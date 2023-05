GNTM 2023: "Für mich kein Model": Zwei Models scheiden in Folge 11 aus

Anzeige

Bei den Castings in Berlin geht es darum, bezahlte Modeljobs zu ergattern. Am Ende müssen zwei Kandidatinnen gehen, weil sie als Model nicht wandelbar genug sind.

In Folge 11 von "Germany’s Next Topmodel" 2023 findet die große Castingwoche statt. Die Models haben in Berlin die Chance, sich einen der begehrten Jobs zu angeln. Einige Kandidatinnen tun sich dabei allerdings schwer - darunter auch Cassy und Marielena.

In Woche elf müssen sowohl Cassy als auch Marielena die Show verlassen. Heidi Klum und ihre Gastjuror:innen Kilian Kerner und Anna Dello Russo sehen in den beiden nicht genug Wandelbarkeit für das Model-Business.

Schlechter Start beim Casting für Kilian Kerner

Für die Präsentation seiner neuen Kollektion sucht Kilian Kerner ein ausdrucksstarkes neues Gesicht. "Ich erwarte heute von den Models den Look, den ich brauche", erklärt der Modedesigner.

Doch Cassy kann beim Casting nicht punkten. "Das ist alles ein bisschen zu viel", beurteilt Kilian Kerner ihren Walk. Auch im anschließenden Gespräch überzeugt sie den deutschen Designer nicht. Ihm missfällt, dass sie sich nicht an den Namen des Fotografen erinnert, der eines von Cassys schönsten Bildern geschossen hatte. Der Designer muss nachhelfen, um Starfotograf Brian Bowen Smith zu identifizieren. Die 23-Jährige kommt mit einem mauen Gefühl aus dem Casting: "Ich glaube, dass ich einfach nicht sein Typ bin."

Marielena hat ebenfalls bei ihrem allerersten Casting zu kämpfen. Kilian Kerner gefällt ihr Laufstil nicht. Dieser sehe etwas "motzig" aus, meint der Modeschöpfer. "Das war jetzt bisschen wie 'Mein Mann hat die Hausschuhe wieder nicht dahin gestellt, wo sie hinsollten'", beschreibt er den Walk.

Marielena und Cassy gehen bei Casting-Einladungen für Néonail leer aus

Die Nagellack-Marke Néonail lädt vier Kandidatinnen zum Casting ein: Ida, Olivia, Vivien und Selma. Dass Cassy nicht eingeladen wurde, macht ihr zu schaffen. Auch die anderen Models sind traurig darüber. Besonders Ida hätte sich gefreut, diese "Erfahrungen gemeinsam erleben zu können".

Auch Marielenas Name fällt nicht. "Ein bisschen enttäuschend", gesteht sich die Best Agerin ein und hofft auf eine Einladung für ein anderes Casting.

Zurück in L. A. bekommen die Models, die in Berlin leer ausgegangen sind, die Chance auf einen weiteren Job. Doch auch beim Casting für das Handtaschen-Label Zoé Lu können Marielena und Cassy nicht punkten. Die Kundinnen bewunderten zwar Marielenas starke Persönlichkeit, waren sich jedoch nicht sicher, ob sie vom Typ zur Marke passt.

Große Schwierigkeiten beim Entscheidungs-Walk

Die Aufgabe beim Entscheidungs-Walk in Woche elf ist eine wirkliche Herausforderung, mit der Heidi Klum ihre Models auf ungewöhnliche Laufstege vorbereiten möchte: In einem riesigen Hangar in der Nähe von Los Angeles müssen die Kandidatinnen in der Mode von Kevin Germanier durch ein Bällebad laufen.

Die Challenge bringt Cassy wortwörtlich völlig aus dem Gleichgewicht bringt. Das bemerken auch Heidi Klum und ihre Gastjuror:innen. "Es hilft auch nicht immer und immer wieder auf den Fußboden zu gucken", bemängelt Heidi. Und auch Kilian Kerner findet, dass die 23-Jährige beim Walk ihr Gesicht nicht unter Kontrolle hatte.

Die Modejournalistin Anna Dello Russo rät Cassy, "an ihrem Körper zu arbeiten", damit sie mehr Kontrolle über ihre Arme, Beine und Muskeln bekäme. Denn auf dem Catwalk sei sie "Schlangenlinien" gelaufen. Für Cassy selbst war dies "der schlimmste Walk, den ich jemals hatte".

Marielena meistert zwar den schwierigen Walk über die Bälle, überzeugt aber nicht mit ihren Posen. Kilian Kerner hält diese für zu "old-fashioned". Auch Anna Dello Russo findet den Laufstil der 53-Jährigen altmodisch. "Er sollte mehr zu 2022/2023 passen. Der Walk soll die Gegenwart abbilden. Mode ist immer aktuell", erklärt die Journalistin.

Cassy und Marielena müssen in Folge 11 gehen

Bei der Entscheidung stehen Maike und Cassy ein letztes Mal gemeinsam vor Heidi. Für eine von beiden sei die Reise bei "Germany’s Next Topmodel" vorbei, wie das Supermodel erklärt. "Wir haben uns gegen die entschieden, die für uns heute kein Model auf dem Catwalk war. Und das bist leider du, Cassy", verkündet Heidi Klum.

Der 23-Jährige fehle es an der nötigen Wandelbarkeit, die man für das Model-Business benötige. Die anderen Kandidatinnen sind schockiert. "Niemand hätte damit gerechnet", meint Selma bestürzt. Cassy selbst ist sehr traurig über die Entscheidung, aber froh, in der Show so gute Freunde gefunden zu haben.

Auch bei Marielena erkennen weder Heidi noch ihre Gastjuror:innen Model-Potenzial. Für die Best Agerin ist in Woche elf der Traum Germany’s Next Topmodel zu werden vorbei. "Du bist eine Erscheinung, aber wenn mich jemand fragen würde, ob ich in dir ein Model sehe, muss ich 'Nein' sagen", erklärt Kilian Kerner.

"Ich bin natürlich enttäuscht, weil ich gern länger geblieben wäre, um mehr zu lernen und zu erleben", gesteht Marielena.