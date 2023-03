Das Wichtigste in Kürze Das große Umstyling bei "Germany's Next Topmodel" 2023 stand in Folge 5 an.

Beim GNTM-Umstyling 2023 geht es nicht nur den Models an die Haare, sogar Heidi Klum selbst lässt sich erstmals auf eine Typveränderung ein. Und: Eine Kandidatin verlässt die Show vor dem Umstyling freiwillig. Alle Infos zum großen Makeover in Staffel 18 findest du gleich hier.

Wer hat ein Umstyling bekommen?

Neben Modelchefin Heidi Klum haben 11 Topmodel-Anwärterinnen in der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" ein Umstyling erhalten:

"Ich will das nicht": Steigt Sarah vor dem Umstyling aus?

Am Umstyling-Set erzählt Sarah, sie sei mit einem sehr unwohlen Gefühl in den Tag gestartet. "Ich hatte auch Albträume, dass meine Haare abgeschnitten werden." Als sie auf dem Friseur:innenstuhl Platz nimmt, kullern der 20-Jährigen die Tränen über die Wangen. Sie erklärt Modelchefin Heidi Klum, dass sie lange gebraucht habe, einen Look zu finden, in dem sie sich uneingeschränkt wohlfühlt. Den wolle sie nicht verlieren. Letztlich trifft das Model eine folgenschwere Entscheidung: Verlässt Sarah vor ihrem Makeover freiwillig die Show?

Vorher-nachher-Vergleich: So sehen die Models nach ihrem Umstyling aus

In jeder Staffel ist es ein Highlight: das große Umstyling bei "Germany's Next Topmodel". Auch in Staffel 18 werden die Kandidatinnen mit neuen Looks von Heidis internationalen Profi-Stylist:innen überrascht. Welche Topmodel-Anwärterinnen eine sichtbare Veränderung bekommen haben, siehst du im Vorher-nachher-Vergleich:

Von Braids bis Wolf-Cut: Das sind die krassesten Umstylings bei GNTM 2023

Für einige Models gab es beim großen Umstyling in Woche fünf eine radikale Typveränderung. Die sieben aufregendsten Frisur-Veränderungen von Staffel 18 findest du hier:

Welches Umstyling hat dir am besten gefallen? Stimme jetzt ab!

Das GNTM-Umstyling in Folge 5: Neue Woche, neue Looks

In Woche fünf hat Heidi Klum zwölf Topmodel-Anwärterinnen für einen neuen Look ausgewählt. Welche Kandidatinnen welches Makeover von Heidis internationalen Profi-Stylist:innen bekommen, ist allerdings noch streng geheim. Was wird die Models erwarten: Pony oder Pixie-Cut? Blonder Bob, dunkle Lockenpracht oder Extensions?

GNTM-Premiere: Heidi Klum wird umgestylt

Schnipp, schnapp, Haare ab! In der kommenden Folge sehen wir, dass es nicht nur den Topmodel-Anwärterinnen an die Mähne geht. Auch Heidi Klum nimmt in Staffel 18 in einem Friseur:innenstuhl Platz. Zum ersten Mal wird die Modelchefin höchstpersönlich umgestylt - eine absolute Premiere bei "Germany's Next Topmodel".

Tränen beim Umstyling: Verlässt Sarah GNTM freiwillig?

Das hat sie sich sicherlich einfacher vorgestellt. Beim Umstyling bekommt Kandidatin Sarah kalte Füße. Die 20-Jährige habe lange gebraucht, sich mit ihrem jetzigen Look anzufreunden. Kann sie sich zu einem Makeover durchringen? Die Konsequenzen wären andernfalls fatal ...

Die Models verraten ihre Wünsche und No-Gos

Vor dem großen Umstyling haben einige GNTM-Kandidatinnen ihre Vorstellungen und Frisur-No-Gos exklusiv verraten. Gehen ihre Wünsche in Erfüllung oder müssen sie sich mit einem komplett neuen Look anfreunden?

Das Umstyling verpasst? So kannst du Folge 5 nachschauen

