In Woche 7 steht bei "Germany's Next Topmodel" vor allem eine der Models im Fokus: Viola. Während die 21-Jährige sonst durch ihren Look heraussticht, zieht sie in der 7. Folge mit ihrer guten Leistung die Aufmerksamkeit auf sich. In der Posing-Woche zeigt sie sich außerdem so emotional wie bisher noch nie.

Viola sticht durch ihre Top-Leistung hervor

Der rosafarbene Vokuhila von Topmodel-Anwärterin Viola ist längst unverwechselbar. Genau dieser besondere Look imponiert Heidi von Beginn an: "Ich bin ein Riesenfan von dir, weil du so komplett anders bist", schwärmt die Modelchefin. Viola fällt anfangs durch ihr Aussehen und ihre quirlige Persönlichkeit auf, mittlerweile macht sie vor allem durch ihre Top-Leistung Woche für Woche von sich reden. Der Ehrgeiz der 21-Jährigen ist geweckt und jetzt scheint sie nicht mehr zu stoppen zu sein.

Das war nicht von Anfang an so. "Zum Zeitpunkt, als ich mich hier angemeldet habe, war es mir schon unangenehm, fotografiert zu werden", gibt Viola im Interview mit "red." zu. Ursprünglich wollte sie bei ihrer Teilnahme bei "Germany''s Next Topmodel" Spaß haben. Inzwischen hat Viola andere Ambitionen. Das spiegelt sich in ihrer Leistung wider und wird belohnt: In Folge 7 nennt Gastjurorin Coco Rocha Viola sogar als ihre Favoritin.

Wahnsinns-Transformation beeindruckt die Konkurrenz

Auch die anderen Models haben längst bemerkt, dass Viola eine starke Konkurrentin ist, die man nicht unterschätzen sollte. Martina bewundert vor allem Violas einzigartige Persönlichkeit: "Weil sie auf der einen Seite so ein bisschen alternativ wirkt, also ganz individuell, und gleichzeitig aber sehr, sehr ehrgeizig ist", erklärt die 50-Jährige. Beeindruckt sind die anderen Frauen auch von Violas Entwicklung. Während ihre Posen am Anfang der Staffel eher unsicher, schlaksig und unkontrolliert wirkten, sind sie mittlerweile kaum wiederzuerkennen. "Wenn man sie jetzt walken sieht, denkt man sich so: 'Wow, was ist bitte in den Wochen für eine Transformation passiert?'", meint Model-Anwärterin Lena zu Violas Verwandlung.

Ungewohnt emotional – Viola erlebt in Folge 7 einen Rückschlag

Während sich Violas Leistung immer weiter steigert, musste sie in Folge 7 einen herben Rückschlag verkraften. Ihre Bezugsperson in der Modelvilla, Julia, schaffte es nicht in die nächste Runde. Die Nachricht über den Rauswurf nimmt die 21-Jährige sehr mit und sie zeigt sich so emotional wie nie. Diese Enttäuschung gilt es jetzt schnellstmöglich zu verkraften. Ob es Viola gelingt, weiterhin auf Erfolgskurs zu bleiben, wird sich in Woche 8 von "Germany's Next Topmodel" zeigen.

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

