeln zu.

Mit 15 stand sie zum ersten Mal bei einem Shooting vor der Kamera und kam schnell auf den Geschmack. Keine Überraschung, dass sie jetzt bei "Germany's Next Topmodel" 2023 mitmacht.

Selma zeigt sich selbstbewusst

An der Show reizt die heute 19-Jährige aus Berlin zum einen, dass es ein großes Abenteuer und eine Herausforderung ist, sich mit vielen anderen Modelanwärterinnen zu messen. Bekanntlich kann nur eine Germany's Next Topmodel werden, und beim Kampf um diesen Titel will Selma auf jeden Fall mitmischen.

Die Abiturientin sieht einige Stärken bei sich, die ihr dabei helfen sollen: ihre offene und kommunikative Art, ihre Ausstrahlung und ihre Lockerheit: "Ich mach mir nicht so viel Stress", erklärt sie.

Mir ist generell nicht so wichtig, was andere Leute von mir denken. Selma

GNTM-Kandidatin Selma ist sehr musikalisch

In ihrer Freizeit ist Selma vielseitig interessiert. Neben Modeln zählen Volleyball, Schauspiel und Musik zu ihren Hobbys. Sie kann Flöte, Klavier und Gitarre spielen und stand sogar schon mit dem "Jungen Ensemble" auf der Bühne des Berliner Friedrichstadtpalasts. Ob Selma die Erfahrung im Scheinwerferlicht bei "Germany's Next Topmodel" helfen wird?

Selma hat Respekt vor den Walks

Bei aller Vorfreude, ihrem Modeltraum näher zu kommen und bei "Germany's Next Topmodel" 2023 neue Abenteuer zu erleben, zeigt sich Selma bei einer Sache auch etwas nervös - den Walks!

Ich freu mich am meisten auf die Walks, dieses Laufenlernen. Ich weiß nicht, ob ich da so gut drin bin. Selma

Ob Selmas Nervosität berechtigt ist, siehst du ab 16. Februar bei "Germany's Next Topmodel" Staffel 18 - immer donnerstags, 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn.

+++ Update, 24. Februar 2023 +++

In Folge 2 von GNTM 2023 gab es einen dramatischen Sturm, deswegen mussten die Models in Sicherheit gebracht werden. Die heftigen Sturm-Szenen bei GNTM 2023 gibt es auch im Video. Wir erklären nach dem GNTM-Abbruch: Wer ist raus bei GNTM und wer ist noch dabei?

+++ Update 02. Februar 2023 +++

Das sind die neuen Kandidatinnen bei GNTM 2023: Anna Maria, Anya, Cassy, Coco, Eliz, Elsa, Emilia, Ida, Jülide, Juliette, Katja, Lara, Leona, Melina, Melissa, Mirella, Nina, Olivia, Sarah, Slata, Somajia, Tracy, Vivien und Zoey.