Jetzt geht es um alles! In der großen Final-Show am 15. Juni heißt es: Wer wird Germany's Next Topmodel 2023? Das Model, das Heidi im Finale am meisten von sich überzeugen kann, sichert sich den Titel.

+++ Update, 8. Juni 2023 +++

Coco verpasst den Einzug ins Finale

"Ich habe heute leider kein Foto für dich": Diesen Satz wollte Coco so kurz vor dem Finale unter keinen Umständen hören. Dennoch ließ sie Modelchefin Heidi Klum keine Wahl. Während sie zu Beginn der Staffel noch mit ihrem einzigartigen Gesicht herausstach, wurde es immer ruhiger um die 21-Jährige. "Dass du Potenzial hast, hast du in den letzten 17 Wochen bewiesen. Und trotzdem konnte ich irgendwann keine Steigerung mehr erkennen", begründet Heidi ihre Entscheidung.

Diese fünf Kandidatinnen hoffen auf den Sieg

Damit stehen fünf Kandidatinnen im Finale:

Nicole (49) aus Offenbach am Main

Olivia (22) aus Hamburg

Selma (19) aus Berlin

Somajia (21) aus Bielefeld

Vivien (23) aus Koblenz

Sie hoffen weiterhin auf den Traum, Germany's Next Topmodel 2023 zu werden - und stellen sich am 15. Juni den Herausforderungen im großen GNTM-Livefinale in Köln.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Halbfinale: Fotoshooting auf einem Trapez

Für Heidis Top 6 geht es im Halbfinale am 8. Juni hoch hinaus! Beim "Cirque du Soleil"-Fotoshooting versuchen Coco, Nicole, Olivia, Selma, Somajia und Vivien, sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Gar nicht so einfach, in schwindelerregender Höhe eine gute Figur zu machen.

Selma ist der Druck bewusst, der jetzt auf den Kandidatinnen liegt: "Es ist so krass. Wir stehen so kurz vorm Finale und man merkt wirklich, dass jeder kleine Fehler das Aus bedeuten kann." Während die Models von Starfotograf Max Montgomery abgelichtet werden, stehen sie natürlich unter ständiger Beobachtung von Modelchefin Heidi Klum.

Die Halbfinalistinnen beim "Cirque du Soleil"-Fotoshooting in Folge 17

Der letzte Entscheidungs-Walk vor dem Finale

Am Ende dieses Laufstegs wartet das Ticket ins große Finale von "Germany's Next Topmodel" 2023! Darauf hoffen die Top 6 der 18. Staffel vor ihrem letzten Entscheidungs-Walk.

Heidi freut sich schon auf die Performance ihrer Models: "Der bislang wichtigste Walk der Staffel steht an! In traumhaften Roben von Designer Philipp Plein müssen die Kandidatinnen noch einmal alles zeigen, was sie in den letzten Wochen bei GNTM gelernt haben."

"'All Eyes On Me' ist das perfekte Motto, um ins Finale zu ziehen“, freut sich Vivien. Die 23-Jährige konnte beim großen "Harper's Bazaar"-Covershooting in Folge 16 mit ihrem ausdrucksstarken Blick überzeugen.

Olivia gibt sich siegessicher: "Ich habe mich so lange nach dem Einzug ins Finale gesehnt! Ich schätze meine Chancen ziemlich gut ein, ich glaube, ich habe das Zeug dazu."

Prominente Gäst:innen beim großen GNTM-Finale 2023 in Köln

Am Donnerstag, den 15. Juni, wird es in den MMC-Studios in Köln das letzte Mal heißen: "Wer wird Germany's Next Topmodel 2023?". Und die fulminante Gäst:innen-Liste kann sich sehen lassen!

Der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier, die deutsche Sängerin, Songwriterin und Grammy-Gewinnerin Kim Petras, Heidis Tochter und Model Leni Klum, die Rockband Scorpions, der weltweit gefragteste Choreograf und Tänzer Majnoon, die Doppel-ESC-Gewinnerin Loreen sowie Modedesigner Christian Cowan werden im GNTM-Livefinale zu Gast sein.

Die Models tanzen sich zum Sieg

Für das kunterbunte Show-Opening tanzen die Künstler:innen des Friedrichstadtpalasts mit den Finalistinnen über den Laufsteg und eröffnen damit das große Finale um den Titel Germany's Next Topmodel 2023.

Im Publikum werden außerdem ehemalige Kandidatinnen sowie Gastjuror:innen aus den verschiedenen Staffeln Platz nehmen. Und die Zuschauer:innen dürfen gespannt sein: Es werden weitere Special-Guests bei der großen Finalshow erwartet!

Backstage wird das große GNTM-Finale von Kandidatin Cassy begleitet, die den Finalistinnen und Gäst:innen auf den Zahn fühlt.

Welche Kandidatinnen laufen am 15. Juni über den Final-Laufsteg in Köln und für wen platzt der Traum so knapp vor dem Ziel? Das siehst du in der Halbfinal-Folge am Donnerstag, 8. Juni, ab 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.