Oscars 2024: Dieser Schauspieler gilt als Favorit in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller"

Im vergangenen Jahr wurde Brendan Fraser bei der Oscar-Verleihung zum "Besten Hauptdarsteller" gekürt. Welcher Schauspieler macht dieses Jahr das Rennen?

Bester Hauptdarsteller: Diese Schauspieler sind nominiert

Bradley Cooper ( "Maestro" )

Colman Domingo ( "Rustin" )

Paul Giamatti ( "The Holdovers" )

Cillian Murphy ( "Oppenheimer" )

Jeffrey Wright ("American Fiction")

Das sind die Favoriten in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller"

Wie verschiedene US-amerikanische Medien, darunter "Variety", berichten, stehen Paul Giamattis Chancen auf einen Sieg in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" sehr gut. Er verkörpert im Film "The Holdovers" die Rolle des Professors Paul Hunham, der an der Barton Academy, einer privaten Schule, das Fach Antike Zivilisationen unterrichtet.

Bereits bei den Golden Globes konnte Paul Giamatti die Jury überzeugen und wurde in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" mit einem Globe ausgezeichnet. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass er auch bei den 96. Academy Awards das Rennen macht.

Paul Giamatti im Film "The Holdovers". © IMAGO/Landmark Media

Aber auch Cillian Murphy hat "Variety" und "ScreenRant" zufolge große Chancen auf den Sieg. In "Oppenheimer" spielt er die Rolle des Physikers J. Robert Oppenheimer. Sowohl der Film als auch seine schauspielerische Leistung wurden von Filmkritiker:innen aus aller Welt gelobt, weshalb es durchaus sein könnte, dass sich Murphy auch bei den Oscars gegen seine Konkurrenz durchsetzt.

Cillian Murphy im Film "Oppenheimer". © IMAGO/Picturelux

Jeffrey Wright gilt laut verschiedenen Medienberichten ebenfalls als Anwärter auf einen Oscar in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller". Er schlüpft im Film "American Fiction" in die Rolle des Hochschulprofessors Thelonious "Monk" Ellison. Ob er sich gegen seine starken Konkurrenten Cillian Murphy und Paul Giamattis behaupten wird, zeigt sich dann in der Nacht vom 10. auf den 11. März, wenn die Academy Awards zum 96. Mal verliehen werden.