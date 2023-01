Die 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" startet am 16. Februar. Nun stellen sich 3 der neuen GNTM-Kandidatinnen erstmalig vor. Das sind Cassy, Somajia und Elsa.

Das Wichtigste in Kürze Die ersten drei Kanidatinnen von "Germany's Next Topmodel" stehen fest. Lern Cassy, Somajia und Elsa kennen.

Am 16. Februar 2023 startet die 18. Staffel "Germany's Next Topmodel". Lies hier mehr über die neue Staffel, die Sendezeiten und die Kandidatinnen.

Die ersten GNTM-Teilnehmerinnen stellen sich vor

Bald geht es los: Am 16. Februar startet "Germany's Next Topmodel" in die 18. Staffel. In diesem Jahr hat Heidi Klum die Topmodel-Anwärterinnen direkt in ihre Heimatstadt Los Angeles eingeladen.

Nachdem der offizielle GNTM-Trailer enthüllt und mit Winnie Harlow und Peter Dundas die ersten Gast:jurorinnen bekanntgegeben wurden, stellte sich nach wie vor die Frage, wer wohl in 2023 mit Heidi Klum auf Reise gehen darf. Hier stellen sich die ersten drei GNTM-Kandidatinnen nun offiziell vor.

Die Modelporträts im Überblick

GNTM 2023: Der offizielle Trailer ist da

Heidi Klum tanzt zu den Tunes der US-amerikanischen Popsängerin Pink. Zum Song "Never Gonna Not Dance Again" hüllt sich das Supermodel in ein kunterbuntes Kleid und gibt eine lockerleichte Tanzeinlage zum Besten.

"Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 16. Februar 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.